Marco Silva: "Por supuesto que estoy preocupado, necesitamos trabajar más"

Marco Silva. Foto: Watford.

A pesar de los preocupantes resultados en los últimos partidos, Marco Silva está decidido a cortar con la mala racha de resultados, que llevó a Watford a pasar de un emocionante comienzo de temporada a ser una de las decepciones en el último tramo, y para ello deberá sacar un buen resultado del King Power Stadium, ante el un Leicester City que llega en levantada.

"Por supuesto que estoy preocupado, esto no es para lo que trabajamos. La forma no es la mejor, aunque en algunos partidos hicimos lo suficiente como para conseguir más puntos. Aunque este no fue el caso en los últimos dos o tres partidos. Necesitamos trabajar más. La Premier League no es una competencia fácil y tienes que luchar todos los días. Haremos todo lo posible para mejorar nuestro equipo de la manera correcta", afirmó Silva.

"Queremos cambiar nuestra racha y obtener un buen resultado"

Aunque Watford se encuentra a solo seis puntos de la zona de descenso, el entrenador portugués pidió calma, ya que los Hornets están en el décimo lugar, pero recordó que el objetivo sigue siendo consolidad al club en la Premier League.

"Todos en el club saben cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra lucha. Quiero ganar y trabajo para ganar cada partido. Sé que no podemos ganar todos y no pierdo el enfoque solo porque un día estamos en el sexto o un día estamos en el décimo lugar. Sé cuál es nuestro objetivo y no cambio una palabra de lo que dije al principio. Necesitamos estar tranquilos en algunos momentos importantes", expresó el portugués.

Tome Cleverley está en duda para el choque ante Leicester | Foto: Watford.

La mirada puesta en el rival

Watford tendrá que dar lo mejor de si ante el Leicester de Claude Puel, ya que los Foxes aún no han concedido un gol en lo que va de 2018 -contando dos partidos de Premier League y dos de FA Cup-.

"Son un equipo muy bueno. Tienen una buena cantidad de jugadores de calidad en la línea de ataque, esto está claro para todos. Pero en el banco también son fuertes. Tienen mucha calidad", dijo Silva, quien recordó el encuentro ante los Foxes jugado en Vicarage Road: "Fue un buen partido difícil. Queremos cambiar nuestra forma y obtener un buen resultado y haremos todo lo posible para lograrlo".