Andrés Iniesta: "A veces los finales no son como uno sueña"

Se cierra la etapa de Andrés Iniesta en la selección española. Iniesta ha puesto punto final a toda una época en su carrera, en una temporada en la que ha anunciado su marcha del FC Barcelona y en la que ha decidido dejar de defender la camiseta de la “roja”.

Con un rostro triste, Iniesta comunicó su decisión de dejar la selección tras la eliminación de España en el Mundial. “Es una realidad que es mi último partido con la selección, a nivel individual se acaba una etapa maravillosa. A veces los finales no son como uno espera o sueña. En conjunto seguramente sea el día más triste de mi carrera".

El de Fuentealbilla fue uno de los cambios en el once inicial de Hierro en el partido de octavos de final respecto a los anteriores encuentros. Pese a salir desde el banquillo, Iniesta fue uno de los mejores jugadores del conjunto español, y de sus botas salió un lanzamiento que pudo ser el segundo gol de España, pero Akinféev realizó una buena parada. De su suplencia habló el centrocampista después del partido: “No me he sentido señalado, el entrenador decide más allá de que uno las comparta o no. Ha entendido eso y es una lástima no haber pasado, los penaltis son crueles. Los principales culpables siempre son los jugadores, a partir de ahí cada uno tiene su responsabilidad, pero los que estamos en el campo somos nosotros”.

El futuro de la selección

Tras conseguir dos Eurocopas y un Mundial en los últimos años a la selección no se le han dado bien los últimos torneos en los que ha participado. La selección española cayó en la fase de grupos del Mundial 2014, en octavos de final de la Eurocopa 2016 y de nuevo en octavos en el presente Mundial. En sus declaraciones Iniesta quiso hablar del futuro de la selección: “Hay relevo, jugadores hay, lo importante es volver a encontrar el camino del éxito, no es fácil, es más complicado de lo que parece, pero la selección seguirá adelante, hay jugadores de nivel.