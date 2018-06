Sergio Busquets: "Solo pensamos en ser primeros de grupo"

Google Plus

Se acerca el momento de la verdad. La selección española jugará el tercer y definitivo encuentro de la fase de grupos ante Marruecos (lunes, 20:00 horas) -selección eliminada en la jornada 2- para intentar ser cabeza de serie en el cuadro. Los rivales, que podrían ser Uruguay o Rusia, se juegan también la primera plaza en el Grupo A a partir de las 16:00 horas. Sergio Busquets, titular indiscutible con La Roja, ha hablado de la actualidad de la selección al lado del técnico Fernando Hierro.

Koke, el mejor socio para Busquets

El mediocentro del Barcelona fue preguntado por el papel de un futbolista como Koke, para el que únicamente tiene elogios: "Todos son grandísimos jugadores, Koke es el más posicional y con el que más me puedo juntar en el centro del campo. Pero la fuerza la hace el equipo, la implicación de todos en ataque y defensa. Lo de la tarjeta es un condicionante pero ya lo sabíamos, estoy a disposición del seleccionador y el riego será el mismo en cada partido", sentenció.

Busi también tuvo palabras de gratitud para el combinado de Marruecos, que ha desplegado un gran fútbol pero que se ha quedado fuera del Mundial: "El nivel que han demostrado es mucho más alto que para llevar cero puntos. Han tenido la mala suerte de encajar goles a balón parado, al final hay que ganar los partidos y en un Mundial la dificultad es máxima", afirmó.

Iniesta y su último Mundial

En cuanto a su compañero Andrés Iniesta, no hay duda de la plena confianza que le tiene Busquets: "Lo estoy viendo bien, juega su último Mundial y va a estar fenomenal cuando el míster decida ponerle de titular, ya sabemos las características que tiene y el jugador que es", dijo.

La selección tuvo más control en el partido inaugural ante los portugueses, aunque la actuación de Cristiano Ronaldo penalizó y no se pasó del empate. Sin embargo, contra Irán, el propio Busquets confirma que el encuentro no pasó por un gran dominio del juego: "En el encuentro ante Portugal tuvimos el mando del partido aunque una jugada a balón parado nos costó caro. Sin embargo, contra Irán no estuvimos tan cómodos y pese a ganar perdimos un poco el control", relató.

El estilo ha variado un poco con Diego Costa ejerciendo de 'nueve' y la selección ha tenido que acostumbrarse y encontrar nuevos matices en el juego. Además, la diferencia entre los tres delanteros les hace un equipo más versátil en las líneas de ataque: "Dentro de nuestro estilo, podemos incrementar la forma de juego con diferentes matices dependiendo del punta -Costa, Aspas o Rodrigo- y eso nos hace más imprevisibles", sentenció Busquets.

Uruguay o Rusia, posibles rivales en octavos

Siempre que se llega al tercer partido de la fase de grupos, las especulaciones afloran sobre qué le conviene a cada equipo. De todos modos, La Roja solo piensa en ganar su partido ante los marroquíes y no les importa demasiado el rival en octavos: "Está claro que sabemos las posibilidades que hay y cómo van los otros grupos, para nosotros solo hay una que es ganar y ser primeros de grupo. Al final es un Mundial y está todo muy igualado y lo único que podemos controlar es el partido ante Marruecos", explicó.