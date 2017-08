Gabriel deja Londres entre dudas y vuelve a España

Google Plus

Gabriel en un partido con el Arsenal | Fotografía: Arsenal

La plantilla del Arsenal es demasiado amplia y Arsène Wenger ya dejó claro que su intención iba a ser reducirla antes de que acabara el mercado. Aunque es cierto que las lesiones parecen cebarse con el equipo londinense temporada tras temporada y que ello podría llevar al técnico francés a tener algún que otro recambio más por lo que pudiera suceder, lo que parece evidente es que va a intentar buscar un equilibrio entre competencia y minutos para todos los integrantes. Posiblemente, una de las zonas más ocupadas sea la línea defensiva, esa que ha sido testigo de uno de los mayores cambios de la era del entrenador alsaciano en el conjunto Gunner. Tras pasar a defensa de tres centrales con dos carrileros largos, el conjunto del Emirates Stadium está obligado a disponer de cinco jugadores de corte defensivo en cada partido. Sin embargo, la gran polivalencia de futbolistas como Oxlade-Chamberlain, Monreal o Kolasinac, que igual pueden jugar en banda que en el centro de la zaga, resta oportunidades a otros como Chambers o Gabriel.

Gabriel ha disputado 63 partidos con el Arsenal

Precisamente, son estos dos jugadores los que están acaparando las noticias en los últimos días. Concretamente, el jugador brasileño ha cerrado un acuerdo con el Valencia CF, equipo en el que entrena Marcelino García Toral, quien ya contó con el central en su etapa en el Villarreal. Del submarino amarillo llegó Gabriel al Arsenal tras el pago de unos 15 millones de euros, cifra superior a la que ha llegado el conjunto ché, quien ha cifrado el traspaso en torno a los diez millones. De esta forma, el Arsenal perdería dinero con un futbolista que tampoco ha destacado en Londres por su rendimiento. Llegado en enero de 2015, ha disputado 46 encuentros ligueros, once coperos y seis de UEFA Champions League.

No entrando nunca de forma definitiva en los planes de Wenger, las lesiones tampoco le han ayudado a un futbolista que, según han apuntado numerosos medios británicos, no ha terminado de adaptarse ni al idioma ni al clima de la capital inglesa. Estos dos requisitos sí los volverá a encontrar en España, y más concretamente en la Comunidad Valenciana, donde pueden dar buena muestra de su paso por un Villarreal en el que disputó dieciocho y diecinueve partidos respectivamente entre 2013 y 2015. Por delante aún tiene un periodo de pretemporada, pues el brasileño no se ha vestido de corto este año por un problema en la rodilla que arrastra desde el pasado mes de mayo.