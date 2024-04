Francisco Román Alarcón Suárez, más conocido como Isco, ha sido el capitán que ha mantenido a flote el barco de un Real Betis que está teniendo una de sus temporadas más irregulares desde que volvió a LaLiga EA Sports. Isco Alarcón estaba siendo de lo poco salvable de este Betis, sin embargo hoy ha entrenado al margen del grupo y ya existe el miedo de que recaiga en la lesión de la que acaba de salir. Otra de las máximas preocupaciones de la afición es que el malagueño entre en ese círculo de lesiones del que es muy difícil salir y que a más de uno le ha echado por tierra la carrera (como puede ser el caso de Gareth Bale).

Isco y las lesiones

"Magic Isco" es un jugador que ha estado muy mermado por las lesiones a lo largo de su carrera, siendo la temporada 2021/2022 con el Real Madrid en la que acumuló más lesiones, 5 en total, y hasta 65 días de sin poder jugar perdiéndose un total de 12 partidos con los blancos.

Sin embargo, la de esta temporada ha sido la lesión que más días seguidos ha dejado al malagueño lejos de los terrenos de juego que han sido 49 (del 4 de febrero al 24 de marzo de 2024). Esto sumado a que el futbolista cumple el próximo 21 de abril los 32 años hace que a la afición bética le entre el miedo. Ahora mismo los de Heliópolis no podrían permitirse el lujo de perder a Isco, ya que supondría perderlo casi para lo que resta de temporada, puesto que apenas quedan 7 partidos de liga en los que los sevillanos tiene que, por lo menos, quedar en séptima posición para jugar la UEFA Conference League. Actualmente esa séptima plaza la ocupa el Valencia CF con 47 puntos, dos más que los andaluces. Además aún pueden soñar con meterse a la UEFA Europa League, aunque sea más complicado, ya que la sexta plaza la ocupa la Real Sociedad con 50 puntos.

Isco sale lesionado contra el Getafe | Foto: Getty Image

Esta es una de las muchas razones por las que el Betis no puede perder al malagueño lo que queda de temporada, además de los números que este aporta y como hace jugar al equipo, rol que podría ocupar Nabil Fekir, pero el francés no está pasando su mejor época como verderón.

¿Cómo de grande es el riesgo de lesión?

En principio, el aficionado bético no debería preocuparse demasiado porque Isco entrene al margen del grupo, ya que no existiría riesgo de quedarse fuera este fin de semana en la visita al Estadio de Mestalla, que será clave para la pelea por los puestos europeos. Si ganan los locales, se pondrían con 50 unidades en la tabla y el Betis se encontraría 5 por debajo con 18 puntos en juego, además de el peligro de que se le acerque aún más el Villarreal CF.

Isco entrenando con el grupo | Foto: Muchodeporte

Los médicos y el cuerpo técnico no quieren correr riesgo con el futbolista nacido en Benalmádena, pero se espera que mañana miércoles vuelva a entrenarse con el resto de sus compañeros. Los que si son dudas de cara a la "final" de Mestalla son Héctor Bellerín y Sokratis Papastathopoulos, ambos por un proceso febril. Sin embargo, no todo iban a ser malas noticias para Manuel Pellegrini, ya que el que sí estará disponible para este fin de semana será Marc Roca, que después de perderse algunos partidos por una lesión de tobillo ya está recuperado completamente y disponible para el chileno.

¿Debe forzar el Betis a Isco?

Es un hecho que nadie se esperaba este nivel del futbolista español, quien a vuelto a una de sus mejores versiones en la que es un futbolista con mucha agilidad mental, una visión de juego increíble, un regate que deja a más de uno con la boca abierta y un último pase digno de solo unos pocos privilegiados. También es sabido por todos que si no fuese por el ex del Real Madrid, este Betis no hubiese sido capaz de mantenerse en esos puestos altos de la tabla, ya que la falta de gol y de ideas las ha sabido suplir el malagueño.

Isco celebrando un gol contra el FC Barcelona en el Villamarín | Foto: Getty Image

Sin embargo, y aunque es muy necesario para ellos, "El Ingeniero" no debería forzar la máquina demasiado. Ya ha comenzado esta temporada con las lesiones y sabemos que en el momento que Isco pierde continuidad su luz dentro del campo se va apagando, algo que ya demostró en la capital. Por esta razón, deben ser más precavidos con el futbolista en Sevilla y darle más descanso. Esta temporada lleva jugados 32 partidos, los 6 de Europa League, 1 de la Copa de S.M El Rey y 25 de liga. Los únicos encuentros que se ha perdido han sido durante ese periodo de lesión, exceptuando los de la copa contra el CD Hernán Cortés( que juega en la Primera Extremeña) y el CF Villanovense( que milita en la Segunda Federación o 2RFEF).

Aparte, el jugador por sí mismo no querrá forzar demasiado, puesto que ya por esa lesión de febrero se perdió lo que parecía una convocatoria asegurada con la Selección Absoluta, lo que hubiese sido su vuelta a esta. Con la Eurocopa apareciendo por el horizonte, el media punta dosificará mejor su energía si quiere entrar en la lista de Luis de la Fuente. Ya ha expresado en reiteradas ocasiones sus ganas de volver a la selección y a entrar a la lista.

Por esto, el Real Betis debe cuidar más a su futbolista si quiere que rinda a este nivel durante más años y siga dando tantas alegrías, tanto al aficionado que va al Benito Villamarín para ver al 22 verdiblanco, como a la directiva y al cuerpo técnico. Es el tipo de jugador que hace creer a una afición en la magia y por el que merece la pena ver un partido, ya sea a través de la televisión o pagando la entrada y yendo al estadio.