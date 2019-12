La llave la tiene Rubi, pero la cerradura está en Canarias

El camino hacia esta liguilla de las oportunidades ha sido duro, con más sombras que luces en un equipo que, al principio de campaña, apuntaba al ascenso directo. Empezando por la portería y acabando por la delantera, se hará un análisis de cómo llegan todas las líneas, enfocando este 'informe Pucela' en el posible once titular.

Portería

En la portería, como no podía ser de otra manera, estará Javi Varas. El cancerbero sevillano llega en un excelente momento de forma. Cuatro han sido los porteros que han vestido la zamarra blanquivioleta, empezando por Dani Hernández. El venezolano fue la última bala en portería de los vallisoletanos tras el adiós de Jaime, dirección a la banqueta de Ipurúa. Con tan solo un portero en nómina, Braulio sondeó el mercado en busca de un arquero titular que relegara al banquillo a Dani. El elegido fue Don Javier, un titán bajo los palos.

El meta caraqueño se renegó y, con la carta de libertad bajo el brazo, desembarcó en tierras lejanas. Desembarcó en tierras donde otro portero ex del Real Valladolid hacía de las suyas, el Tenerife de Jacobo. El flamante fichaje no empezó con buen pie: en su estreno recibió la primera tarjeta roja de su carrera. Amén a su expulsión, Julio Iricíbar debutaría oficialmente con el equipo 'absoluto', materializándose algo poco común en un partido como es el debut de dos porteros en partido regular.

Varas cuenta con un coeficiente de 0.87 goles encajados por partido y se coloca cuarto en el podio de mejores porteros de la Segunda División, por detrás de Cuéllar (Sporting), de Razak (Mirandés) y de Isaac Becerra (Girona). Salvo ese empiece para el olvido, el resto de actuaciones, en cómputo total, se pueden calificar como notables.

Nombre Cuéllar (Sporting) Isaac Becerra (Girona) Razak (Mirandés) Javi Varas (Real Valladolid) Partidos jugados 36 28 42 38 Goles encajados 21 23 35 33 % goles por partido 0.58 0.82 0.83 0.87

En alguna ocasión sí pudo hacer más, como en el desastre de Heliópolis frente al Betis (Betis 4-0 Real Valladolid) o en goles dirigidos a su propio palo (Girona 2-1 Real Valladolid), errores que coinciden con los bajones generales de sus compañeros, tanto en un mismo encuentro como en un determinado tramo de temporada. En la gran mayoría de citas ha demostrado una gran seguridad y fiabilidad bajo palos, además de exquisitos reflejos que le han posibilitado hacer meritorias paradas cuando el equipo, de no ser por él, hubiera ido por detrás en el marcador (Mirandés 0-0 Real Valladolid, Real Valladolid 1-0 Alcorcón). En el último enfrentamiento de la temporada regular, Varas dejó su puesto a un fichaje invernal que hasta ael momento no había disputado ni un solo minuto. Raúl Fernández debutó en casa, en 90 minutos contra el Llagostera (2-4) que, sumados a los de la penúltima contienda (vs Alavés) suman 180 minutos 'de la basura' que Rubi ha utilizado para experimentar y dar cancha a los menos habituales, como es el caso del guardameta vasco.

Sin duda, frente a Las Palmas será Javi Varas el elegido para salvar la portería albivioleta de las hordas insulares. En el partido de ida (Jornada 14), tras ir por delante gracias a un gol de Óscar Díaz, los guanartemes voltearon la situación, primeramente con un gol de Momo de penalti que a pique estuvo de detener Varas, y una posterior sentencia de Vicente Gómez que aprovechó un desajuste defensivo de los locales. En el partido de vuelta (Jornada 35), las fuerzas se igualaron en el Insular de Gran Canaria. Roger ponía la avanzadilla imponiéndose por alto a los zagueros amarillos que protegían la portería tras una mala salida de Casto. El empate llegaría pocos minutos después en propia a meta. Chica punteaba un balón centrado por Araujo que se despedía en el interior de las mallas de Varas.

