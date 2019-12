Pepe Mel: "No pensamos que el Celta sea mejor que nosotros"

"Los derbis o te encumbran delante de tu afición o te hacen empezar de cero"

Tras el último entrenamiento antes del derbi del domingo, Pepe Mel atendió a los medios en la sala de prensa de Abegondo. Comenzó aclarando que Sidnei no llegaba al partido por lesión y admitió que el once inicial lo escogerá mañana, dado que tiene aún varias opciones en la cabeza. Tras eso aclaró que los siete que mañana se queden en el banquillo, a la hora de hacer los cambios, van a tener que entrar con todo si quieren hacer ver que el entrenador ha sido injusto con el once, dado que necesitará de toda la plantilla en los siete partidos que afrontará el Deportivo en abril. Reconoció saber la importancia de los derbis y espera ganar el del próximo domingo: "Venimos de que el equipo perdiera contundentemente el primero, ahora vamos a intentar seguir dándole alegrías, satisfacción a la gente con un triunfo. Venimos de ganar los dos últimos partidos del calendario, por lo tanto la dinámica no puede ser mejor. Además los futbolistas vienen de recuperar la confianza que ellos mismo habían perdido y espero que lo demuestren".

"La única forma de destacar en esta liga sin ser Madrid o Barça, es siendo un poco diferente, ganar y competir "

El técnico no espera un Celta cansado dado que toda su plantilla son futbolistas profesionales y han tenido su recuperación, por tanto no piensa que el partido del jueves vaya ser un factor que decida el duelo. El madrileño intenta aislar a la plantilla de la clasificación y simplemente que piensen en ir sumando y en ser protagonistas de esta liga ganando y compitiendo. Tras la pregunta de como plantear el partido ante un Celta que juega de manera diferente, presionando al hombre en todo el campo, Mel dijo ya tener experiencia en esos planteamientos:" Contra Bielsa he jugado muchas veces, siempre me ha ido bien, y Berizzo es un gran alumno, lo está haciendo francamente bien, le está sacando un gran rendimiento a su plantilla, tiene al Celta en unos años maravillosos y eso es a lo que nos enfrentamos".