Previa UCAM Murcia - Recreativo de Huelva: los abismos cada vez más presentes

En el mes de marzo las urgencias ya no son una pose, ya no vale aquello de "queda mucha temporada por delante", lo único que importa es sumar y sumar, de tres en tres a ser posible. Y eso lo tienen presente, o deberían tenerlo pensarán sus aficionados, tanto UCAM Murcia como Recreativo de Huelva, los cuales se enfrentan en el vetusto estadio de La Condomina con motivo de la 30º jornada en el campeonato de Segunda B, lo que significa que al término de esta tan solo restarán ocho para la finalización de la fase regular. Cuando esto suceda ya no habrá vuelta atrás, lo conseguido tendrá premio y lo que pudo ser y no fue una tremenda penalización.

Tanto universitarios como blanquiazules quieren evitar a toda costa que la tristeza y la desilusión inunden sus entornos a mediados del mes de mayo, por ello se ven obligados a encadenar victorias para alcanzar sus respectivos objetivos. El equipo murciano está viviendo un inicio de 2018 bastante desesperanzador, ya que tan solo ha sido capaz de lograr dos victorias en las diez jornadas que ya han transcurrido. A pesar de esto, mantienen intactas sus opciones de disputar la promoción de ascenso bien entrada la primavera, gracias a la irregularidad mostrada por sus principales rivales, pero tienen la imperiosa necesidad de romper la racha de tres jornadas sin ganar si no quieren distanciarse más del cuarto clasificado, el Real Murcia, que aventaja a su contrincante ciudadano en tres puntos antes de que arranque la jornada.

Por su parte, el Recreativo llega a Murcia tras dar una mala imagen frente al Melilla donde, tras vencer en El Ejido, se esperaba un equipo más ofensivo. Sin embargo, el decano del fútbol español formó de inicio con un doble pivote de contención que sorprendió a todos y que no funcionó. La lucha particular de los onubenses esta temporada, dándole la espalda a la inversión realizada en verano, parece que va a ser, salvo milagro, exclusivamente la de huir de los puestos que te envían directamente a Tercera. Actualmente se encuentra a tan solo tres puntos del play out, también conocida como eliminatoria por el descenso, y a cuatro de las plazas marcadas en rojo, las que no dan una segunda oportunidad, corte que marca el filial de Las Palmas con 31 puntos.

Luis Casas, técnico del UCAM, no podrá contar para este encuentro con el mariscal de la defensa Fran Pérez, ya que cumple ciclo de tarjetas, ni con Góngora, cuya vuelta a los terrenos de juego se está alargando más de lo que en las últimas semanas manifestaba el propio jugador. Asimismo, Cesar Negredo, preparador blanquiazul, podría incluir a Núñez en la convocatoria, tras casi dos meses de lesión y dejará fuera a David Segura, que ha estado toda la semana con fiebre. Vuelve también Djak Traoré tras cumplir su partido de sanción, por lo que se prevee que sea titular.

Bosch Domenech, colegiado del choque

Miguel Bosch Domenech, árbitro del colegio valenciano, será el encargado de impartir justicia en este duelo entre UCAM Murcia y Recreativo de Huelva. El castellonense ha arbitrado diez partidos de liga en Segunda B esta temporada con un balance de una victoria local, tres empates y seis victorias visitantes. No será la primera vez que arbitre a los universitarios ya que lo ha hecho en tres ocasiones previamente. En la temporada 12/13 dirigió el encuentro que les enfrentó al Écija y que los de azul y dorado perdieron 1-2. En la 14/15 cuando se enfrentó al Lucena, esta vez con victoria universitaria por 2-1. El último encuentro fue en la 15/16, cuando el UCAM ganó 1-0 a domicilio frente al Real Jaén. Será la primera vez que coincida con el Recreativo de Huelva.

Posibles onces iniciales

UCAM Murcia: Javi Jiménez; Kitoko, Javi Fernández, Dani Pérez, Carlos Moreno; Bustos, Vivi; Urko Arroyo, Marc Fernández, Julen Colinas; y Oliva.

Recreativo de Huelva: Marc Martínez; Iván Malón, Sergio González, Nacho Monsalve, Casado; De vicente, Traoré; Lazo, Iván Agudo; Santamaría y Boris Garrós.