Puntuación: 7

Defensa

La zaga parece estar bien definida para el encuentro de ida. Ante la ausencia de Valiente por lesión, Jesús Rueda y Samuel Llorca serán la dupla de centrales que pararán las ofensivas rivales. Al contrario de lo que pueda pensarse, es el alicantino quien está en mejor forma. Su rendimiento ha encandilado a Rubi, quien le ha confiado un puesto de titular cuando los sempiternos centrales pucelanos Marc y Rueda estaban en condiciones para jugar. Llorca ha sido la gran sorpresa de la línea trasera, aportando fuerza y trabajo a una antigua dupla caracterizada por ser blanda cuando más dureza se necesita. La afición no ha echado de menos a Mitrovic y a Sereno con el ex del Celta.

Por otro lado, Rueda, como cada temporada, ha rendido a un buen nivel, haciendo una temporada correcta, marcada por su ya habitual irregularidad. El extremeño ha pecado de molicie y será cuando se recupere Marc Valiente un momento clave para saber quien será el titular en la vuelta. Rubi se decantará, con total seguridad, por el clásico dueto, aunque, por forma y no por tradición, el titular indiscutible debería ser Samuel.

Nombre Javi Chica Samuel Llorca Jesús Rueda Carlos Peña Minutos jugados en Segunda División 2.970 17.271 9.589 20.253 Partidos jugados en Segunda División 34 199 112 233 Minutos jugados en la temproada 2014/2015 2.970 1.386 2.786 3.272

En los laterales no hay ninguna duda. En la derecha jugará el ex bético Javi Chica y en la zurda, Carlos Peña. Chica llega en un buen momento, a tenor de lo que dicen sus estadísticas: es el tercer jugador de campo más utilizado por Rubi después de Peña y Óscar. Rukavina dejó gran huella en la afición castellana que, acostumbrada a ver delicias del expreso de Belgrado, se decepcionó con los primeros partidos de Chica. Con el tiempo y la confianza del míster, el lateral catalán se consolidó como pilar fundamental del equipo, no solo siendo una buena referencia defensiva, sino también un estandarte ofensivo con Jeffren primero en la vanguardia y con Hernán Pérez después.

Rukavina dejó mucha huella en el Real Valladolid

Peña será el encargado de cubrir la banda izquierda. Su rendimiento nunca pasa inadvertido. Es un profesional de los pies a la cabeza y hace la función esencial que debe hacer un lateral, la de defender, ya que, al fin y al cabo, es un defensa. Peña encarna el equilibrio que un jugador de su demarcación ha de tener. El salmantino rinde siempre a un buen nivel, a un nivel ejemplar. Sin resquicio de duda, él será el teniente de la banda izquierda, a la retaguardia de su antítesis, Johan Mojica. 3.272 minutos solo en este curso le avalan (el jugador con más minutos en el terreno de juego después de Varas).

Nombre Ángel López Marcelo Silva Aythami David Simón Minutos jugados en Segunda División 10.341 3.479 5.485 3.130 Partidos jugados en Segunda División 118 44 71 37 Minutos jugados en la temporada 2014/2015 2.457 1.672 2.800 3.130

En total, la defensa blanquivioleta para la ida estará formada por Chica en el lateral diestro, Samuel y Rueda en el centro y Peña en el lateral izquierdo. Rubi contará con una zaga de calidad, que aporta seguridad a Varas y está plenamente contrastada. La veteranía es el as que el técnico de Vilassar de Mar se guarda bajo la manga y seguro le dará resultado. Entre todos suman 10.414 minutos sobre el terreno de juego en la 2014/2015 y 50.083 minutos de experiencia en Segunda División, por los 10.059 en temporada 2014/2015 y los 22.435 que la zaga del equipo insular suma en su periplo por la División de Plata. La batalla parcial la gana el Real Valladolid en la faceta de veteranía y asentamiento sobre el verde.

