Jornada dispar para los sevillistas en el Mundial

Inmersos en la jornada 2 de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de Rusia, las selecciones de Francia, Dinamarca y Argentina coincidieron en el mismo día para jugar su partido con la intención de logar una clasificación a la siguiente ronda. Las tres selecciones no coincidieron en el mismo partido, con lo cuál no hubo enfrentamiento entre varios sevillistas, pero sí hubo alguna que otra sorpresa en forma de resultado que ha afectado el rumbo de la competición.

Y es que tanto Simon Kjaer con la selección danesa como N'Zonzi con la francesa y Mercado con la argentina tuvieron sus minutos para colaborar con sus respectivas selecciones. Kjaer, que es el capitán de la selección de Dinamarca, fue el primero de los cuatro sevillistas en jugar. El central jugó los 90 minutos del partido en el que sumó un punto ante Australia tras empatar a uno para, de esta forma, auparse en el segundo puesto del grupo en el que lidera Francia. El jugador del Sevilla fue uno de los más activos con su selección liderando la defensa de su equipo.

El siguiente sevillista en cosechar minutos fue N'Zonzi. El mediocentro no tuvo una actuación determinante, puesto que Deschamps contó con él en el minuto 89 del partido al sustituirle por Pogba. De esta manera, el mediocentro del Sevilla cosechó sus primeros minutos en el Mundial, y lo hizo con victoria por uno a cero ante Perú. Con esta victoria, los franceses se aseguraron la clasificación a la siguiente ronda, y con un mero empate ante Dinamarca en la siguiente jornada se aseguraría la primera posición del grupo.

Kjaer es el capitán de la selección danesa. Foto: Sevilla FC.

La siguiente selección con presencia sevillista en jugar fue la Argentina del ex entrenador del equipo hispalense Sampaoli. Los 'albicelestes' se enfrentaron a la Croacia de otro ex sevillista, Ivan Rakitic, siendo los europeos quiénes se llevaron en gato al agua con una victoria contundente por tres a cero. El defensa Mercado fue titular con los argentinos disputando los 90 minutos, pero su actuación no fue muy afortunada, además vio tarjeta amarilla en el minuto 51. Por contra, Banega no dispuso de ningún minuto para poder defender su selección, siendo el único sevillista en no poder jugar en la jornada del jueves. Los argentinos tienen complicado el pase a octavos de final del torneo, pero si logran una victoria ante Nigeria en la última jornada se podrían clasificar a la siguiente fase.

Cabe destacar el encuentro de dos ex sevillistas en los prolegómenos del partido entre Argentina y Croacia, pues se reencontraron el argentino Diego Armando Maradona y el croata Davor Suker, dos mitos del Sevilla que coincidieron en la temporada 1992-93 con Bilardo como entrenador.