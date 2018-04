Previa Granada B - Balompédica Linense: poco por hacer

Google Plus

Restan cinco jornadas todavía para la finalización de la liga regular en Segunda B, pero la temporada para Granada B y Balompédica Linense prácticamente se ha acabado. Tanto el filial nazarí como el conjunto del peñón de Gibraltar ni están metidos en la lucha por no descender, ni tampoco por ascender, que es donde residen las urgencias actualmente. Se encuentran en la mitad de la tabla con los deberes ya hechos y con ínfimas posibilidades de playoff para uno y de Copa del Rey para otro. Para muchos aficionados esta será una situación ideal, sobre todo para aquellos que sus equipos están sufriendo para no perder la categoría, pero para otros no tanto, ya que quizás soñaban con que sus equipos lucharan hasta el final por disputar la promoción de ascenso.

A pesar de todo, ambos conjuntos buscarán hacerse con los tres puntos, así lo ha expresado Rafa Morales, técnico que ocupó el puesto de Pedro Morilla cuando este se hizo con las riendas del primer equipo: "Lo afrontamos con la misma ilusión que las últimas semanas pero con más tranquilidad por haber conseguido la primera victoria, que era importante sobre todo para que los jugadores creyeran que esto sigue la misma dinámica y que hay buena predisposición". El primer triunfo con él en el banquillo lo obtuvieron la jornada pasada frente al Lorca Deportiva, rompiendo una racha de seis partidos sin saborear la victoria, lo que le ha alejado en siete puntos del Extremadura, bloque que cierra la zona de playoff. El preparador del final nazarí podrá contar con todos sus efectivos a excepción del extremo Juancho, que fue expulsado frente al conjunto lorquino.

Por su parte, la Balona, décimo clasificado con 43 puntos, se encuentra más próximo al descenso que su rival esta jornada. A cinco puntos del descenso, pero parece complicado pensar que no conseguirá los puntos necesarios para participar la próxima temporada, una vez más, en el grupo IV de la categoría de plata del fútbol español. Para certificarlo, cuanto antes mejor -pensarán desde La Línea de la Concepción-, Julio Cobos, preparador blanquinegro, no podrá contar con Sergio Molina, Luis Madrigal, Ahmet Özcan (que se ha marchado a Suiza), por lesión y Mario Abenza, por decisión técnica, serán los jugadores que se queden fuera de la convocatoria.

Posibles alineaciones

Granada B: Aarón; Paco Torres, Antonio Marín, Héctor, Adri Castellano, Isi, Andrés García, Pablo González, Carlos Neva, Jean Carlos y David Grande.

B. Linense: Alberto Martínez; Carrión, Gómez, Olmo, Almenara; Elías, Chico; José Ramón, Gato, Juampe; Cuero.