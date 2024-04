Reportaje previo Las Palmas - Sevilla FC: un duelo con historia

El partido que enfrentarán el domingo a Las Palmas y Sevilla en el Estadio de Gran Canaria es un encuentro con trascendencia en el panorama liguero. A pesar de que el conjunto canario esté en una zona y situación acomodadas en la tabla, para el conjunto hispalense, que aún no ha conseguido el objetivo de la permanencia, sí es un partido clave.

Hablando en términos históricos, no es un partido que haya atraído la atención mediática, en cuanto a que no es ni nunca ha existido una rivalidad directa entre ambos. Sin embargo, es un encuentro que se ha repetido un total de 66 ocasiones y que los resultados son mucho más parejos de lo que uno se puede llegar a pensar: 27 victorias para los amarillos, nueve empates y 30 victorias rojiblancas. Y, entre tantos choques, nos ha dejado algunos muy interesantes y, sobre todo, un jugador en común muy mediático.

El jugador que pudo ser todo y se quedó sin nada

A pesar de de que jugadores como Sandro o como Munir se reencontrarán con su antiguo equipo, el nombre que se le viene a uno a la cabeza cuando piensa en alguien que haya jugado en su carrera jugar en el Sevilla y en Las Palmas es claro: Vítolo Machín. El gran canario se marchó traspasado al Sevilla en 2013, y, de la mano de Unai Emery, se convirtió en uno de los fijos en el Sevilla y en un uno de los nombres como posibles en la selección. A pesar de haber tenido una gran carrera en el conjunto hispalense, siempre se le recordara por sus malas formas al irse, después de prometer al presidente Pepe Castro la renovación e irse de puntillas, viajando a las espaldas del club hispalense, para firmar por el Atlético de Madrid mediante el pago de su cláusula de rescisión, con paso previo de media temporada por su casa, Las Palmas. Desde que tomó esa decisión, el jugador canario ha perdido todo tipo de protagonismo en el mundo del fútbol, y actualmente sigue con contrato en el Atlético de Madrid, pero sin haber jugado un partido desde el 11 de diciembre de 2022 y sin haber conseguido el menor tipo de regularidad con los colchoneros. Un grandísimo talento desaprovechado por completo.

La más abultada

18 de mayo de 1958. La isla canaria acogía el encuentro entre canarios y andaluces. Era la ida de los octavos de final de la Copa del Generalísimo (nombrada actualmente Copa del Rey). El duelo pintaba a ser emocionante y reñido, ya que ambos habían quedado con los mismos puntos en la tabla clasificatoria en el campeonato doméstico. Sin embargo, el partido aconteció la mayor goleada del conjunto amarillo a los sevillistas. Y es que en el encuentro no hubo color. El primer tiempo ya concluyó con un 4-0 en el marcador, después de un hat-trick y exhibición de la leyenda canaria Alfonso Silva (quien da nombre a un campo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde se disputan innumerables encuentros del fútbol base gran canario cada fin de semana).

Finalmente, el encuentro acabó con un 5-0 para los locales. En la vuelta, los hispalenses no pudieron darle la vuelta al marcador, pero por lo menos se llevaron el triunfo del honor ganando por dos goles a cero. La participación del equipo canario en dicha edición de la competición del KO no duró mucho más, pues el que se convertiria en campeon, el Athletic Club, fue su verdugo en la siguiente ronda, pero dejó en el recuerdo de los aficionados un partido para la historia.

La vuelta del 'innombrable'

El 20 de septiembre del 2017 Vitolo, tres meses después de su polémica decisión, considerada como traición por el sector sevillista, volvía al Sánchez-Pizjuán. Lo hizo con el equipo de su tierra, en el periodo de seis meses que estuvo cedido antes de incorporarse definitivamente al club colchonero. Era un partido con mucho morbo. El extremo salió de inicio y la pitada que se llevó al ser sustituido no la olvidará nunca. Fue la representación de cómo alguien que tanto había significado para una grada, para un equipo, se había convertido en el villano de la historia. El partido finalizó con la victoria hispalense por 1-0, tras el gol de Jesús Navas, el hijo pródigo que volvía tras su paso por Manchester.