Pesadilla arbitral

Soria, estadio de Los Pajaritos. 18 horas y 11 minutos de la tarde. Tras un error defensivo del conjunto local representado en la figura de un Juanma que salió tarde a la hora de tirar el fuera de juego, Rodri, tras una buena jugada colectiva ponía el 0-2 gracias a una preciosa vaselina que acababa llevando el balón al fondo de la portería de Munir.

El Real Valladolid, con diez jugadores por la expulsión de Juan Villar por doble amarilla desde el minuto 40 de partido, ofrecía a los aficionados pucelanos que se habían desplazado hasta el santuario soriano, sus mejores minutos, futbolísticamente hablando hasta que Piñeiro Crespo decretó, en el 70 de partido, penalti de Samuel sobre Álex Alegría y tarjeta roja para el central visitante que dejaba a los de Garitano con nueve hombres. Los foráneos, a pesar del 0-2, tuvieron que replegarse en demasía jugando con dos menos y gracias a una defensa numantina sacaron un empate que sabe a victoria tal y como se habían desarrollado los acontecimientos.

El equipo más tarjeteado de la Liga Adelante

El conjunto pucelano es, tras las siete amarillas y dos rojas vistas ayer en el estadio de Los Pajaritos el equipo más tarjeteado de la Liga Adelante con 25 amarillas y tres rojas, por delante de escuadras como el Deportivo Alavés que suma 21 y una, el Real Mallorca, con 20 y dos o el Club Deportivo Tenerife que acumula 20 tarjetas amarillas y una roja.

El Real Valladolid es el equipo más tarjeteado de Segunda División con 25 amarillas y tres rojas

Desde dentro del club pucelano hay un malestar evidente debido a que el equipo de la capital del Pisuerga está recibiendo un gran número de amonestaciones por protestas al árbitro, protestas que caen en saco roto si es el rival de los de Garitano el que las lleva a cabo. El cuadro albivioleta ha cometido 69 faltas en estas primeras cinco fechas de Liga Adelante, que han supuesto las citadas 25 amarillas y las tres expulsiones (sin contar la de Juanpe en el encuentro de Copa en el que los pucelanos cayeron ante el Real Oviedo) mientras que ha recibido una más, un total de 70 faltas y ha visto como sus rivales solo han recibido 17 amarillas y una roja.

Todo comenzó en el playoff ante Las Palmas

Desde el final de la temporada pasada sigue coleando el tema de las actuaciones arbitrales a orillas del Pisuerga. Remontándonos al playoff de ascenso del pasado mes de junio entre el equipo, por aquel entonces de Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ y la Unión Deportiva Las Palmas. Aquel miércoles, 10 de junio, en el José Zorrilla y en el partido de ida, el colegiado del encuentro, Francisco Manuel Arias López fue muy criticado por las expulsiones de Javi Chica primero y David Timor después que dejaron a los locales con nueve hombres.

En la vuelta, y con ese 1-1 de la ida, la actuación de Gorka Sagués Oscoz también escoció en demasía en Pucela, ya que una rigurosa expulsión de Hernán Pérez dejaba a los visitantes con diez en un momento clave del encuentro, mientras que la roja a Javi Varas dejaba en mera intención cualquier atisbo de reacción en los minutos finales de los albivioletas. En ese encuentro, los de Paco Herrera vieron una tarjeta amarilla, mientras que los de ‘Rubi’, además de las dos rojas, se fueron con cinco cartulinas más. Desde la temporada pasada se mira con lupa en la capital castellano y leonesa la labor arbitral. La actuación de Piñeiro Crespo no gustó y desde las altas instancias del club alzan la voz en busca de que las cosas cambien.

Braulio Vázquez, indignado

Las palabras de Braulio Vázquez, director deportivo del Real Valladolid, muestran la indignación existente desde el club con las actuaciones arbitrales de esta temporada en general y con la de ayer en particular. El de Pontevedra afirmó: "El arbitraje me ha parecido bochornoso, vergonzoso y todos los calificativos que se te puedan ocurrir y creo que me quedo corto. No entiendo nada. La expulsión de Juan Villar me parece ridícula. Es una vergüenza. No he visto nada igual". En la tarde de este lunes, se ha conocido que el club va a presentar alegaciones al acta para anular la segunda tarjeta amarilla que vio el onubense.

Braulio Vázquez aseguraba que hay persecución contra el Real Valladolid

El gallego continuaba asegurando: "Hemos hecho 18 faltas y hemos visto 7 amarillas y dos rojas. El penalti, no sé si es o no. Puede serlo, ¿pero roja? La segunda amarilla a Villar… hasta los jugadores del Numancia estaban sorprendidos. Me dicen por el teléfono, conocidos míos que son objetivos, no hinchas del Real Valladolid, que ha sido un robo y un atraco. El partido estaba totalmente controlado. Pienso que si el árbitro hubiera tenido que expulsar a siete más, lo habría hecho. No he visto nada igual, nunca. Uno se puede equivocar, pero tanto… No creo que haya sido por favorecer al Numancia, pienso que hay una persecución contra el Valladolid".

Descontento generalizado

A pesar de que el equipo juega mejor cuando se queda con diez que cuando juega con once, desde la capital del Pisuerga el descontento es generalizado por la labor, denunciada hasta por el propio director deportivo del equipo, de los árbitros.

Las altas instancias de la institución blanca y violeta tienen la mosca detrás de la oreja y han considerado oportuno hablar tras la actuación de ayer de Piñeiro Crespo en feudo numantino. La afición habla también y lo hace con la resignación de verse en inferioridad de condiciones desde que suena el pitido inicial e insta a los colegiados a que no den pero tampoco quiten nada al Real Valladolid en una categoría como esta Segunda División del fútbol español en la que si ya es difícil conseguir la victoria, por la igualdad existente, hacerlo con el palo arbitral jornada sí y jornada también, se antoja altamente complicado.