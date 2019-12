Real Betis - Llagostera, puntuaciones Real Betis, jornada 36

Hay partidos que en el argot futbolístico se denominan 'trampa'. Si usted aprecia un Real Betis - Llagostera, lo normal es que se imagine un cómodo triunfo bético. Un líder destacado, jugando en casa, con cinco triunfos seguidos y ante un recién ascendido con un bajo presupuesto. Si ven la realidad, es muy distinta. Un justo empate en un bonito choque. Juanjo, ex sevillista, marcó el primero en fuera de juego. Saltaba la sorpresa en Heliópolis al descanso, pero Rubén Castro se empeña en seguir demostrando que la jubilación anda lejos. Un doblete del canario valió darle la vuelta a la 'tortilla', pero Tito se marcó un 'chicharro' desde media distancia que sorprendió a Adán. Un 2-2 que deja más contentos a los catalanes, que ofrecieron una grata impresión. El cuadro de Pepe Mel continuará en el primer puesto, con una distancia considerable. Aunque ya un poco menos.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C.: Sin Clasificar).

Pepe Mel

4 | Y se equivocó otra vez. Hay cosas que no entiende el respetable, como quitar a un hombre que fabrica juego por un futbolista alocado que te mete en el problema. Eso, ganando nada más por 2-1 a la Llagostera y quedando un cuarto de hora. No se puede admitir esa falta de ambición en casa, como ya ocurriera ante la Ponferradina. Hay que 'machacar', en el buen sentido de la expresión, a tu rival. Por lo demás, aceptable. La primera mitad de su equipo no fue mala ofensivamente, pero defensivamente sí. En la segunda salió a remontar, lo consiguió y se conformó con el marcador. Al final, lo pagó. Hay que aprender de esos pequeños detalles que marcan la diferencia.

Adán

6 | Paró lo parable. A pesar de haber encajado dos tantos, Adán sigue demostrando a todos que el Real Betis tiene un portero. Mejor o peor, pero tiene un portero. Y eso, viendo los últimos años, ya es algo. En el primer gol catalán, poco o nada pudo hacer. Juanjo remató a bocajarro un gran centro de falta para hacer el 0-1. En fuera de juego, todo hay que decirlo. El empate final fue doloroso, pero menos mirando el golazo que se marcó Tito. Entró por el centro, aunque iba bien de potencia. Llegó a tocar el meta verdiblanco, pero eso era demasiado. Antes del 2-2, incluso, ya metió una mano entre buena y salvadora. Tuvo mejores tardes, pero Antonio es de los que cumplen.

Molinero

7 | Bastante correcto. Y va a más. Una gran noticia. Tuvo que sufrir un poco con Ríos, un zurdo de una calidad interesante. Eso sí, Molinero ya se atreve, ya ofrece su mejor versión. Esta tarde, un buen centro suyo fue materializado por Rubén Castro para empatar nada más arrancar la segunda mitad. Su misión es defender, pero el ex del Real Murcia también se anima por su banda. Por falta de competencia en su puesto o por méritos propios, es titular fijo.

Bruno

6 | Como suele ser de costumbre. No fue un día fácil para los centrales locales, que tuvieron que vérselas con el siempre peleón Juanjo. También con Arturo, un tipo muy alto y corpulento. Entre poco y nada pudo hacer para evitar los tantos de la Llagostera, por lo que su actuación no fue mala. Sigue sin dar la máxima fiabilidad posible, pero Bruno hace ver que es el mejor defensa que tiene el Real Betis. Sin ser nada del otro mundo. Se trata de ver la realidad.

Jordi Figueras

6 | Esos pequeños errores que siempre aparecen y que evitan confiar en Jordi Figueras. No tuvo fallos groseros, está haciendo una temporada notable, para sorpresa de casi todos los aficionados. Sabe dar salida al balón, una virtud que pocos centrales tienen en España. Eso sí, a la hora del marcaje, del uno contra uno, lo pasa horriblemente. Salvó, con 0-0 en el marcador, un gol de la Llagostera bajo palos. Ya lo cantaron aquellos seguidores catalanes que se dieron una vuelta por Sevilla en la tarde de este sábado. La pelota no entró por la bota de otro catalán.

Casado

4 | Que es un lateral izquierdo muy 'corto' técnicamente, lo sabe todo el mundo. Que había estado correcto en los últimos dos partidos, también. Pero que dar dos buenos y uno malo no ayuda en nada a un jugador tan cuestionado. Y eso, no se perdona. Se puede decir hasta que el chico tiene mala suerte, porque cuando hace una falta llega el gol de la Llagostera. Tras ese error, la grada no aguantó más y silbó constantemente cada acción de Casado. En la segunda mitad, voluntad y pare usted de contar. Varela no tiene competencia. Más de lo mismo con el caso de Molinero. Su mejor virtud es sacar de banda en largo. Saquen sus propias conclusiones.

