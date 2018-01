Mauricio Pochettino: ''No ha sido nuestro mejor día''

Google Plus

Pochettino reconoce que no ha sido el mejor partido de sus chicos. Foto: Tottenham.

El Tottenham no pudo pasar del empate en el St. Mary's Stadium contra un Southampton en puestos de descenso. El gol de Davinson Sánchez en propia puerta hizo que los blancos reaccionaran de manera inmediata, y a los tres minutos el goleador Harry Kane empató para que el marcador se quedara de esa forma.

''Fue una buena batalla y el resultado final es justo''

Un empate que supone alejarse aún más de los puestos de Champions League, pues, si el Liverpool gana en el Liberty Stadium, los Spurs se alejarían a cinco puntos. El técnico argentino reconoció que el partido no fue cómodo para su equipo en ningún momento: ''Fue un partido difícil y creo que el empate es un resultado justo final. Es cierto que no fue nuestro mejor día y hay muchas razones por ello, una de ellas era el terreno de juego, que no ayudó a ningún equipo a jugar bien''.

Pochettino confesó que el partido estuvo muy equilibrado entre ambos bandos: ''Fue una batalla increíble, muchos desafíos y al final el resultado es justo. Este tipo de partidos pueden suceder y ahora seguimos adelante, esperamos e intentaremos ganar el siguiente partido''. El próximo partido del Tottenham en Premier League será con el Manchester United en Wembley.

A pesar de empatar con un equipo en descenso, el míster confía plenamente en su jugadores: ''No creo que hayamos luchado poco. Durante un tramo de partido perdimos la posesión para poder jugar juntos, cometimos muchos errores con el balón y les permitimos jugar un poco más. Creo que para ganar el encuentro, deberíamos haber jugado mejor y nuestro rendimiento no fue excelente. Hemos intentado vincular mejor a Kane con Son y Alli. Creo que hemos hecho más peligro pero el resultado fue justo''.

El Tottenham, con este punto, se puede alejar de los puestos de Champions League dificultando el objetivo principal del club en esta temporada: ''Estar en los cuatro primeros no es fácil. Todavía tenemos la posibilidad de luchar. Si buscamos nuestro mejor rendimiento, seremos mejores''. Habló el míster argentino, que necesita que sus jugadores den lo mejor en cada partido.

Sobre posibles fichajes durante el mercado invernal, el míster negó la posibilidad de hacer alguna compra en esta época: ''Lo que se escucha son sólo rumores. Estoy contento con los jugadores que tengo. Es muy complicado en este mercado agregar a un jugador''.