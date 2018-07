Dos exrayistas en el Mundial de Rusia con España: Saúl y Diego Costa

Google Plus

Cómo ya sabéis en el Mundial de Rusia, desde Vallecas hemos tenido a dos exrayistas convocados con la Selección Española estamos hablando de: Saúl y Diego Costa. Si hacemos un pequeño resumen de su paso por Vallecas, el primer jugador llegó en el Rayo a la temporada 2013-2014, jugando así 34 partidos marcando dos goles. Y Diego Costa, estuvo durante la temporada 2011-2012 en el Rayo Vallecano jugando un total de 16 partidos marcando diez goles.

Pero el pasado domingo 1 de julio cuando se disputaba los octavos de final contra la anfitriona, los españoles veían como se terminaba el sueño de conquistar la segunda copa Mundial. Perdieron en la tanda de penaltis por 4-3, después de finalizar la prórroga 1-1.

Saúl Ñíguez ha pasado por todas las categorías inferiores de la selección nacional, con las que ha disputado un total de 60 partidos y marcando 12 goles, hasta llegar al primer equipo con tan sólo 24 años. Debutó con la roja en septiembre de 2016, pero la primera vez que fue convocado fue en el 2015 con Vicente del Bosque.

Después de todo eso, llegó el verano de 2018 cuando se jugaba el Mundial de Rusia. La Selección Española estaba en el grupo de Portugal, Marruecos e Irán. Pero a la joven promesa del Atlético de Madrid no ha jugado ningún partido de la fase de grupos ni a los octavos de final en Rusia. Cuando lo convocó Lopetegui, él estaba muy orgulloso de llegar hasta aquí y es un jugador que trabaja mucho y le gusta poner las cosas difíciles al entrenador para decidir quien juega y quien no.

Fue el primer jugador ilicitano en estar en un Mundial de fútbol y siempre ha dicho, que España es una de las grandes potencias del torneo. Como cualquier jugador, no solo viajaba al Mundial a disfrutar de la experiencia si no, a competir ya que es un jugador muy competitivo.

Saúl en la salida de los vestuarios con La Roja. Fotografía: Juan

Dicho eso, y anteriormente el jugador del Atlético de Madrid no ha tenido minutos como máximo dirigente Hierro. Pero a pesar de debutar con la Roja con Lopetegui en el 2016. El mediocentro tiene mucho recorrido por hacer, ya que con la selección alternar con la posición, con Busquets o Koke. Su perfil es muy distinto al del azulgrana, ya que tiene las piernas y los pulmones que le faltan al catalán, pero todavía no la misma presencia. No ha sido una cuestión de técnica ya que Saúl tiene de sobra, sino le falta recorrido por hacer ya que es muy joven aún.

Y en cambio, el papel de Diego Costa en el Mundial de Rusia ha sido muy diferente. Pero primero repasamos un poco de como llegó a debutar con la selección, a pesar de que, primero fue convocado por la Selección brasileña en el 2013. Y ya que hizo un buen inicio la temporada 2013-2014, fue cuando en octubre de 2012 Vicente del Bosque se reunión con el futbolista y le comentó que hay intención de que vaya a jugar con la Selección española. Y el 7 de noviembre se hizo oficial la lista de convocados, pero quedó fuera por la lesión que padecía.

Pero el día oficialmente llegó, fue el 5 de marzo que debutó en un amistoso ante Italia en el Estadio Vicente Calderón como titular. Y después en mayo de 2014, salió la lista de los jugadores que irían al Mundial de Brasil, pero fue una participación de España muy decepcionante quedando eliminada en la primera fase.

Su primer gol fue en un partido de la fase de clasificación para la Eurocopa 2016 ante Luxemburgo. Le costó mucho llegar hasta donde ha llegado en el Mundial de Rusia, porque con Vicente Del Bosque tuvo un puñado de oportunidades sin que el experimento funcionara demasiado, pero fue con la llegada de Julen Lopetegui, que mantuvo la confianza desde el principio. Se le nota que tiene compromiso y hace mucho esfuerzo por la camiseta de la Roja.

Su estancia en el Mundial como máximo dirigente Hierro, ha jugado cuatro partidos (los que ha podido jugar España) dónde ha hecho tres goles en la fase de grupos todos. Ha sido a la mayoría de los partidos el “9” de La Roja como referente para marcar goles, y así ha sido el máximo goleador de España. Muchos aficionados esperan tener a Diego Costa muchos años más vistiendo la camiseta de nuestro país.

Por lo tanto, podemos ver una gran diferencia entre un jugador y el otro, pero los dos formando parte de nuestro país. Un pena terminar así el Mundial de Rusia, ser eliminados en la tanda de penaltis.