Puntuación: 7

Centrocampistas

La problemática llega en esta parcela. Rubi 'se ha roto la cabeza' haciendo combinaciones imposibles que optimizaran el poder basculante del equipo. Confió ciegamente en el fichaje estrella del verano, André Leao. En los primeros compases dio un resultado excepcional. Contra el Mallorca (Jornada 1) dio un recital y fue, de largo, el mejor del equipo. Aportó tranquilidad en la medular y la chispa necesaria para encender a Roger y a Jeffren con certeros y peligrosos pases al hueco. Con el paso de los partidos la magia se fue diluyendo hasta que se volatilizó por completo, quedando un etéreo recuerdo del mejor Leao. El luso apenas intervenía en el juego de su equipo y tanto defensa como ataque sufrieron esa depresión en su juego. Contra el Sporting de Gijón en casa (3-0) pareció volver la mejor versión del ex de Paços de Ferreira a decir por su magnífico pase de gol, de más de 30 metros, al paraguayo Hernán Pérez, que ya encaraba la portería de Pichu Cuéllar.

Leao pasó de ser la estrella a un olvidado en el terreno de juego

El mejor André Leao no volvió a exhibirse con la camisola cárdena y pese a que Rubi siguió proponiendo su alineación once inicial tras once inicial, sus nimias actuaciones acabaron por postrarle en el banquillo en pos de un Sastre que sí llega en un momento de forma excepcional. Timor ha sido el otro buque insignia de la medular pucelana. El preparador del Real Valladolid cambió los papeles del de Carcaixent y del de Freamunde. El primero se adelantó a la divisoria y el segundo se atrasó. Con el caso de Timor se consiguió potencia y tiros lejanos, algo que desde Ebert (en estático) y, sobre todo, desde la época de Nauzet no se veía por estas tierras sin pan. El mediocampista valenciano ha conseguido grandes tantos desde lontananza, pauperizando el rol de su compañero Leao en una posición más de contención que de creación.

Nombre Álvaro Rubio Lluís Sastre Minutos jugados en Segunda División 16.133 9.204 Partidos jugados en Segunda División 239 129 Minutos jugados en la temporada 2014/2015 1.617 984

A medida que las circunstancias iban cambiando, Joan Francesc Ferrer tuvo que hacer cambios obligados. Febrero y marzo supusieron un suplicio para el entrenador. Los partidos a domicilio se convirtieron en la quimera de un Valladolid anulado totalmente por la efectividad rival. Suso y Víctor García, del Tenerife, abrieron una caja de Pandora que quitó el sueño a la plantilla pucelana. Rubén Castro disparó sin piedad en el pecho de un equipo hundido, Pablo Infante y sus secuaces les remataron, el humilde Albacete les enterró con magna celeridad (Portu, min. 1) para que, finalmente, el todopoderoso Girona bailara una sardana sobre su tumba.

Sin referencias en el centro del campo, el equipo de la ciudad de Delibes quedaba a la intemperie, frío como el clima, pidiendo la hora para no perder más sangre. Las ofensivas rivales eran continuas y fáciles, sin oposición blanquivioleta. Leao y Timor probaron banquillo. Llegó el momento del capitán, del timonel, de Álvaro Rubio, auspiciado por un segundón que ahora se redime: Lluís Sastre. Se acabó la hegemonía de la comodidad y el sinsabor, se acabó el trivote enfermo y el pivote insulso. Álvaro Rubio llegó para aportar calma y galones a un centro del campo anárquico. Sastre, jugador del mismo estilo, acompañó al jefe en las tareas más engorrosas y obscuras, las de un matarife que hace bien su trabajo.

El resultado está siendo sorprendente, aunque tardío, y una vez más se confirma que la experiencia se impone a la alquimia, porque no todo es oro. Sin embargo, tras la titularidad del mallorquín en el intrascendente encuentro ante el Llagostera, no se espera este dúo en el centro del campo, que sería el que más calidad y confianza aportaría, sino la presencia del riojano junto a cualquiera de los otros dos hombres con los que cuenta Rubi: Leao o Timor.

Nombre David Timor André Leao Minutos jugados en Segunda División 5.733 2.924 Partidos jugados en Segunda División 239 35 Minutos jugados en la temporada 2014/2015 2.537 2.924

En lo tocante al bagaje de los centrocampistas en Liga Adelante, el Real Valladolid vuelve a ganar por goleada. Entre Álvaro Rubio y Sastre suman 25.337 minutos, un total de 368 encuentros, que comparados con los 13.633 (174 partidos) de Roque Mesa y Javi Castellano, se quedan en cifras irrisorias. En este plano, los de Rubi conocen bien la categoría y saben por las aguas que navegan, aspecto a tener en cuenta sobre el césped: la veteranía.

