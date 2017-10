Harry Kane es elegido el mejor jugador del mes de septiembre

Google Plus

Harry Kane posa con el trofeo de mejor jugador del mes en la Premier League. | Foto: Página web oficial de la Premier League

Harry Kane ha sido nombrado por la Premier League como mejor jugador del mes de septiembre, da relevo al extremo del Liverpool Sadio Mané que fue elegido mejor jugador del mes de agosto.

El gran mes de Harry Kane no ha pasado desapercibido para la Premier League, sus seis goles en el campeonato doméstico en este mes han sido claves para que el delantero británico se alce con el galardón. Everton, West Ham y Huddersfield Town han sido víctimas de las dianas del atacante inglés, marcó dos goles a cada uno de ellos. El único equipo que se libró de sus goles fue el Swansea, que consiguió un empate a cero tras realizar un partido perfecto a nivel defensivo en Wembley.

"Ganar este premio es un verdadero honor. Espero poder seguir así y conseguir alguno más esta temporada", dijo un contento Kane mientras sostenía el premio. "Tengo que dar las gracias a mis compañeros, al entrenador y al cuerpo técnico por ayudarme a conseguirlo", añadió. "Me limito a meter el balón en el fondo de la red y son ellos los que me ayudan a hacerlo. Este ha sido el mejor mes de mi carrera. Me siento bien, con confianza y en forma, y estoy deseando que lleguen más partidos".

Es la quinta vez que Kane consigue el galardón, lo hizo en 2015 (enero y febrero), en 2016 (marzo) y en dos ocasiones en 2017 (febrero y septiembre). Iguala con cinco premios a Wayne Rooney y a Robin van Persie y está (con 24 años) a uno de igualar al jugador que más veces ha conseguido ser el mejor de la Premier League, Steven Gerrard.

Los encargados de votar en este galardón son un grupo de expertos, los aficionados y los capitanes de los 20 equipos de la Premier League, Kane se impuso a Agüero, De Bruyne, Lukaku, Morata, Gros y Lascelles, jugadores que también habían hecho méritos para alzarse con el galardón.