Kadir

5 | Otro que no está ni se le espera. Lo del jugador argelino es para echarse a llorar, de la risa o de la pena. Un futbolista del que todo el mundo pensaba que iba a ser importante y del que sorprende que tenga un once todavía en este equipo. A la hora de partido, Álvaro Vadillo lo sustituyó. No demuestra nada. No hay desborde, los centros no tienen destinatario, no conecta con los delanteros, no se desmarca y no tiene gol. ¿Por qué sigue jugando en el Real Betis?. Ahí está la pregunta. Pepe Mel, posiblemente, sea el único que sepa la respuesta.

Xavi Torres

6 | No se trata de hacer lo que no toca. Si un bombero no debe saber arreglar televisores, un centrocampista defensivo no debe saber crear juego. Xavi Torres pretende hacer labores de destrucción, la suya, y construcción, y se queda sin hacer ninguna. Pues eso. Algún que otro disparo peligroso que salvó René, alguna que otra falta... y cumpliendo a medias con su objetivo. Precisamente, en un saque de falta suyo pudo llegar un gol del Real Betis, pero el larguero lo evitó tras un toque hacia atrás de un jugador con la cabeza. Su campaña no está siendo mala. El muchacho pone sacrificio.

Dani Ceballos

7 | Calidad tiene para dar y regalar. Esfuerzo, todo el que quieras y más. Y unas ganas de comerse el mundo infinitas. Qué chaval tiene el Real Betis en su mano. Sigue sin renovar, cada vez le salen más 'novias' y eso es un problema. Ante la Llagostera, puso lo que pone siempre. Es un poco de coherencia entre tanta falta de idea. Levanta a cualquiera del asiento, es un bético convertido en jugador. Muy bueno, por cierto. Bendito problema tiene el cuadro andaluz. Seguir disfrutando de su arte o sacar 'pasta' por él. Decidan.

Portillo

7 | Un futbolista lleno de talento, diferente a lo que hay. Da ese pase necesario al delantero, ese último balón que puede convertirse en asistencia de gol. En el recuerdo, una pelota entre líneas enorme a Rubén Castro que no logró conectar. El público no entendió mucho su cambio por N'Diaye, pues lo estaba haciendo bien y el partido solo iba 2-1. Al final, pasó lo que tuvo que pasar. Quien tiene miedo a perder, acaba perdiendo.

Rubén Castro

8 | No se cansa de marcar. No se cansa de aportar. Y no se cansa de seguir callando bocas. Es tremendo lo de este canario, que parece que no está en buena forma y se marca un doblete sin 'comerlo' ni 'beberlo'. Ya lleva 25 goles en Liga Adelante esta temporada, siendo Pichichi indiscutible. El primer tanto llegó al comenzar el segundo acto, de primeras tras un buen centro de Molinero. El segundo, tras un error defensivo de la Llagostera que aprovechó de un fuerte disparo con la ayuda del palo. Para quitarse el sombrero.

Jorge Molina

7 | Esta semana no marcó, pues llevaba ya varios partidos consecutivos haciéndolo. Pero da algo positivo, transmite sacrificio y entrega por el escudo. Lo quitó Pepe Mel al final por Rennella, a quien ni se le vio. Pasa como con muchos otros, que no tiene competencia. La diferencia es que Jorge Molina sí se merece la titularidad sin discusión alguna. La afición lo agradece.

Álvaro Vadillo

5 | Media hora a la 'basura'. Un poquito de voluntad, que no de ganas, y punto. Se rompe más que rompe, un problemón. Se le va a esperar toda la vida, porque las lesiones tampoco le respetan. Pero es que cuando está O.K. no da lo que debe. Intenta desbordar por banda y no lo consigue. La polémica llegó en la segunda parte, en una buena arrancada que terminó con Álvaro Vadillo en el suelo. El colegiado le mostró tarjeta amarilla por tirarse.

N'Diaye

4 | Un auténtico fallo sacarlo. Pensándolo bien, podía tener algo de sentido el cambio por Portillo. Estás ganando en casa, no queda tanto tiempo y hay que amarrar los puntos. Pero cuando te empatan dos minutos después de salir al césped, el plan está mal ejecutado. Y si encima es por una falta del africano, para lamentarse más. Tiene un físico envidiable, pero sigue sin sacarle provecho. Al final, vio una cartulina amarilla en el descuento. Es querer estar en todos sitios y no estar en ninguno. Muy alocado, no cumple con su enorme salario. La regularidad brilla por su ausencia.

Rennella

S.C.: Mejor no ponerle una calificación, porque poco pudo ofrecer. Salió algunos minutos buscando el tercer tanto, pero estuvo lento como una tortuga para revolucionar en ataque al equipo. Lleva tiempo sin marcar y está muy lejos de ser titular. Se esperaba mucho más del franco-italiano. Se busca a aquel delantero que brilló en el Lugo, por ejemplo. El del Real Betis no es ni la mitad de ese.