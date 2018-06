Resumen 3ª jornada del Mundial para los azulgranas

Google Plus

Desde el grupo A hasta el H todo ha llegado a su fin, pasando el ecuador de uno de los Mundiales más emocionantes que se recuerdan. Las sorpresas han sido las protagonistas de esta primera fase del Mundial de Rusia, donde la vigente campeona la Alemania de Marc-André ter Stegen ya se encuentra haciendo las maletas, siendo sin duda la gran sorpresa de esta Copa del Mundo. De los 13 azulgranas que comenzaron su andadura en Rusia, tan solo Ter Stegen ha sido eliminado en la fase de grupos, mientras que los otros 12 seguirán su andadura al menos una jornada más. Vamos por lo tanto con el repaso de las actuaciones de los azulgranas en esta 3ª jornada mundialista.

Luis “killer” Suárez

Luis Suárez (Uruguay): La última jornada en el grupo A tenía como protagonista la lucha por la primera plaza. La anfitriona se daba cita con una aguerrida Uruguay que llegaba con la ambición de ser primera de grupo. Los de Tabárez lograron imponerse a Rusia con un rotundo 3-0, mostrando así todo su poderío tanto defensivo como ofensivo y dando una lección de solidez. Luis Suárez fue uno de los goleadores del encuentro. El uruguayo materializó una gran falta desde el borde del área, imposible para Akinfeev. En la siguiente ronda, Luis Suárez tendrá la difícil tarea de eliminar al actual campeón de Europa, la Portugal de Cristiano Ronaldo.

El VAR marca tendencia en España.

Sergio Busquets, Jordi Alba, Gerard Piqué (España): El España-Marruecos de la última jornada pudo haber sido una trampa mortal para el combinado nacional, pero la intervención del VAR simultáneamente en los dos duelos del grupo B, terminó por otorgarle la primera plaza a España pese a su empate frente a los marroquíes. Los tres azulgranas fueron de nuevo titulares en el conjunto de Fernando Hierro, completando un buen partido y siendo la columna vertebral de esta Selección Española.

Busquets ante Toni Kroos. Foto: Daniel Nieto, VAVEL.com

El primer empate sin goles del Mundial

Ousmane Dembélé y Samuel Umtiti (Francia): Francia y Dinamarca se jugaban la primera plaza del grupo C, pero el pacto de no agresión se hizo presente desde el primer minuto y ni franceses ni daneses pusieron en juego su puesto en la clasificación. Francia pasó como primera de grupo mientras que Dinamarca ocupó la segunda plaza. Samuel Umtiti, no disputó ninguno de los minutos del partido. Didier Deschamps, prefirió que el central descansase de cara al trascendental partido de octavos de final frente Argentina. Por su parte, Dembélé jugó los últimos 15 minutos del partido donde apenas pudimos el potencial del azulgrana.

Messi y el milagro argentino

Lionel Messi (Argentina): La actuación más agónica de lo que llevamos de Mundial la protagonizó la Argentina de Leo Messi frente a Nigeria. Los argentinos lograron una trabajada clasificación gracias a un gol de Marcos Rojo en el minuto 86, que los hacía clasificarse como segundos del grupo D. Leo Messi, nos dejó uno de los tantos del Mundial, el 10 azulgrana logró poner el 1-0 en el marcador con un gol a la altura de la situación. Tras el pitido final el capitán de la albiceleste se vio liberado de la presión de la última semana por la hinchada argentina. Ahora la Francia de Dembélé y Umtiti espera en octavos de final.

Leo Messi ajustándose el brazalete. Foto: Noelia Déniz, VAVEL.com

Croacia sigue con paso firme

Ivan Rakitic (Croacia): La selección de Dalic, logró una meritoria clasificación como primera de grupo en uno de los grupos más difíciles del Mundial. Su paso por la fase de grupo se ha saldado con tres victorias en tres partidos y se ha destapado como una de las candidatas para levantar ‘el dorado’ el próximo 15 de julio. Rakitic descansó en esta última jornada, disputando tan solo 10 minutos frente a Islandia, donde los croatas vencieron por 1-2 en un disputado partido que tuvo en vilo a la Selección Argentina.

Coutinho y Paulinho llevan a Brasil en volandas

Coutinho y Paulinho (Brasil): El duo azulgrana fue protagonista una vez más en la última jornada de la fase de grupos, donde la ‘canarinha’ se enfrentaba a Serbia por la primera plaza del grupo. Coutinho asistió a Paulinho en el primer gol de los brasileños, convirtiéndose así en el primer jugador de la historia tras Pelé (1958) en dar tres asistencias en las tres primeras jornadas de Mundial. Los de Tite se clasificaron como primeros de grupo, tras la victoria frente a Serbia (2-0) y se enfrentarán a México por un puesto en los cuartos de final del Mundial.

Coutinho en el último partido de La Liga. Foto: Noelia Déniz, VAVEL.com

La maldición del campeón

Marc André ter Stegen (Alemania): El único eliminado azulgrana del Mundial hasta entonces es el guardameta azulgrana, que ha visto como la maldición del campeón se ha vuelto a cumplir un año más. La estrepitosa derrota de la ‘Mannschaft’ frente a Corea del Sur (2-0), ha desatado la conmoción en el país germánico. Neuer ha sido finalmente el portero titular de Low durante el Mundial, en detrimento del portero azulgrana que no ha jugado ni un solo minuto en la cita rusa.

Yerry Mina, héroe nacional

Yerry Mina (Colombia): El central azulgrana se ha convertido en la 3ª jornada del mundial, en el defensor colombiano con más goles en un Mundial, sumando su segundo gol consecutivo en el duelo que enfrentó a los colombianos frente a los senegaleses (0-1). Gracias a este gol de Mina, la selección colombiana ha pasado como primera del grupo H, dejando a Japón como segunda de uno de los grupos más disputados del torneo.

Vermaelen disputó sus primeros minutos

Thomas Vermaelen (Bélgica): Belgas e Ingleses se jugaban el primer puesto del grupo G en la última jornada. Ambos entrenadores rotaron a sus jugadores titulares, debido a que probablemente la segunda plaza conllevaba a un cuadro más fácil del torneo. Vermaelen fue titular y disputo 75 minutos en el triunfo de la Selección Belga ante Inglaterra (0-1) que los hace líderes del grupo G.