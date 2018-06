Roque Mesa es el primer fichaje del Sevilla

Google Plus

El Sevilla ha hecho oficial el primer fichaje para la temporada 2018-2019. Se trata de Roque Mesa, jugador que estuvo cedido en la temporada anterior desde que el club adquiriera sus servicios en forma de cesión desde el mercado invernal pasado. De esta forma, el canario se convierte en el primer fichaje de la era Caparrós como director deportivo del club.

El club anunció su fichaje en las redes sociales de una manera curiosa, pues alrededor del mediodía, el club envió un mensaje al jugador en clave humorístico: ''Oye, Gladiador, ¿te vas a venir a Benidorm el 9 de julio o no? Dinos algo que estamos reservando las habitaciones...''. A este mensaje, el canario respondió: ''Cómo Sevilla FC? ¿Pero cuándo me van a fichar? ¡Ya me estoy volviendo loco...!". Seguidamente, el Sevilla le volvió a contestar con la oficialidad del fichaje ya hecho.

El jugador pasó reconocimiento médico durante la mañana del miércoles en Quirón Prevención firmando hasta 2022 después de que el Sevilla llegara a un acuerdo con el Swansea City abonando la opción de compra en ocho millones de euros más dos en variables en función de los objetivos a cumplir.

Roque Mesa: ''El Sevilla tiene que estar en lo más alto''

Una vez hecho oficial el anuncio de su traspaso, el nuevo jugador del Sevilla ha asegurado que está muy feliz por formar parte al 100% del club: ''Muy contento porque al final estoy donde quiero estar y hoy es un día muy especial. Todo tiene un proceso pero desde que terminó la temporada mi deseo era quedarme aquí. Se lo comenté al presidente y a Joaquín y han hecho todos los esfuerzos. Estoy muy feliz de que se haya podido dar. Siempre que me preguntaban decía lo mismo. Mi familia está aquí encantada y ese era el deseo de todos''.

El mediocentro quiere mostrar todas sus cualidades en la próxima temporada: ''Me gustaría llegar al corazón de los aficionados, es verdad que siempre he tenido cariño pero me gustaría tenerlo aún más. Siempre es un incentivo que la gente te quiera y ese cariño lo sentí desde que llegué en enero. Eso te tira y te ayuda a tomar las decisiones adecuadas y ha sido un factor importante. Lo bueno es que el club sabía en todo momento cuál era mi deseo y en todas las negociaciones hay un tira y afloja. Al final salió todo como yo quería y eso es lo importante''.

A pesar de jugar tan sólo siete partidos, el mediocentro reconoció sentirse importante con Caparrós: ''Desde su llegada me dio confianza y me puso a jugar, que era lo que necesitaba. Ahora en este cargo nuevo ha hecho la fuerza suficiente para que yo esté aquí, así que le tengo que dar las gracias por haberme ayudado en ese sentido. Uno necesita continuidad y creo que con más partidos míos se habría visto una mejor versión mía, pero nos quedan tres años por delante maravillosos para disfrutarlo y ojalá tenga esa continuidad para poder disfrutar''.

El mediocentro habló sobre su nuevo entrenador, Machín: ''Ya lo conocía de su época en el Girona y el juego que tiene es muy atractivo y valiente. Seguro que encajará perfectamente en el Sevilla. N'Zonzi y Banega son importantes aquí y egoistamente claro que quiero que sigan''.

Finalmente habló sobre las aspiraciones de este equipo de cara al final de la temporada: ''El Sevilla tiene que estar en lo más alto posible. Uno quiere siempre mejorar y ojalá el año que viene podamos estar donde el equipo se merece. Hay que valorar también haber llegado a la final de Copa, eliminar al Atlético y es verdad que la final no fue como queríamos, pero hay que ver cómo se llegó hasta ahí''. Roque Mesa aseguró que ''es emocionante saber que jugaremos una Supercopa, sabemos que es difícil pero los dos empezamos de cero''.