Nombre Roque Mesa Javi Castellano Minutos jugados en Segunda División 2.690 10.943 Partidos jugados en Segunda División 53 121 Minutos jugados en la temporada 2014/2015 1.743 3.510

Arriba, como era de esperar, estará Óscar González, empapando de gol las espaldas de Roger. El media punta charro se medirá a otro jefecito en los tres cuartos, Momo o Valerón en su defecto. Dos magos canarios que pondrán en aprietos a Varas, sea quien sea el elegido por Paco Herrera. De excluir la posibilidad de alinear a un medio centro ofensivo, el técnico barcelonés meterá a Jonathan Viera. Ambos son jugadores de batuta y calidad innegable, históricos del fútbol español, sobre todo el de Arguineguín, que a sus 39 sigue dando guerra y tocando el balón con una exquisitez al alcance de pocos. Uno de esos pocos es Óscar, 'Mágico' González. Un año más se supera y se reinventa, quizá sin chistera y conejo pero con unas prodigiosas marcas goleadoras (16) y asistentes (10). Es el picichi del conjunto castellano y ha batido su récord de goles en una temporada, a expensas de lo que haga en el playoff, donde su zurrón puede volverse más gordito.

Hernán Pérez y Óscar serán los hombres con más peligro del centro del campo

Su puesto está asegurado, porque cuando 'el hijo pródigo' tiene el día acertado, el dios del fútbol le toca con su dedo (o varita) y le da el hambre suficiente como para robar un gol. Suya es una obra de arte como la del Colombino, una media tijera, desde una pronunciada distancia, con una parábola casi bíblica, religiosa, dejando el balón en las mallas de un abatido Sotres. Suyo es el taconazo con el que, minutos antes, Roger abría el marcador recogiendo su asistencia. Óscar es la mano libre que crea sonido, el theremín ensordecedor de un Valladolid que sin su metrónomo se encuentra huérfano, perdido. El jugador más completo de los de Rubi ha de ser la pieza clave que desequilibre la balanza hacia el lado local y determine una vuelta en Las Palmas lo más plácida posible.

Acompañándole en las alas de este avión bien articulado estarán Hernán Pérez y Mojica. Con la Copa América a la vuelta de la esquina, la afición pucelana esperaba no contar con al menos uno de sus extremos. El paraguayo Hernán Pérez apuntaba para ir seleccionado con el combinado nacional de Ramón Díaz, pero para suerte del equipo que le paga, disputará el ascenso al lado o, mejor dicho, en paralelo, de Mojica, el velocista cafetero. Mojica llegó a orillas del Pisuerga sin crear demasiada expectación, con una temporada en blanco en el Rayo y buenas opiniones desde el Deportivo Cali, equipo que lo vio nacer, futbolísticamente hablando. Lateral izquierdo en origen y extremo llegador, driblador y goleador en su estancia en el Zorrilla.

Estadísticas de Johan Mojica Goles 7 Minutos por gol 353 Remates a puerta 16 % de acierto de cara a portería 53% Centros completados 26 Centros fallados 116 % de centros completados 18% Asistencias 6 Ocasiones generadas 36

En la primera vuelta enamoró a propios y a extraños con su magnífico juego de piernas y su desborde al llegar al área rival. El juego ofensivo se volcaba hacia la banda izquierda y de no ser por él, los intereses del Real Valladolid por el ascenso hubiesen sido un sueño. Muchos le auguraron destinos grandes, pero una lesión por un mes y la convocatoria con la Colombia de Pékerman mermaron la calidad del lateral reconvertido en interior-extremo. Desde aquel fatídico partido de vuelta ante el Alcorcón (Jornada 25, 15 de febrero), el colombiano no volvió a ser el mismo. Los regates ya no salen, la velocidad punta es menor y los pocos centros que pone caen como granizo sobre un cultivo de viñedos. La impotencia puede con este futbolista que más que futbolista es un atleta nato. Actualmente, no está en su mejor momento de forma, aunque Rubi, como viene haciendo, contará con su jugador más rápido, del que se puede esperar una actuación sobresaliente o que sea una locomotora sin maquinista.

