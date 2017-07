Manchester United se impuso con mucha jerarquía

Google Plus

Manchester United ganó 2-0 ante Manchester City en Houston, los diablos rojos debutaron con un triunfo ante su clásico rival y quieren aprovechar al máximo su gira en territorio estadounidense. Mientras que Real Madrid afrontará su primer encuentro tras haberse consagrado como dominador absoluto de la Liga de Campeones de la UEFA.

Mucha intensidad y un desenlace parcial agónico

El encuentro inició intenso por parte de los diablos rojos buscaban sorprender desde el principio con mucha autoridad. Mientras que el dominador absoluto de la Liga de Campeones de la UEFA apostaba por aprovechar algunas falencias puntuales del gigante inglés.

A los 33 segundos, Karim Benzema estuvo cerca de complicarle el panorama a los diablos rojos. Los dirigidos por José Mourinho dominaban tácticamente sin ser contundentes. Manchester United buscaba elaborar juego asociado, el actual campeón de la Liga Santander fue de menos a más y el protagonismo fue compartido.

Marcelo recibió una falta de Jesse Lingard, Dani Carvajal y Luka Modric fueron los jugadores blancos más activos del primer tiempo. Nacho intentó sorprender la portería de Sergio Romero y tampoco tuvo fortuna. Real Madrid despertó, Karim Benzema apareció sin marca en el área y avisó por segunda vez.

Un encuentro muy parejo entre ambos históricos europeos en Santa Clara como antesala de la Supercopa de la UEFA 2.017. El conjunto español tomó la posesión del balón, la tónica cambió, Manchester United tuvo un arranque prometedor y su rendimiento colectivo se diluyó.

En el momento más inesperado Keylor Navas fue una muralla en la portería madridista, el portero costarricense estuvo intratable bajo los tres palos. Los diablos rojos no se rindieron e insistieron por las bandas. Gareth Bale buscó por todas las vías, ser más determinante en el área y el galés estuvo muy impreciso. Jesse Lingard quiso inspirar a sus compañeros, ninguno lo acompañó.

Luka Modric y Toni Kroos fueron los ejes del conjunto español en el mediocampo, Zinedine Zidane temporalmente estaba ilusionado aunque el marcador no reflejaba la diferencia entre ambos equipos. Marcelo siempre estuvo atento y sus reflejos fueron formidables cuando Real Madrid no tuvo el control del balón. Real Madrid extrañaba a Cristiano Ronaldo, se las ingenió y propuso un estilo más frontal. Un choque de gigantes muy intenso en ambas áreas, de cara al segundo tiempo alguno de los dos deberá arriesgar un poco más para poder adjudicarse la victoria. Jesse Lingard tuvo su revancha en el primer minuto de adición y desató temporalmente la algarabía.

La contundencia en la tanda de penaltis

En el complemento Real Madrid ingresó con mayor determinación en búsqueda de una remontada épica, ambos realizaron muchos cambios. Los galácticos cambiaron su estrategia y ahora apostaban por el juego asociado. Mientras que los diablos rojos no quisieron pasar desapercibidos y de alguna forma apuntaba a complicarle el panorama al actual campeón europeo. Manchester United exhibió muchas imprecisiones y le costó generar peligro en el área rival. José Mourinho se quedó pensativo, sus dirigidos no desequilibraron con la misma intensidad del primer tiempo y la escueta diferencia en el marcador no daba garantías para confiarse. Daley Blind intentó asociarse, tampoco tuvo fortuna.

El campeón de la Liga Europea se aferraba a su poderío ofensivo sin brillar demasiado. Ander Herrera sufrió un golpe y quedó lesionado. El conjunto español estaba más cerca de equilibrar las acciones. Ambos nos deleitaron con un choque de lujo, la falta de contundencia se agudizó en algunos tramos. Romelu Lukaku intentó sorprender y tampoco pudo silenciar la portería galáctica.

A los 69 minutos Victor Lindelöf cometió un penalti infantil, Casemiro aprovechó y le dio un breve respiro al Real Madrid. El encuentro volvió a dar otro giro inesperado, todo hacía indicar que nos iríamos hacia la tanda de penaltis. Chris Smalling entró con demasiada rudeza, los diablos rojos se quedaron sin argumentos y la desesperación por recuperar la ventaja era evidente. Daley Blind insistió a través del juego asociado y el cansancio mermó algunos intentos directos. Ambos se volverán a enfrentar el martes 8 de agosto en Skopie.

Tras un tiempo regular bastante reñido, la tensión se mantuvo, desde los doce pasos se definirá el ganador. Manchester United se impuso 2-1 ante Real Madrid en la tanda de penaltis. Los diablos rojos se enfrentarán ante Barcelona en Landover, mientras que los galácticos con el Manchester City en Los Ángeles. Ambos partidos se jugarán el jueves 27 de julio.