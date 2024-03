Pezzolano comenzó hablando del anterior partido contra el Andorra: “No se nos dio, no hicimos un buen partido sinceramente. Un partido que teníamos que ganar. Obviamente estamos trabajando para mejorar esos detalles, mejorar fuera de casa teníamos que ganar y sumar si queríamos lograr ese objetivo. Ahora ya estamos pensando en el próximo juego, ya vimos detalles y cosas que teníamos que seguir mejorando. Este partido en casa hay que ganarlo.”

Habló sobre el rendimiento de los jugadores: “Es un campeonato muy largo y obviamente como colectivo e individual tenemos anti bajos, son muchos partidos. Pero los jugadores lo están haciendo notable, como están entrenando y como se están entregando. Yo estoy tranquilo, el último partido el que lo pierde soy yo, los jugadores están haciendo un excelente trabajo. Yo creo mucho en estos jugadores porque todos los días veo cómo se entregan al 100%. Ahora hay que pensar en el próximo partido en casa y sumar los tres.”

Comentó porque el partido lo perdió él: “Por muchas cosas, era un partido controlado que teníamos que haber ganado, fuera de casa y es el Andorra, nosotros somos el Real Valladolid y es un partido que tienes que ganar. Como se estaba dando se tenía que ganar, un equipo que tenía bien la pelota. Ahora hay que dejar eso para el pasado, aprender eso y pensar en lo que se viene y ganar.”

Habló sobre el pasado partido el no haber jugado con Biuk: “Lo de Biuk, estamos viendo el tema de los minutos, se están encontrando con muchos minutos, con mucha competencia que no venían teniendo en sus equipos y tenemos que estar manejando todo eso. Lo necesitamos sano hasta el final. Son decisiones en conjunto, hay un staff, todos trabajamos para decidir lo mejor. Anuar estaba muy bien, en la semana hizo muy buenos entrenamientos y nos podía dar una agresividad diferente y también cuidar esos minutos de Biuk.”

También volvió a hablar del partido de la semana pasada: “Después del partido pasado ese fue un detalle capaz teníamos que haber sido más punzantes desde el minuto cero, no porque recibimos los goles al final sino porque el minuto cero hay que buscarlo más. Hay millones de detalles en los que tengo que asumir esa responsabilidad. Todas esas cosas hay que aprenderlas, pasar raya y a por el próximo partido. Hay que demostrarlo, no hay que hablarlo, el próximo partido tenemos que mostrar ese equipo que somos, viene un gran rival en el que hay que saber bien el juego.”

El técnico habló de la situación actual en la que se encuentran sus jugadores: “Están todos para jugar desde el principio. El jugador está disponible para jugar todos los minutos, después eso lo tengo que ir manejando yo, lo que sea lo mejor individualmente para tenerlo sano, para manejar los tiempos. Los jugadores están todos para jugar de inicio.”

También habló sobre Javi Sánchez: “Javi ya puede estar convocado, ya puede estar con el equipo. Hizo una gran semana y viene trabajando muy bien estoy muy contento por él por ese sufrimiento de tanto tiempo fuera. Lo está disfrutando y lo está mejorando mucho. Ya podría estar dentro de los convocados. La semana ha sido muy normal, Anuar un poco diferenciado por momentos, pero en general todo normal.”

Esto es lo que dijo sobre el Real Zaragoza: “Es un buen equipo, tiene buenos jugadores y otro Club con historia y que tiene su peso. Nosotros nos tenemos que enfocar en nosotros. No hay que mirar, nos enfrentamos a un gran equipo con buenos jugadores, pero nosotros estamos en casa y somos el Real Valladolid y eso es lo que se tiene que ver, lo que queremos y lo que estamos trabajando para que se vea y se tenga que ver así.”

“Es un equipo que tiene buenas transiciones, un equipo que va mucho por fuera, que mete muchas pelotas dentro del área. Esas son las cosas que tienen ellos y nosotros tenemos que buscar lo nuestro, demostrar esa intensidad y de las ganas que tenemos de ganar dentro de casa. Somos muy fuertes en casa y hay que seguir ese ritmo. Se van acercando los momentos que se decide el campeonato, así que demostrar que estamos a la altura y que somos un equipo duro en casa. Vamos a mejorar el detalle que hemos cometido antes e ir mejorando las cosas buenas que hicimos. Lo más importante demostrar esa hambre y esas ganas, tenemos que demostrarlo y no hablarlo.”

Pezzolano habló sobre la convocatoria de Stipe Buik a la sub 21 croata y sobre cómo afecta la falta de jugadores: “No es mala suerte está dentro de lo que puede suceder. Ahora me dices y yo me pongo contento individualmente por ellos, pero ya en este momento ya no me pongo contento por vosotros. Los necesitamos a todos. Por el crecimiento de ellos individual me gusta mucho, me pone contento. Que disfrute esos momentos sin duda y nosotros vamos a extrañar a cada uno que no esté.”

El técnico habló sobre la situación actual del Valladolid en la tabla: “Hay muchos equipos que están metidos ahí. Yo lo tomo como algo normal, nosotros tenemos que saber finalizar el campeonato bien y lograr el objetivo que es el ascenso. Ahora el próximo partido que es el Zaragoza. Si nosotros queremos lograr el ascenso, hay que ganar el próximo partido. Después vendrá el otro, queremos lograr ese objetivo, hay que ganarlo y hay que empezar a sumar tres puntos tanto en casa como en visitas. Hay que seguir mejorando como equipo hasta el final y saber que esto se va a jugar hasta la última fecha y va a ser así va a estar muy parejo. Es un desafío, es algo lindo y hay que conseguirlo y lograrlo.”

Por último, habló de qué ambiente espera en el partido: “Hoy me estaría pitando a mí mismo desde la grada porque he perdido el último partido que no podías perderlo. Si hubiéramos ganado estaríamos a dos puntos del primero, entonces te cambia una imagen gigante, te la cambia el resultado. Hoy no soy nadie para pedir nada, sino que tenemos que demostrar y contagiarlo de dentro para afuera. Tenemos que hacer un gran partido, sumar los tres puntos y la gente que haga lo que tenga que hacer, lo que sienta y nosotros ir demostrando dentro del campo. No somos nada para pedir, tenemos que demostrar y hacer. Eso es lo que yo quisiera como aficionado. Nosotros nos ponemos a trabajar y sacar esto adelante.”