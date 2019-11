Pepe Mel: "Si nosotros pensamos que ya estamos salvados, nos equivocamos"

El técnico comenzó respondiendo a las declaraciones del pasado viernes de Tino Fernández, donde decía que si conseguía el objetivo, él sería el técnico otro año más y también que no estaba conforme con esta temporada.

"Sinceramente, creo que el Deportivo podía hacer más"

Dijo el madrileño que la relación entre el presidente y él era magnífica y además están sacando al Dépor del problema, así que no había nada que hiciera presagiar que no seguiría el año que viene, y coincidió con el presidente que este Deportivo podría hacer más y por eso se ve motivado para seguir otro año aquí. Aclaró que, por desgracia para todos, Pedro Mosquera tenía que parar de jugar y recuperarse de su lesión, pensando más que en este tramo final de temporada, en el futuro.

También advirtió lo difícil que iba ser el partido, dado todos los peligros que tiene la Real, recalcando su medio del campo con jugadores como Zurutuza, Xabi Prieto o Illarramendi, y dejó claro que ellos se juegan estar en Europa y no se pueden permitir fallar. Avisó Pepe Mel que para él importaba mucho cómo acabarían consiguiendo el objetivo: "No es lo mismo quedar el tercero que el cuarto, no es lo mismo quedar el 14º que el 13º... Y encima, añádele que eso supone más o menos dinero para el Deportivo de La Coruña. Tenemos que ser conscientes que si luego queremos disfrutar de mejoras y queremos crecer, todo pasa porque nosotros en el campo demos las prestaciones necesarias para que el Dépor consiga la mayor cuota económica posible".

"Espero deciros tras el partido de Pamplona que el Dépor ha conseguido el objetivo"

El madrileño repitió en rueda de prensa que en este final de temporada necesitaba a más de 12 o 13 futbolistas que compitan bien, y que era imposible conseguir un objetivo con menos de 20, así que toca utilizar a toda la plantilla para este final de temporada. Salió en defensa de Juanfran diciendo que es normal que quiera crecer, pero para eso dijo al jugador que tenían que quedar lo mejor posible en la tabla para empezar el año que viene con las mejores pautas.

Declaró que el plan para mañana era empezar a ser más fuertes, no solo como locales, sino también como visitantes. El técnico dio el tema de Joselu por zanjado, dado que el propio futbolista ya reconoció que se equivocó, y aclaró que todos nos equivocamos en algún momento.

Sin confiarse hasta lograr la salvación

Sobre el tema de la salvación, piensa que no deben verse salvados aún: "Si nosotros pensamos que ya estamos salvados nos equivocamos de gravedad, Mientras la puntuación diga que aún no estamos salvados, no sabemos qué resultados sacarán nuestros rivales directos, por eso nosotros no tenemos que mirar hacia los lados y tenemos que intentar ganar los máximos partidos posibles. Es cierto que el partido del Málaga nos dio vida y ahora tenemos que reafirmarla esta semana". Pepe Mel quiso centrar los focos de atención en el objetivo de la permanencia para evitar más preguntas sobre su futuro.

Deseó ver el clásico del fútbol español relajado, dado que eso significará que al Dépor le fue bien en Anoeta. Luego definió el partido como un auténtico espectáculo y anheló que Zidane dé descanso a muchos jugadores contra el Deportivo después de que jueguen ese partido contra el Barcelona.

"Le doy la enhorabuena a Eusebio"

Asimismo, dijo con antelación que no vieran el once de mañana como premio o castigo, refiriéndose a Joselu; simplemente planteará el once como cualquier otro. Pepe Mel se deshizo en elogios hacia el trabajo de Eusebio a cargo de la Real Sociedad: "Pensad que la Real Sociedad se metió en una etapa no muy buena con Moyes, y ha llegado Eusebio y ha estado a punto de meterlos en competición europea. Así que le doy la enhorabuena a Eusebio". Acabó la rueda de prensa deseándole todo lo mejor a la Real Sociedad, exceptuando el día de mañana, dado que fue un club que en su día se interesó por él.

Vídeo de la rueda de prensa