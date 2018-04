Previa Austria-España: a por la definitiva

Google Plus

España y Austria se miden en Viena este martes para cerrar la quinta jornada de la fase de clasificación del Mundial de Francia de 2019. La Roja es líder del grupo 7 con 12 puntos y Austria le sigue con siete.

Las chicas de Vilda ya acarician el Mundial tras deshacerse de Finlandia en el primer choque de ese parón internacional. En cambio, las austriacas lo tienen muy lejos todavía. Desde que comenzase este 'premundial' el objetivo primordial de España era clasificarse de forma directa. Por eso, tiene en su mano lograr el pase directo para el Mundial de 2019. La absoluta femenina estuvo en una cita mundialista por primera vez en Canadá 2015, 4 años después ya son una de las potencias en Europa.

Ambas selecciones buscarán la victoria a más no poder pero solo una la conseguirá. Si los tres puntos viajan a España, estará matemáticamente clasificada y le servirá para distanciarse en ocho puntos de su rival de mañana, quedando aún nueve por disputarse. Si por el contrario, los tres puntos se quedan en casa, Austria estaría más cerca de los play off y no descartaría el pase directo, ya que se quedarían a tres de las españolas.

España llega lanzada

La Selección Española femenina está pasando por un gran momento de su historia y llega en un formidable estado para verse las caras con Austria.

12 puntos de 12 posibles

Cuatro partidos son los que se han jugado en esta fase de clasificación. Los cuatro se han saldado con triunfos. España no conoce la derrota desde que el pasado 23 de octubre arrancase la fase de clasificación ante Israel. Tras la victoria ante Finlandia del pasado viernes, las de Jorge Vilda se han impuesto a todos sus rivales del Grupo 7. Solo cuatro equipos lo han conseguido: Suiza, Suecia, Italia y España.

Nada más y nada menos que 14 goles son los que ha hecho La Roja colándose en el ránking de las más goleadoras. Y solo han recibido uno. Serbia ha sido el único equipo capaz de hacerlo.

Irene Paredes está en racha

La capitana española está en su mejor momento. Tras ser nombrada en el once ideal de FIFPro, es la máxima anotadora de la fase de clasificación con cuatro tantos. Firmó un doblete ante Israel, marcó el tercero ante Austria y abrió la lata ante Finlandia.

Jorge Vilda tiene banquillo

El seleccionador español ha cambiado de alineación en cuatro ocasiones. Para su suerte, tiene recambios para poder hacerlo y que no el estilo no varíe. Fiel a su filosofía de dar oportunidades, Jorge Vilda ha probado distintas opciones y viendo los resultados, no se ha equivocado.

De esas oportunidades han venido dos nuevos debuts. Eunate Arraiza y Aitana Bonmatí se colocaban la elástica de España en partidos oficiales. La internacional del Athletic Cub sustituía a Leila Ouahabi en el encuentro ante Israel y la centrocampista del Barça reemplazaba a Amanda Sampedro ante Austria.

Austria quiere el play off

La racha de las austriacas no tiene nada que ver con la de las españolas. El combinado dirigido por Dominik Thalhammer ha logrado, en los cuatro duelos clasificatorios, dos victorias, una derrota y un empate. Este último ante Serbia la pasada semana.

Así, están muy alejadas de llegar al Mundial por la vía rápida. Solo les queda jugar los play offs que dan la oportunidad a lo segundos de grupo para estar en la cita francesa. Para ello tienen que ganar sí o sí a España porque se encuentran empatadas a siete puntos con Finlandia.

Antecedentes

Este será el cuarto choque entre ambos conjuntos de los últimos 365 días, en distintas competiciones y con diferente objetivo por medio. El primero fue en los cuartos de final del Campeonato de Europa, en el que, tras acabar con empate a cero, los penaltis certificaron que España estaba entre las cuatro mejores del torneo.

De los otros tres, el más llamativo fue el enfrentamiento en la Copa de Chipre. España participaba por primera vez en la Cyprus Cup, y su primera rival en Chipre, era Austria. En el debut de las internacionales en el campeonato, una nueva lección de fútbol en la que apenas permitieron que las austriacas se acercaran a los dominios de Lola Gallardo. Dos goles de Olga García y Mari Paz Vilas dieron el triunfo a las de Jorge Vilda.

Árbitro

La rusa Anastasia Pustivoitova será la encargada de dirigir el encuentro. Estará acompañada por las asistentes Ekaterina Kurochkina y Sabina Valieva. Como cuarta árbitra estará la austriaca Sara Telek.

Posibles alineaciones

Austria: Zinsberger, Schiechtl, Wenninger, Zadrazil, Burger, Schnaderbeck, Kirchberger, Billa, Puntigam, Feiersinger y Aschauer.

España: Lola Gallardo, Marta Corredera, Irene Paredes, Andrea Pereira, Mapi León, Virginia Torrecilla, Patricia Guijarro, Amanda Sampedro, Alexia Putellas, Olga García y Jennifer Hermoso.