Joni Montiel: "Me encuentro muy bien y estoy muy contento"

Joni Montiel es uno de los jugadores con mayor proyección que han salido de la cantera del Rayo Vallecano en los últimos años, junto con Fran Beltrán. Se ganó un puesto a las órdenes de Paco Jémez a pesar de seguir teniendo ficha del filial, pero la llegada de Sandoval le privó de bastante protagonismo y con Baraja y Míchel tampoco tuvo demasiadas apariciones con el primer equipo en la pasada campaña. En la presente temporada, a pesar de pasar a formar parte de la plantilla de Míchel, la cantidad de efectivos de los que dispone el equipo franjirrojo le obligó a buscar minutos en otro conjunto, y los encontró; en el Toledo. Sobre el Rayo y sobre su actual club ha hablado con el periódico ABC.

​La nueva etapa de Joni Montiel

Recuerda, con cariño, su efímera etapa dorada en el primer equipo del club de Vallecas: "El entrenador, Paco Jémez, sí que me dio minutos en Primera: jugué ocho partidos de Liga y dos de Copa del Rey." Pero tampoco se olvida del entrenador que comenzó a frenar su progresión: "Vino como entrenador José Ramón Sandoval y dejó de contar conmigo. Yo tenía expectativas de estar en el primer equipo y no tuve la oportunidad. Jugué en el Rayo B, en Tercera División." Y se refirió a las circunstancias que le hicieron recalar en el equipo de El Salto del Caballo: "Les dije que en el filial no jugaba, que me dejaran salir cedido. No me dejaron porque, en principio, el entrenador, Míchel, me dijo que me quedara, pero al final fui cedido al Toledo porque no iba a tener minutos en toda la temporada."

El joven recibió un varapalo muy duro con la muerte de su padre el pasado abril de 2016, a quien siempre recuerda cada vez que salta al césped: "Mi padre era muy buena persona y solo tengo buenos recuerdos de él. Cuando piso un campo, pienso en él porque siempre me acompañaba a los entrenamientos; también mi madre, pero a él le gustaba mucho más el fútbol."

Su equipo se está jugando la permanencia en Segunda División B, y el último partido ante el Fabril será crucial. Se podrán salvar directamente si el Pontevedra no gana contra el Atlético B, pero aun así tendrán que ir a por la victoria. Al respecto ha declarado: "Ahora estamos tranquilos. Lo difícil ya ha pasado, que era levantar la situación, y solo nos queda rematarlo. El partido contra el Castilla era súper importante y, después de perderlo, parecía que ya estábamos muertos. Todo parecía muy negro, pero le hemos dado la vuelta." Además el atacante se encuentra muy contento en los meses que lleva en el Toledo, así lo ha expresado: "Me encuentro muy bien y estoy muy contento."

Joni Montiel a punto de golpear un balón | Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Pero la esperanza a la que se aferra el Toledo desea, en un futuro próximo, triunfar bajo las órdenes de Míchel. Ha afirmado la confianza en sí mismo y en Míchel: "Lo primero que pienso es en jugar con el primer equipo. Con Míchel, al confiar tanto en la cantera, puedo hacerme un hueco."