Javier Flaño se despide de Osasuna

Javier Flaño, Miguel Flaño, De las Cuevas, Tano, Manu Herrera y Aitor Buñuel acababan contrato el pasado 30 de junio y como ya comunicó Osasuna, solo al capitán Miguel Flaño se le iba a renovar el contrato. Para su hermano, el Club, ha querido hacerle una despedida como muestra de agradecimiento por toda su trayectoria como rojillo.

El defensa compareció ayer en la sala de prensa de El Sadar para despedirse del Club y de la afición. El presidente Luis Sabalza y la junta directiva lo acompañaron y le entregaron una placa conmemorativa y un pañuelo rojo de San Fermín.

Luis Sabalza colocando el pañuelico rojo a un Javier Flaño emocionado. Foto: www.osasuna.es

Flaño comenzó su intervención agradeciendo la asistencia de todos los presentes en la sala de prensa. "Hoy termina una etapa muy bonita para mí. Quiero dar las gracias a todos por el apoyo y cariño que me habéis brindado todos estos años", dijo. También afirmó estar "muy orgulloso de haber podido formar parte de este Club". Javi repasó todo lo vivido, aprendido y sentido en el Club Atlético Osasuna. "Espero que se me recuerde como alguien que ha dado todo por esta camiseta" "He vivido momentos que no se pagan con dinero. Soy un privilegiado por haber podido disfrutar en el club que quiero, con mi gente y de haber tenido la oportunidad de vivir momentos inolvidables. Tanto este club como mi familia me han enseñado unos valores de los que estoy muy orgulloso, dijo.

El agónico partido de Sabadell

El jugador recordó el partido de Sabadell en el que Osasuna se salvó con un gol suyo en el descuento. De no ser por ese gol, el CLub hubiese descendido a Segunda División B y eso hubiese llevado a la desaparición del Club Atlético Osasuna. "Este club sin pasión no se entiende y ese día tuvimos muchas sensaciones. Fue un día realmente difícil pero siempre tuve mucha fe en el equipo. Como dice la canción "Osasuna nunca se rinde" y finalmente, pudimos conseguir la salvación. Osasuna siempre podrá contar conmigo para lo que quiera y espero que en el futuro nos volvamos a encontrar de alguna manera", finalizó.