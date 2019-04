Andone: "Este año me siento con mucha confianza, me siento importante"

Florin Andone quitaba esta mañana importancia al interés del Burnley por él. Aunque son el club y su representante quienes se encargan de gestionar estos temas, el delantero sentenciaba que está "muy bien aquí, es donde quiero estar. Los gestos de la directiva, cuerpo técnico y afición han sido ejemplares hacia mí, y eso me da mucha confianza para seguir trabajando y darlo todo por el club". Añadía además que le gustaría cumplir sus años de contrato y que "el club se ha manifestado en contra de mi salida en todo momento".

Sobre la posible llegada de un compañero de ataque, aseguraba que "no espero a nadie, eso es tema del club también. Si el club quiere traer a un segundo delantero, bienvenido sea. Le acogeremos con los brazos abiertos. Se quiere hacer una plantilla competitiva, y en este caso creo que se está trabajando mucho para traerlo". Remataba las declaraciones relativas a este tema añadiendo que "ya bastante tengo con pensar en mí mismo y en las cosas que tengo que mejorar para ser mejor jugador".

"Salí mal, decepcionado, porque tuve en mis manos hacer gol. Sentí que les había fallado a mis compañeros. El fútbol se trata de intentarlo, y nunca me voy a esconder. Voy a seguir intentándolo, me voy a levantar e intentar mejorar. Nadie es perfecto, no creo que haya ningún jugador en el mundo perfecto", respondía sobre sus ocasiones falladas en el partido del pasado domingo contra el Real Madrid. Señalaba además que espera "no volver a pasar por estas situaciones, porque la verdad es que al principio del año pasado lo pasé bastante mal. Este año me siento con mucha confianza, me siento importante".

En lo relativo al partido afirmaba que empezaron muy bien, "teníamos muy claro lo que había que hacer, pero desafortunadamente las dos primeras acciones que tuve no pude marcar. Estoy seguro de que si hubiésemos marcado el primero el partido hubiese sido diferente. Hubiésemos estado metidos, con mucha confianza". No quiso olvidar que jugar contra el Madrid "nos exigía estar más en defensa que en ataque. Nos hacía estar más atrás, tenían la posición y al final cuando salíamos a la contra éramos pocos. Pese a ello, no me sentí solo".

Cuando fue preguntado sobre sus rachas goleadoras y rachas de sequía, aseguraba que "siempre" piensa en meter goles, "hasta en los partidos amistosos y entrenamientos. Hay días que no te salen las cosas. Tendrás dos, tres, partidos malos, pero al final saldrá uno y la gente se olvidará de lo malo. Tengo el objetivo claro y nunca me voy a rendir".

Finalmente habló de sus molestias en la zona inguinal: "estoy mejor, pero no sé cómo pude jugar, en teoría tenía que estar dos semanas de baja. Las sensaciones esta semana son buenas. El año pasado jugué dos meses roto porque no quería perderme ni un partido. Las cosas no iban bien y no quería tirarme del barco".

