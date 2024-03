Nueva oportunidad para que el Real Valladolid se reconociliie con la victoria y vuelva a sacar los tres puntos. Los partidos en Zorrilla no son el deber del equipo, sino fuera de casa, pero para conseguir el objetivo, el equipo debe ganar en ambos, tanto como local como visitante.

Tras ganar al Oviedo en casa y perder en Andorra, los de Pezzolano reciben este sábado al Real Zaragoza, equipo que también está en una situación delicada con el entrenador al borde del despido. El encuentro, este sábado a las 18:15 horas con el arbitraje de Quintero González.

Real Valladolid

Imagen del encuentro entre Andorra y Real Valladolid | LaLiga

El equipo de Paulo Pezzolano viene de perder en tierras andorranas por 2-1, después de ponerse por delante en la primera parte y verse superado en lo deportivo por un conjunto que también se jugaba mucho. Con la derrota, el Real Valladolid sigue en puestos de promoción de ascenso, en la sexta posición con 45 puntos, a cuatro de las posiciones de ascenso directo que marca el Éibar con 49 puntos.

Respecto al partido de la pasada semana, Pezzolano reconoció que en Andorra "no hicimos buen partido, teníamos que haber ganado" aunque el partido que viene en Zorrilla "hay que ganarlo". Sobre el Zaragoza reconoció que "es un buen equipo, buenos jugadores, otro club con historia. Sabemos que es un equipo con buenas transiciones, va por fuera y mete pelotas al área. Nosotros a lo nuestro, a demostrar hambre, intensidad, y las ganas que tenemos de sacar esto adelante".

La buena noticia de la semana será la convocatoria de Javi Sánchez para el encuentro de este sábado, quien vuelve después de cinco meses por lesión, mientras que Negredo y Marcos André están para jugar desde el principio, aunque el entrenador asumió que "tenemos que manejar los tiempos individualmente".

Real Zaragoza

Real Zaragoza | LaLiga

El conjunto de la capital aragonesa llega a la jornada 30 en la 14ª posición después de perder 0-1, en el último minuto, ante la SD Amorebieta. Con esta nueva derrota, el conjunto de Velázquez encadena su cuarto partido sin conseguir los tres puntos y se sitúa a una distancia parecida entre el descenso (7 puntos) y la promoción (8 puntos).

El Real Zaragoza ya ha hecho pública la lista de convocados para el encuentro de este sábado. Tendrá la baja de los lesionados Cristian, Guti, Francho, Borge y Nieto, además de los sancionados Mouriño y Mollejo. Del filial han entrado en la convocatoria Vaquero, Pau Sans, Juan Sebastián, Cuenca, Barrachina y Lucas Terrer.

Respecto a su situación límite, Velázquez no quiso entrar. "No he tenido ningún tipo de reunión, así que no se me ha dicho nada al respecto. Toda la semana se ha desarrollado desde la normalidad y desde el club me han transmitido la máxima confianza. No entro en el ruido ni en la rumorología", mientras que sobre el Real Valladolid, "su objetivo es el ascenso directo. Es un equipo muy bien conformado, con muchas posibilidades, aunque venga de perder en Andorra. A ellos sólo les vale la victoria".

Últimos encuentros

Vigésimo encuentro en Segunda entre ambos conjuntos y décimo en Zorrilla en la categoría de plata. El Real Valladolid viene de ganar los dos últimos partidos en su feudo al Real Zaragoza por 3-2 (temporada 17/18) y 2-0 (temporada 21/22). En este último partido anotaron Javi Sánchez y Toni Villa para dar los tres primeros puntos de la temporada. En el balance en Zorrilla, el conjunto blanquivioleta ha ganado en cuatro ocasiones, frente a los tres empates y las dos victorias del conjunto zaragozano.

Árbitro del partido

Quintero González | RV

El encuentro de este sábado en Zorrilla estará dirigido por el colegiado onubense Quintero González, quien arbitrará por tercera vez en su trayectoria al Real Valladolid y la segunda en Zorrilla, después del partido de la primera vuelta ante el Elche que finalizó con el resultado de 1-1. También estuvo en la temporada 21/22 en el partido ante el Alcorcón en Santo Domingo, que finalizó 1-2.

El onubense estará asistido en las bandas de Zorrilla por García Urbaneja y Sarmiento Millet, y en la Sala VOR por Sagués Oscoz.