En el lado derecho encontraremos a Chico Pérez, la revelación de la segunda vuelta. Durante la primera fue Jeffren el protagonista absoluto en banda diestra. Pero aquel hispano-venezolano recordado por el gol al Real Madrid cuando en Barcelona aprendía sobre este ilustre deporte, no es ni una cuarta parte de lo que fue. Ya con Juan Ignacio Martínez no hizo méritos para lograr la permanencia y ahora, exceptuando un arranque de Liga magnífico, su imagen, como la de Leao en la medular, se ha ido desgastando y dejando una estela que recogió con fuerza Hernán Pérez cuando fue fichado en el mercado invernal. El paraguayo ha demostrado tener una calidad apabullante y ser un jugador más de Primera que de Segunda. Virulento como ninguno de su División en la banda y estilete perfecto para apear del cielo a la soldadesca guanarteme. Rápido y con mucha técnica, vivaz en su juego, solidario con el balón y autor de goles de bandera como el que abrió la veda en casa, contra el Sporting, o el más reciente, con el Barcelona B enfrente, segundo en la cuenta blanquivioleta. Hernán Pérez será el mejor antídoto para alzarse con la tercera plaza y acompañar a Betis y Gijón hasta las más altas lides.

Puntuación: 6

Delantera

El 'zorro de Xàtiva' será el encargado de perforar las redes de Casto. En las primeras jornadas, el delantero valenciano cayó lesionado de gravedad y el único delantero suplente que atesoraba el Club tenía unas características totalmente distintas a las del que es considerado la mejor incorporación del curso. Óscar Díaz es alto, robusto pero un poco torpe. El Real Valladolid no veía puerta y partido tras partido tenía que tirar de Mojica y Bergdich para marcar goles. El frío invierno trajo el calor canario de un diablillo llamado Pereira y otro gigantón llamado Tulio De Melo.

Pereira deslumbró con un hat-trick y dos asistencias en su debut como jugador blanquivioleta frente al Mallorca. Su relevancia en el juego fue disminuyendo, mientras Tulio, que llegó a Valladolid con unos kilos de más, esperaba su momento calentando en la banda. El momento no llegaba y ningún delantero era más efectivo que Óscar, cuya posición se adelantó hasta la de primer punta. Los arietes puros quedaron relegados a un segundo plano. Sin noticias de Tulio, Pereira desaparecido en combate y Óscar Díaz en las gradas.

Cuando el equipo más lo necesitaba ahí estuvo Roger, recuperado y dispuesto a romper la sequía de los hombres de arriba. Primer partido como titular, primer gol. A diferencia del resto, el killer de Zorrilla marcaba sin ambages y florituras, demostrando al mundo que un delantero inglés se había colado en España, que un joven con ganas llamaba a la puerta de Primera. No fue posible ascender de manera directa, aunque ganas precisamente a él no le faltaron. El clamor de este equipo han sido unos delanteros, que por más ocasiones que un obcecado Rubi les dio, no supieron aprovecharlas. Solo un chico que tras estar lesionado más de seis meses, les comió la tostada a los que estaban en perfecta forma.

En el aspecto ofensivo, Las Palmas, nunca mejor dicho, se lleva la palma. Con Ortuño y el codiciado Araujo, Paco Herrera tiene dos puntales de ensueño que minimizan al crisol de delanteros necios que han pasado por el once de Rubi. Junto con el ya ascendido Betis, Las Palmas es el equipo que más goles ha marcado en la Liga (73), mientras que el Valladolid se coloca tercero (65).

Puntuación: 6

Excepto en el plano atacante, los locales ganan al contendiente, sin embargo, el juego alegre, directo y resuelto de éstos puede causar mucho daño a un conjunto que no sabe como reaccionar ante las adversidades. Las últimas citas dejan sobre el papel muy por encima a los palmenses. Los vallisoletanos aún no han dicho gran cosa. Su juego frío, abúlico, sin carisma y sin esquema fijo determinará el pase o no a una final que ha costado muy cara. La llave la tiene Rubi, pero la cerradura está en Canarias.

Estado de forma en el que llega el equipo: 6.5