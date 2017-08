Previa Hoffenheim - Liverpool: duelo de técnicos alemanes

Foto: Premier League.

El Liverpool disputará uno de los partidos más importantes de la temporada el próximo martes, en el que se juegan disputar o no la Champions League esta temporada. De no conseguir superar esta eliminatoria, disputarían la Europa League, torneo que no ilusiona ni a los jugadores ni a la afición y podría suponer una nueva decepción europea para un club histórico como el Liverpool el no disputar el torneo más importante de Europa otro año más.

Rendimiento de la temporada pasada

El rival de los reds en esta eliminatoria será el Hoffenheim de la Bundesliga que el año pasado acabó la liga alemana en cuarta posición, permitiendo el acceso a la previa de la Champions League. El equipo dirigido por Julian Nagelsmann, técnico de tan solo 30 años y recientemente nombrado entrenador del año en la Bundesliga, fue el equipo revelación en la liga, manteniéndose invicto durante aproximadamente una vuelta del campeonato. Nagelsmann se hizo cargo del equipo en la segunda vuelta de la temporada 2015/2016 con el equipo en una situación peligrosa por el descenso, finalmente consiguió la permanencia y la temporada pasada sorprendió con su buen rendimiento en liga terminando en cuarta posición.

El Liverpool también consiguió su plaza en la previa de la Champions League tras terminar la liga en cuarta posición. Los reds se mostraron muy irregulares durante todo el campeonato rindiendo mejor contra los mejores equipos de la competición y dejándose puntos contra rivales con una plantilla inferior. Además, Klopp tuvo que hacer frente a numerosas lesiones por lo que no pudo dar continuidad a un once titular, teniendo que hacer muchas rotaciones e incluso alinear a jugadores de la cantera. La pieza clave del proyecto del técnico del Liverpool es Philippe Coutinho, jugador que se ausentó por lesión en numerosos partidos la temporada pasada y su equipo lo notó. Por tanto, el Liverpool espera poder retener al jugador brasileño en este mercado de fichajes.

Pretemporada y partidos oficiales hasta la fecha

El Hoffenheim encara este partido tras haber disputado cuatro partidos amistosos, dos partidos en la Telekom Cup y un partido oficialde la DFB Pokal.

En los cuatro partidos amistosos que disputó el cuadro alemán consiguieron tres victorias, contra el Standard de Lieja, el Derby County y el Bologna; y una derrota contra el Genoa.

En la Telekom Cup que disputaron a mediados del mes de julio, los de Nagelsmann disputaron dos partidos en los que no consiguieron ganar ninguno ni tan si quiera meter un gol. El primero fue contra el Bayern de Munich que acabó con derrota y el segundo frente al Borussia Mönchengladbach acabo con empate.

El último partido que han disputado ha sido el de la copa alemana en el que era el primer partido oficial de la temporada. En este encuentro, el Hoffeneheim se impuso al Rot-Weiss Erfurt por 0-1.

Foto: Getty Images.

El Liverpool por su parte ha disputado esta pretemporada cuatro partidos amistosos, el Trofeo Premier League Asia, la Audi Cup y además ya ha disputado la primera jornada de la liga inglesa.

En los partidos amistosos ha conseguido tres victorias contra el Tranmere Rovers, Hertra de Berlín y Athletic de Bilbao; y un empate contra el Wigan.

En el Trofeo Premier League Asia el equipo dirigido por Klopp disputó dos partidos, frente a Crystal Palace y Leicester City y en ambos, los reds consiguieron la victoria.

En la Audi Cup el Liverpool se enfrentó al Bayern de Munich y al Atlético de Madrid consiguiendo una victoria contra los alemanes y un empate contra el equipo español.

Por último, el Liverpool disputó su primer partido oficial de la temporada el pasado fin de semana, encuentro correspondiente a la primera jornada de Premier League. En este partido el Liverpool se enfrentó al Watford en Vicarage Road y los locales lograron el empate 3-3 en el minuto 90, lo que hizo que apareciesen las mismas dudas en el Liverpool que la temporada pasada.

Foto: Premier League.

Análisis táctico y posibles onces

El Hoffenheim es un equipo que no centra su juego en la posesión y en la maduración de la jugada sino que prefiere mantener el orden atrás y cuando recuperan el balón salir rápidamente al contragolpe para aprovechar los espacios. Sin embargo cuando el ataque es posicional, los de Nagelsmann también se manejan bien, utlizando de pivotes a sus dos delanteros, generalmente Kramaric y Wagner, aprovechando las subidas por banda de sus carrileros y los desmarques continuos de los pivotes.

La formación esperada por parte del conjunto alemán es un 3-1-4-2 y Nagelsmann no podrá contar con Szalai, Grillitsch ni Wagner.

El Liverpool, al igual que su rival, se siente muy cómodo saliendo rápido al contragolpe aprovechado la velocidad de sus hombres de arriba como Mané, Firmino o el reciente fichaje Salah. Klopp suele utilizar un 'falso 9' que suele ser Firmino, que baja a recibir y genera huecos en la punta de ataque que aprovechan diferentes jugadores. Estas rotaciones de posición hacen que los defensas pierdan la marca y que con triangulaciones rápidas generen ocasiones de peligro. Defensivamente el Liverpool se repliega bien pero suele haber bastantes indecisiones, sobre todo entre Mignolet y los centrales Matip y Lovren.

El once esperado del Liverpool es un 4-3-3 y Klopp no dispondrá de Bogdan, Lallana, Sturridge, Sakho, Clyne ni Coutinho.

Solo puede quedar uno en esta eliminatoria que será el que tenga un sitio en la fase de grupos de esta edición de Champions League, el equipo eliminado tendrá que conformarse con jugar la Europa League.

En la ida de este próximo martes, se espera respeto por parte de los dos equipos y miedo a no cometer un error que complique la eliminatoria. El Liverpool intentará anotar un gol como sea debido al valor doble de los goles fuera de casa, que daría ventaja a los de Klopp de cara a la vuelta en Anfield. Además, se intuye un partido entretenido ya que, aunque al principio estarán bien organizados atrás, la esencia de estos dos equipos son las salidas rápidas al contragolpe por lo que se espera un partido con un ritmo alto.