Resultado Fiorentina - Sevilla en la Europa League 2015 (0-2)

Nos despedimos por hoy, agradecemos a todos nuestros lectores que hayan seguido el partido. A continuación en Vavel.com estará disponible todo lo refente al partido: crónica, declaraciones, puntuaciones...

El Sevilla FC estará el próximo 27 de mayo en la final de Varsovia tras sellar la vuelta de la semifinal de la Europa League por cero goles a dos ante le Fiorentina. Partido sin grandes apuros que sentenciaron primero Carlos Bacca y luego Carriço.

90'+2 ¡Final del partido en Florencia! El Sevilla FC finalista de la UEFA Europa League.

90' Se sumarán dos minutos de añadido.

84' Recta final del partido cuando se retira Borja Valero en el Fiore para dejas su lugar a Lazzari.

79' ¡¡Sergio Rico!! Paradón de nuevo del meta sevillano cuando estaba mano a mano con Ilicic.

72' Último cambio en el Sevilla FC: se va Vitolo y entra José Antonio Reyes​.

69' Disparo lejano de Badel. Bien en la estirada Sergio Rico.

68' Se prepara Kevin Gameiro para entrar al campo en el Sevilla. Se marcha Carlos Bacca y entrará el francés.

66' Segundo cambio de la Fiorentina: entra Badel por Matías.

66' ¡Falló el lanzamiento de penalti Ilicic!

65' Derribó Krychowiak a Pizarro.

65' ¡Penalti para la Fiore!

62' ¡De nuevo Carlos Bacca! Esta vez se cambiaron los papeles, Vidal entró como una exhalación por banda y se la puso al colombiano que remató con un defensor muy pegado a él y que impedió el gol.

59' ¡¡Bacca solo delante de Neto!! Dejó atrás para Aleix Vidal, pero el catalán no llega para rematar.

54' Unai Emery dará minutos a Iborra que entra por Éver Banega.

53' Inicio de la segunda parte de ida y vuelta.

45' Cambio en la Fiore: entra Pascual y se retira Basanta.

45' Comienza el segundo tiempo en Florencia.

Primer tiempo que ha dejado resuelta la eliminatoria. Un encuentro que comenzó muy intenso, se adivinaba complicado para el Sevilla, pues la Fiorentina iba a por todas en busca de la remontada. Dos goles de Bacca y Carriço a balón parado sellan el pase a la final, aunque aun quedan cuarenta y cinco minutos más y el resultado no es ni mucho menos definitivo.

45' Final de la primera parte.

45' El lanzamiento de falta de Ilicic se va arriba de la meta de Rico.

44' Falta peligrosa a favor de la Fiore en la frontal del área sevillista.

41' Gran disparo de Salah que se fue desviado por muy poco a la derecha de la portería de Sergio Rico.

37' ¡Tuvo el tercero Coke en sus botas! Centro de Banega para Vitolo que en velocidad deja de cabeza para que el capitán del Sevilla envie el balón alto desde dentro del área.

36' Intenta acercarse la Fiorentina al marco de Rico. Desde los dos goles se ha venido abajo el equipo italiano, que casi ya da por perdida la eliminatoria.

33' Cartulina amarilla para Banega por cortar un contragolpe.

28' Algunos espectadores abandonan el estadio en vistas de la improbable remontada de la Fiorentina.

27' Segunda jugada a balón parado que aprovecha el Sevilla en cinco minutos para sentenciar prácticamente la elimnatoria.

26' ¡GOOOOOOOL DE CARRIÇO! ¡EL SEGUNDO DEL SEVILLA!

25' Tarjeta amarilla para Savic .

21' El colombiano recibió el balón tras el saque de falta botada por Banega para meterlo dentro de la red.

21' ¡GOOOOOOOOOL DE BACCA! ¡GOOOOL DEL SEVILLA!

20' Primera cartulina amarilla del partido para la Fiore. La vio Pizarro por una entrada destiempo sobre Vidal.

16' ¡Paradón de Sergio Rico! Salvó el sevillano el remate a bocajarro Ilicic.

15' Se hace con dominio del encuentro el equipo local. Los de Montella toman la iniciativa en busca de la remontada.

11' ¡Disparo de Pizarro que sale rebotado por un defensa sevillista, que se envenena! Balón a córner.

6' El encuentro ha comenzado con mucha intensidad.

5' ¡Robo de balón de Aleix Vidal en campo rival que acabó con el derribo del jugador español cuando se presentaba solo delante de Neto!

4' Se quiere hacer con el control del balón la Fiore y comienza a llegar con peligro. Se internó en primera instancia Ilicic, pero Kolo consiguió abortar la jugada.

3' Aprieta el Sevilla en el arranque de partido.

2' ¡Coke a la salida del córner volvió a colgar el balón desde el borde del área pequeña para que se paseara por la línea de gol sin encontrar rematador!

1' Primera jugada de peligro del partido. Bacca recibió el esférico dentro del área y su control acabó en saque de esquina.

1' Comienza el partido.

21:04. Los seguidores de la Fiorentina no han querido dejar de lado a su equipo y arropan con una presencia multitudinaria.

21:01. Saltan los jugadores al césped del Artemio Franchi.

El once del Sevilla FC es: Sergio Rico, Coke, Daniel Carriço, Kolodziejczak, Trémoulinas, M'Bia, Krychowiak, Aleix Vidal, Banega, Vitolo y Bacca.

Alineación de la Fiore: Neto, Savic, Gonzalo Rodríguez, Basanta, Marcos Alonso, Matías Fernández, Pizarro, Borja Valero, Joaquín, Ilicic y Salah.

