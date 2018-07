El nuevo Rayo Vallecano

La próxima temporada será muy especial para el Rayo Vallecano, el retorno a primera división no es nada desdeñable, y para tal cometido se necesitará una buena plantilla, la cual será conformada por muchos de los jugadores que han logrado el ascenso, los que repasaremos a continuación.

El primero en confirmar su continuidad ha sido el capitán del barco, Michel, el cual ha firmado su renovación por una temporada más otra opcional. La leyenda rayista ya sabe algunos de los jugadores que continuaran seguro en la plantilla la temporada que viene, sobre los cuales deberá construir el equipo con los refuerzos que vayan llegando al club.

Alberto García, el capitán del equipo y portero, renovó automáticamente al conseguir el ascenso, y será por tanto jugador del Rayo la temporada que viene también. Será en el lateral derecho donde el Rayo deba hacer importantes incorporaciones, Galán fue descartado por el club al terminar la pasada campaña, mientras que Baiano ya ha formalizado su llegada a la liga turca.

Las posiciones del centro de la defensa no serán menos, Dorado y Ba parece que continuarán en las filas del Rayo, pero Amaya, descartado por el club, y Velázquez que vuelve al Atlético de Madrid tras finalizar su cesión, no seguirán. A pesar de ello, el club intentará conseguir que Velázquez vuelva, ya sea otra vez cedido o en propiedad, al equipo de Michel. La otra pata de la defensa, el lateral izquierdo, será otro quebradero de cabeza para Cobeño, no parece que se le vaya a dar la alternativa al canterano Akieme, que seguramente saldrá cedido, mientras que Mójica, que ha cuajado una buena actuación tanto en el Girona cedido como en la selección colombiana, ha servido para hacer caja, dejando 5 millones de euros en las arcas del club tras su fichaje por el Girona. Las dudas llegan con Álex Moreno, el de Sant S’adurní D’Anoia tiene contrato en vigor por una temporada más, sin embargo no le faltan las novias, siendo patente el interés del Betis, Real Sociedad, Girona y Eibar en hacerse con sus servicios.

La medular parece bien cubierta, el canterano Fran Beltrán ha confirmado su permanencia en el club, siendo una pieza clave en los onces del entrenador. Por otra parte, el club buscará el retorno de Unai López, su acompañante a lo largo de la pasada campaña en el centro del campo, que ha vuelto a Bilbao en finalizar su cesión. También en esta posición se desempeñaba Cerro, que ha sido descartado del equipo.

Embarba en cambio, ha renovado a lo largo de esta campaña con el conjunto franjirojo y será parte de la plantilla de nuevo el año que viene. Así mismo, Oscar Trejo, uno de los puntales del equipo, y Armenteros llegado en invierno, parecen tener segura su continuidad. No será el caso de Raúl de Tomás, el cual apunta a formar parte de la primera plantilla del Real Madrid para la próxima campaña. Se desconoce sin embargo por ahora el destino de Manucho, que ha terminado contrato y no ha podido renovar, sin embargo no se descarta su continuidad, una continuidad de la que parece que sí que gozará Javi Guerra, con contrato en vigor. En estas posiciones no está clara, ni por un sentido ni por el otro, la continuidad de Chori Domínguez, que ha contado poco en los esquemas de Michel, pero que aún así podría quedarse una temporada más.

Bebe ha vuelto al Eibar tras su cesión, sin embargo el club ya está negociando su vuelta en propiedad en este mercado de verano. Por último, Elustondo y Santi Comesaña también seguirán la próxima temporada, con contrato en vigor.

En el apartado de incorporaciones aún no se han materializado en forma de nuevos llegados, si bien si que veremos la vuelta de Montiel, que estaba cedido en el Toledo. Se especula así mismo con dos jugadores ya muy cerca de firmar con el equipo franjirojo, uno de ellos es el extremo José Pozo, que milita en el Almería, del cual es el buque insignia, y que debutó como profesional en la Premier con el Manchester City, a sus 21 años, tiene mucho fútbol en sus botas. La otra incorporación que parece segura es la del también joven jugador Tejero, actualmente propiedad del Castilla, y que vendría a cubrir una de las dos vacantes en el lateral derecho.