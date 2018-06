El Debate: ¿tiene España opciones reales de ganar el Mundial?

Tras sentenciar su clasificación para octavos en tres minutos agónicos, el siguiente reto para España, en su lucha por volver a reinar el planeta fútbol, es la anfitriona, la Rusia de Cherchesov y Chèysev.

La fase de grupos, que se antojaba algo más sencilla, no lo fue y las dudas aparecieron en Krasnodar y redujeron, en parte, las opciones de ver a la Roja de Fernando Hierro en la final de Luzhnikí. España se aferra a su lema "Hagamos que ocurra". Moscú dirá si los españoles siguen en su camino hacia sus segunda estrella o se quedan en medio del camino.

La selección española gran candidata de ganar el oro (Pilar Panes – @Pilarps22)

La selección española es una de las grandes candidatas para alzarse con la victoria en la Copa del Mundo de Rusia 2018. El camino de España hacia Rusia ha sido impecable, dominando en un grupo en el que se tuvo que medir a Italia por el billete directo al Mundial.

España, hambrienta y con posibilidades de la segunda estrella

Ni el potencial de Francia, ni la individualidad de Messi, ni el sistema de Brasil, ni el toque de Croacia podría estar a la altura del modo del juego español si son capaces de mostrar el nivel de la fase de clasificación. Un portero de mucha jerarquía, posiblemente la mejor defensa del mundo, un mediocampo sublime repleto de buen fútbol y una delantera variada y desbordante.

El centro del campo español es la línea en la que Hierro encontrará más recursos y es claramente envidiable para las demás selecciones. Ninguna puede contar con tantos futbolistas con tan alta calidad que poseen nuestros centrocampistas. Busquets, Koke, Thiago, Iniesta, Isco… serían titulares en cualquier equipo del mundo. Son una gran cantidad de jugadores que ofrecen al seleccionador diversas soluciones para cada ocasión. España cuenta, también, con una majestuosa delantera con Iago Aspas (máximo goleador nacional de la Primera División), Diego Costa (goleador de España en la fase de grupos) o Rodrigo (líder total del Valencia esta temporada).

La selección española está respaldada por un banquillo que cuenta con otro 11 titular. Nacho Fernández, Koke, Rodrigo, Lucas Vázquez, Kepa… son algunos de los jugadores que, a pesar de no ser titulares en la selección, sí lo son con sus clubes y están al mismo nivel que todos. Estos futbolistas son un as en la manga de Hierro, ya que pueden desbordar y dar la vuelta al partido siendo grandes variantes.

Foto: Getty images

Otra de las grandes bazas que favorecen a la Roja es la edad de los integrantes. Tan sólo 6 de los jugadores se encuentran en la treintena: Piqué (31), Ramos (32), Iago Aspas (30), Silva (32), Iniesta (34) y Reina (35). Además, hay un gran núcleo de jugadores jóvenes como Isco, Carvajal, Koke, Asensio, Kepa, Saul… A pesar de esa juventud pueden presumir de una gran experiencia en partidos internacionales a primer nivel a sus espaldas, tanto con la selección como con sus clubes.

El estado de forma y los fallos respecto a los partidos anteriores indican que no es el mejor momento de España como pudo apreciarse ante Irán o Marruecos, pero el camino parece el mejor para llegar lejos.

Tras la fase de grupos, España se ha encontrado la parte “más fácil” del cuadro para los cruces hasta la final. Al quedar primero de grupo ha conseguido evitar a Uruguay y con ello; a Francia, Brasil, Argentina y México. Si consigue superar a Rusia en octavos de final, deberá medirse con el ganador del Croacia-Dinamarca. Un lado sin campeones del mundo a la espera de ver que pasa con Inglaterra. Además, la eliminación de Alemania allana aún más el camino a la espera de que se decida el último enfrentamiento de octavos en su lado del cuadro con el primero del grupo H (Japón, Colombia, Senegal) y el segundo del grupo G (Bélgica o Inglaterra).

Por último, las casas de apuestas han llevado a España al primer puesto como favorita para ganar la competición tras clasificarse oficialmente para octavos de final como primero de grupo.

Empezar la casa por el tejado (Nehemías Dorta – @Nehe_ULL)

Por plantilla, calidad individual y por nombres, no cabe duda de que España está entre las candidatas para llevarse el Mundial. Hasta ahí. En esa línea se acaba el favoritismo de La Roja. Es una frontera pequeña, capaz de traspasarse con facilidad. Puede llevar a la confusión. Darle opciones a la selección de llevarse el trofeo para casa es empezar la casa por el tejado.

Sí, es cierto que de las favoritas a esta Copa del Mundo, pocas (o ninguna) han sido capaces de demostrar su mejor nivel. Argentina se clasificó in extremis, Francia y Brasil lo han hecho a medio gas y equipos como Inglaterra o Bélgica lo han hecho ante equipos bastante inferiores. Incluso un gigante como la Mannschaft ha caído a las primeras de cambio. Muchos afirman que los mejores minutos de un equipo en Rusia fueron los de España contra Portugal. Ahí se terminan los elogios a La Roja.

Las posibilidades de España en este Mundial son como lanzar una moneda al aire

Recapitulemos, pues son los números los que deben hablar. Con seis disparos a portería, España ha encajado cinco goles en esta fase de grupos. Teniendo a uno de los mejores guardametas del planeta fútbol y probablemente a la mejor pareja de centrales de este Mundial. Si solo Cristiano pudo desarmar a la zaga española, qué no podrán hacer los tridentes Coutinho-Neymar-Gabriel Jesus o una dupla formada por Griezmann y Mbappé. Recibir tantos goles con en tan pocas ocasiones se paga caro a la hora de la verdad.

Foto: Getty images

La Roja se clasificó como primera de grupo con cinco puntos, con sólo cinco. Para que el lector se haga una idea, México estuvo a punto de despedirse de Rusia teniendo seis. Empató un partido que tenía amarrado contra Portugal, sufrió y de qué manera para marcar un gol de rebote contra Irán e igualó un partido en el descuento contra una selección que ya estaba eliminada. Muchos dirán que en el Mundial no hay equipo pequeño, pero son los mismos que celebran el hecho de que España esté en la parte más “amable” del cuadro. Eso también es empezar la casa por el tejado.

Que no le quepa duda al lector. La selección tiene posibilidades de plantarse en el Estadio de Luznhiki el próximo 15 de julio. Puede llevarse el Mundial y bordar la segunda estrella a su escudo. Fernando Hierro puede darle un buen lavado de cara al equipo, corregir errores y retocar su pizarra. Se puede golear a Rusia, pasar la línea de cuartos y vencer con autoridad en las semifinales. O también se puede crear una debacle contra los anfitriones. En estos momentos, las aspiraciones de España son lanzar una moneda al aire. ¿Se puede ganar la Copa del Mundo? Por supuesto. ¿Debe ser esa la meta, debe ser el objetivo? De ninguna de las maneras. No después de cómo la selección se ha clasificado. Todo lo demás es empezar la casa por el tejado.

Como si el Manzanares pasase por Rusia, España debe aferrarse al espíritu de Simeone. Ir partido a partido. 90 minutos a 90 minutos. El primer paso es Rusia. Los anfitriones, su Mundial. Que el lector no se deje engañar. España no era favorita para ganar el Mundial en Sudáfrica y se sabe lo que pasó. España sí era favorita para ganar en Brasil y se sabe lo que pasó. Alemania se hizo con el título y era favorita para revalidarlo. Ya se sabe lo que pasó. Quizás el no tener esa etiqueta de “favorito” es la clave para serlo. La casa no puede empezarse por el tejado.