El último encuentro Fiorentina - Sevilla tuvo lugar hace una semana, en la ida de las semifinales de la UEFA Europa League y que terminó con resultado favorable al Sevilla por 3-0, con dos goles de Aleix Vidal y uno de Kevin Gameiro.

El jugador del Sevilla, Coke, fue el encargado de analizar el partido ante la Fiore delante de la prensa: "Sabemos que tendremos un partido muy difícil a pesar de la ventaja y la mejor forma de defenderla es ir a por la victoria y hacer las cosas como sabemos".

El escenario del partido Fiorentina - Sevilla será el estadio Artemio Franchi de Florencia, el cual tiene una capacidad para albelgar a 15.373 espectadores.

Atentos en este partido Fiorentina - Sevilla al jugador del Sevilla FC: Carlos Bacca. El delantero colombiano no está pasando por sus mejores momentos como jugador del equipo hispalense, pero aun así, no pierde ni un ápice de peligro cada vez el balón pasa por sus botas. Bacca intentará dehacerse de la mala racha que le persigue, sellando el pase sevillista a la final que se disputará el próximo 27 de mayo en Varsovia, y que ya que a los nervionenses no les queda alguna otra opción para jugar la Champions League la temporada que viene debido a la actual situación de la Liga BBVA.

Atentos en este partido Fiorentina - Sevilla al jugador de la Fiorentina: Mario Gómez. El delantero alemán de origen español, llegó como fichaje estrella a la Fiore, procedente del Bayern de Munich de Pep Guardiola. Debido a las lesiones, el teutón se ha perdido buena parte de la temporada con el equipo florentino. Ya en forma, el atacante quiere recuperar el tiempo perdido en el dique seco y resarcirse ayudando a su club a dar la vuelta a la eliminatoria y así, acceder a la final de una Europa League que premiará de manera muy generosa al que se alce con el título (una plaza de Champions para la siguiente andadura).

En la misma situación Unai Emery, entrenador del Sevilla FC dijo lo siguiente sobre el partido de vuelta de la eliminatoria: "Cada minuto, cada balón, cada metro, tenemos que competirlo. Y mañana nos tocan noventa minutos en su estadio, que va a ser muy difícil. Si de algo somos conscientes, con la realidad por delante, es de lo que tenemos, que es la semifinal, es en lo único que pensamos, va a seguir siendo un partido largo, con independencia del resultado, que no podemos negar que es un buen resultado… De confianza andamos muy altos en cuanto a nuestra autoestima, pero desde luego ningún exceso de confianza nos lleva a pensar que esto va a ser fácil, porque el rival está muy motivado y concienciado para la remontada. La Fiorentina ha ganado 2-0 a Tottenham, 0-3 a la Roma, 2-0 al Dinamo de Kiev… Son resultados contundentes. Eso es lo que me vale, las posibilidades reales de lo que puede ocurrir. Sabiendo que es un gran equipo, que estará muy motivado, y la respuesta nuestra, de cómo somos capaces de responder ante un equipo fuerte, que lo hemos hecho y para eso tenemos que mostrar la misma intensidad que en otras eliminatorias."

El técnico de la Fiore, Montella, comentó cómo ve el partido ante el Sevilla en la rueda de prensa previa al encuentro: "No recuerdo haber remontado un 3-0 en una eliminatoria copera anteriormente. En situaciones así debes tener la convicción y nosotros la tenemos. Tenemos que marcar y no recibir goles. También necesitas un poco de suerte, pero lo más importante es que no concedamos goles. El Sevilla demostró ser un gran equipo, pero nosotros demostramos no ser inferiores. Un gol puede venir en cualquier momento y puede cambiar la balanza de cualquier partido. Yo no creo en dar porcentajes, digamos que tenemos muy pocas posibilidades, pero tenemos que intentarlo. Tal vez sea un diez o 15 por ciento, pero tenemos que dar todo. ​Lo que cuenta es que nos impongamos en el juego. No creo necesariamente en que tengamos que marcar en los primeros minutos para tener una oportunidad. Necesitamos ser optimistas y tener fe en dar el primer paso. Estamos muy motivados por llegar a la final y para revertir el déficit de la ida."

La única vez que se han visto las caras Fiorentina vs Sevilla fue el pasado jueves, en la ida de la semifinales de Europa League y que finalizó con resultado favorable de tres goles a cero paraa los españoles.

El pasado fin de semana los nervionenses consiguieron un punto en su desplazamiento a la ciudad gallega de Vigo, en su enfretamiento con el Celta. Un gol de Kevin Gameiro puso por delante a los sevillistas, que salieron con una alineación poco usual para jugar ante los vigueses.

Por lo que respecta al Sevilla, también es el quinto clasificado de su liga (Liga BBVA) aunque con una mayor diferencia competitiva que la de la Serie A, pues el equipo hispalense ostenta la mejor marca de puntos de un quinto puesto de la historia de la Liga gracias a los 70 que lleva de momento.

La Fiorentina afronta la vuelta de las semis de Europa League tras vencer al Empoli por dos goles a tres a domicilio. Con este resultado los de Vincenzo Montella recuperan un poco de moral antes del partido frente al Sevilla FC. El último partido como local, la Fiore venció por tres a uno al AC Cesena (19º).

El equipo italiano actualmente está en quinto lugar de la Serie A (igual que el Sevilla en la liga española) con 55 puntos. Una mala racha de cuatro partidos consecutivos cayendo derrotado, dejó a los de Florencia sin opciones de disputar los puestos de Champions prácticamente.

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Fiorentina - Sevilla, perteneciente a la vuelta de las semifinales de la UEFA Europa League. El encuentro tendrá lugar en el estadio Artemio Franchi a partir de las 21:05 horas.