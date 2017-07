Antonio Conte firma un nuevo contrato con el Chelsea

Google Plus

Antonio Conte durante los entrenamientos (Fotografía: Chelsea)

Los “Blues” mejoró las condiciones y se quedará hasta el 30 de junio de 2019. Chelsea afrontará un amistoso y la International Champions Cup 2.017 para llegar a tope a la prioridad más cercana que será la Community Shield ante Arsenal el domingo 6 de agosto en el Estadio de Wembley, Londres. Cuando se le consultó al respecto se mostró muy ilusionado y apunta alto en la etapa de preparación con cinco competiciones en el horizonte: “Estoy encantado de trabajar en un gran club como el Chelsea, haber firmado un nuevo contrato me ilusiona mucho porque en mi primer año gané la Premier League. La temporada pasada nos dejó gratos recuerdos y ahora debemos aprovechar al máximo los amistosos para ponernos a tope de cara una campaña mucho más exigente. Los fanáticos me han respaldado incondicionalmente desde que llegué hace un año y es crucial seguir fortaleciendo los vínculos entre todas las partes involucradas”.

Marina Granovskaia, la directora deportiva del Chelsea, se deshizo en elogios para el entrenador italiano y respalda el ambicioso proyecto a largo plazo: “Antonio tuvo un temporada memorable, se adaptó rápidamente al fútbol inglés y ganó la Premier League. Este nuevo contrato refleja nuestra convicción y compromiso por conquistar nuevos títulos en Inglaterra y Europa”. Los “Blues” sostendrán mañana su primer amistoso ante Arsenal en Pekín, dos días más tarde se medirá con el Bayern Múnich y concluirá su gira asiática con el Inter de Milán el sábado 29 de julio. Los últimos dos partidos se jugarán en Singapur.

¿Chelsea podrá recuperar el prestigio en el plano europeo? En este deporte todo es relativo, los “Blues” llegarán motivados con nuevos objetivos deportivos y tendrán la magnífica oportunidad para demostrar su jerarquía en la Liga de Campeones de la UEFA. Mientras tanto disfrutemos al máximo de la etapa de preparación.