Elche - Sevilla: al acecho de Europa

Ilicitanos y sevillanos llegan a la última jornada de la primera vuelta muy separados en la tabla clasificatoria. Los futbolistas de Emery suman 29 puntos y se encuentran a dos puntos de la Europa League y a cuatro de la ansiada Liga de Campeones. Por otro lado los pupilos de Fran Escribá, el cual ha debutado este año en primera división, suma 17 puntos y tan solo un punto lo separa de la zona de descenso a segunda división que marca el Celta de Vigo.

Otra víctima del Barça

En la pasada jornada, el equipo dirigido por Escribá tuvo la difícil papeleta de visitar al Barça en el Camp Nou tras 25 campañas sin hacerlo. Los ilicitanos poco pudieron hacer ante el líder de la liga que se mostró intratable desde el primer minuto con un gran Alexis, que marcó un triplete y un Pedro que está en su mejor estado de forma de lo que llevamos de temporada. El partido comenzó a decantarse del lado blaugrana en el minuto 7 cuando Alexis abrió la lata y los ilicitanos tuvieron que ir a partir de ahí a remolque, aún así tuvieron sus oportunidades pero no llegaron a materializarlas. En el minuto 15 Pedro hacía el segundo para los locales. En la segunda parte y con una presión asfixiante de los hombres del Tata Martino, llegaron los dos últimos goles del ariete chileno que cerraron el marcador final de 4-0

Rozando la excelencia

No pudo estrenarse mejor el Sevilla en el 2014, en el partido que lo enfrentaba al Getafe y que debía ganar si no quería alejarse de la zona europea. Los sevillistas mostraron su mejor fútbol en lo que va de temporada, sobre todo tras marcar el primer gol los hispalenses no bajaron los brazos y siguieron presionando al rival para buscar otro tanto. El primero de los goles fue obra de Vitolo que tras una pared con Bacca, le coló el balón entre las piernas al guardameta getafense Moyá. A los diez minutos de la reanudación, el asistente en el primer gol, Bacca se convirtió en el protagonista absoluto marcando el segundo tanto para los locales y continuando así con su buena racha de cara al gol. El protagonista del último gol fue el capitán Rakitic, que aprovechando una mala salida en defensa del Getafe marcó y cerró el partido con el 3-0 final. El croata ha declarado esta semana su intención de quedarse en la capital andaluza tras los rumores sobre su posible salida.

25 años después

Dieciocho veces han sido las que se han enfrentado ilicitanos y sevillanos en territorio levantino con un global de 11 victorias locales, 4 visitantes y 3 empates.Un cuarto de siglo después se vuelven a encontrar Elche y Sevilla en partido oficial, el 26 de marzo de 1989 fue la última vez que ambos equipos se vieron las caras. Aquel partido acabó con un 1-2 a favor de los visitantes para los que marcaron Ramón y Rafa Paz y para los locales Claudio Barragán. En el final de la década de los 80 entrenaba al conjunto franjiverde una leyenda del fútbol mundial como Ladislao Kubala, por otro lado, en el Sevilla había jugadores de la talla de Dasaev, Manolo Jiménez, Diego y el mencionado anteriormente Rafa Paz. Mucho ha llovido desde este último encuentro y varios son los futbolistas de ambos conjuntos que no habían nacido, como Boakye en el Elche y Alberto Moreno en el Sevilla.

La década dorada de los 60

Cuando en la temporada 59/60 el Elche consigue ascender a la máxima categoría del fútbol español, pocos podrían haber vaticinado que la década de los 60 sería una época dorada para el conjunto ilicitano. Entre los éxitos que cosechó estuvo alcanzar la quinta posición en la liga de la temporada 63/64, la que hoy en día en su mejor clasificación histórica y llegar a la final de la Copa del Generalísimo de 1969 la cual perdió frente al Athletic por 1-0. Entre los enfrentamientos que tuvieron los conjuntos de Elche y Sevilla en esa época, destaca por encima de todos el de la temporada 1962/63, en la cual los locales le endosaron un doloroso 8-1 a los sevillistas.

Bajas obligadas

Cuando en los períodos de fichajes se cierran cesiones por futbolistas entre dos clubes, por lo general se incluyen cláusulas que impiden a esos futbolistas jugar frente a su anterior equipo a no ser que se paguen una penalización económica que por lo general no es precisamente barata. Esto es lo que ocurre con tres de los futbolistas del Elche, hablamos de Stevanovic, Botía y Manu del Moral que no podrán jugar frente a su ex-equipo por la llamada “cláusula del miedo” en el caso de Alberto Botía forzó la quinta amarilla en partido del Barça porque sabía que no iba a poder disputar este encuentro de ninguna manera.

De una de las bajas se habrá “alegrado” especialmente Unai Emery, hablamos del ariete Manu del Moral y es que al jienense se le dan muy bien los equipos a los que se ha enfrentado dirigidos por el técnico vasco. El delantero se ha enfrentado Emery en diez ocasiones, con cinco victorias para el técnico y otras tantas para el jugador, jugando un total de 698 minutos y marcando un total de siete goles. Por lo tanto el técnico sevillista estará contento al saber que el Elche no pagará la penalización correspondiente para que juegue Manu del Moral.

Posibles alineaciones

La mayor de las bajas que tendrá que solventar Fran Escribá es la del central Alberto Botía que cumple ciclo de tarjetas y que no podrá estar ante su ex-equipo. Por otro lado el técnico valenciano podría sacar un once muy parecido al que sacó en el partido frente al Málaga en la jornada 17 y que es el formado por Toño en portería acompañado por una defensa de cuatro con Damián Suárez, Lombán, Pelegrín y Albacar, el centro del campo lo formarían Carlos Sánchez y Rúbén Pérez y más adelantados jugarían Carles Gil, Coro, Fidel y como delantero centro el siempre peligroso Boakye.

Enfrente se encontrará un Sevilla que podría seguir con el esquema de juego seguido en los partidos que disputa fuera y podría entrar en el once inicial Alberto Moreno que se ha incorporado esta semana a los entrenamientos. El once titular sería el formado por Beto en la portería, Fazio, Carriço, Alberto Moreno y Coke, el centro del campo sería para Mbia, Iborra y Rakitic como mediapunta y mas adelantados jugarían Vitolo, Reyes y Bacca como delantero centro, que a diferencia del último partido como local no tendría a su lado a Kevin Gameiro.

Este encuentro podríamos considerarlo más importante para los visitantes que para los locales debido a que los sevillistas se enfrentarán a un rival con el que hay que sumar los tres puntos para no acordarse de ellos al final del ejercicio liguero. En cambio el equipo franjiverde se enfrente a un equipo que no es de su “liga” particular por mantenerse en la categoría y una derrota no sería de tanta gravedad como perder ante uno de los equipos de la zona baja de la tabla. Aún así ambos conjuntos saldrán a darlo todo y los locales buscarán dar una buena imagen ante su público. La afición ilicitana brindará un sencillo pero emotivo homenaje a la figura de Antonio Puerta en el minuto 16 de partido, detalle que no olvidarán los numerosos aficionados que acudirán al Martínez Valero.