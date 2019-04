Muriel: "Se ve claramente la carga de Cala a Sergio. Eso es falta aquí y en todos los campos"

Varios jugadores respondieron las preguntas de los periodistas a la conclusión del partido con el conjunto madrileño.

Luis Muriel: "Se ve claramente la carga de Cala a Sergio"

El delantero colombiano Luis Muriel habló sobre el partido justo tras terminar el encuentro en el mismo césped: “Hicimos un duro trabajo todo el partido ante un rival que cerró bien todos los espacios y, aun así, metimos un gol y se nos escapa la victoria en la última jugada por un error arbitral. Se ve claramente la carga de Cala a Sergio. Eso es falta aquí y en todos los campos. Se te va el partido y perdemos el trabajo de toda una semana por eso. Le reclamábamos al árbitro eso, que trabajamos toda la semana para jugar un partido complicado y se nos escapan los tres puntos por un error suyo. Se limitó a no responder”.

Se le vio contento también con su gol y confiado con remontar el vuelo con el equipo: “La confianza es fundamental. El sentirse querido e importante dentro del equipo es fundamental para mí y eso lo estoy transformando en el campo. Estamos muy contentos con el trabajo en los últimos partidos. Nos vamos con el sabor amargo de este último que se te escapa por algo ajeno a lo hecho en el campo, pero hay que seguir así, trabajar así y remontaremos en esta liga”.

Sergio Escudero: "En una jugada aislada te meten ese gol dudoso y te vas jodido"

Por su parte, el capitán Sergio Escudero también dio la cara con el asunto de la falta: “Ha sido una jugada muy dudosa, desde mi punto de vista ha sido falta a Sergio, pero el árbitro no lo ha interpretado así y nos ha costado un gol muy importante. Te vas frustrado porque tenías el partido controlado y en una jugada aislada te meten ese gol dudoso y te vas jodido”.

Tuvo palabras acerca del partido en general: “Nos hemos vuelto adelantar en el marcador, el equipo se ha mostrado sólido, no nos han creado ocasiones de gol y hay que seguir en esa línea. Se ha visto un cambio enorme en este equipo y es la línea que hay que seguir. No estábamos dando nivel que tenemos futbolísticamente, teníamos que dar un poquito más, porque hay calidad de sobra en este equipo y lo estamos demostrando. Hay que seguir por esta línea".

Y también sobre le próximo partido de Copa: "Ahora toca cambiar el chip, pensar en la Copa, donde tenemos un partido dificilísimo. Queremos pasar a la final, pero sabemos que va a ser muy difícil".

Franco Vázquez: "No estuvimos del todo finos"

El italoargentino Franco "el Mudo" Vázquez se paró a valorar el encuentro: "Hemos sido el único que ha querido jugar y es una lástima perder esos dos puntos que nos habrían permitido acercarnos más a los de arriba. Hemos hecho un buen partido, creando ocasiones y con ellos atrás era difícil encontrar espacios. Las tuvimos, no estuvimos del todo finos pero encontramos el gol y al final se nos escapó".

A su vez, también habló sobre el Leganés: "Nos toca pensar en lo del miércoles, que es algo muy lindo. Ojalá hagamos un buen partido y saquemos un buen resultado para la vuelta. Será difícil, pero estamos creciendo y con esa confianza iremos a por la victoria".

Jesús Navas: "Es una pena cómo se nos ha escapado"

"El equipo ha creado peligro y ha insistido hasta que ha llegado el gol. Es una pena cómo se nos ha escapado. Hemos llegado en muchas ocasiones y ellos se repliegan bien, pero hemos insistido mucho. Son un equipo que junta bien las líneas y era un partido de insistir. Hay que pensar en lo siguiente, un partido muy importante para buscar estar en esa final", fueron sus declaraciones tras los 90 minutos.

Nolito: "En mi opinión, falta, pero es lo que hay"

El extremo gaditano Nolito no pudo contenerse tras el empate: "Bastante cabreado, pero es lo que toca. Hay que olvidarlo lo antes posible porque el miércoles ya está aquí y tenemos un partido importante. Duele por la forma en la que ha ocurrido, porque al final y tras haber hecho un partido serio, a veces frío, pero en el que hemos sido superiores, en un balón que es falta, el colegiado decide no pitarla y te vas cabreado. De tener tres puntos a irte con sólo uno…”.

También mostró su rechazo a su amonestación: “Yo no le he dicho nada y me ha sacado amarilla. Y no sé por qué. Cuando nos equivocamos nosotros nos sacan tarjeta, también hay que mirar cuando se equivocan ellos. Sé que es difícil, pero es una jugada clave. En mi opinión, falta, pero es lo que hay, no hay vuelta atrás”.

Montella lo situó en una parte del campo poco habitual en Nolito: “El segundo tiempo ha sido mejor, buscamos la victoria… y al final te vas con cara de tonto para casa. Esto es fútbol y el miércoles tenemos un partido muy importante. No todos los días se juega una semifinal. Yo me he encontrado bien durante el partido, hacía años que no jugaba en la mediapunta y me encuentro muy cómodo. Ahí estoy para cuando el míster lo crea conveniente”.