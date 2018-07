Luciano Balbi refuerza la banda izquierda

Google Plus

Apenas 72 horas después de comenzar los entrenamientos y aún inmersos en la dulce resaca del ascenso, las noticias comienzan a emerger en el club almendralejense. El Extremadura de plata comenzará hoy su stage en la Costa del Sol y lo hará con una nueva incorporación: el lateral argentino Luciano Balbi.

Luciano Damián Balbi (Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina, 12 de abril de 1989) inicia su contacto con el balón en las categorías inferiores de Rosario Central desde donde emigra, aún muy joven, a la disciplina de Lanús.

Dentro del club granate va subiendo peldaños en las distintas categorías formativas hasta debutar en la Primera División argentina, en la temporada 2009/2010. Con setenta partidos en su haber en la máxima categoría, va perdiendo continuidad y en verano de 2014 se marcha cedido al Liga de Quito ecuatoriano.

Al no contar para el técnico Guillermo Barros Schelotto en su vuelta a Lanús, queda libre y firma por Huracán en enero de 2015. Con el equipo de Buenos Aires se convierte en titular indiscutible, destacando en el Torneo de Transición y disputando la Copa Libertadores .

En julio de 2016 cruza por primera vez el charco y aterriza en la Liga 123 de la mano del Real Valladolid. Desde el inicio convierte en un fijo para Paco Herrera y disputa más de 40 partidos con el club blanquivioleta, quedándose a las puertas de las eliminatorias por el ascenso.

Tras su aventura española regresa a la máxima categoría de su país la pasada campaña para integrar las filas del Unión Santa Fé.

Balbi es un lateral izquierdo muy competitivo, rápido y técnico, que suele incorporarse con asiduidad al ataque. Un jugador experimentado y versátil capaz de ejercer, esporádicamente, como central y como extremo. Con su fichaje, se añade un plus de experiencia y talento a la zaga azulgrana.

Fausto “es un sueño defender algo que consideras tuyo”

Día agitado el primero de Fausto Tienza como futbolista del Extremadura. Veinticuatro horas después del anuncio de su fichaje y tras viajar a Sevilla para pasar el reconocimiento médico, el centrocampista era presentado oficialmente en el Francisco de la Hera.

El primer fichaje azulgrana regresa a su tierra para integrar un proyecto que se le antoja idóneo “a cualquier jugador extremeño le tiene que motivar. Todos los niños de Extremadura deberían tener el sueño de jugar en liga profesional con el equipo de su tierra y yo tengo la suerte de cumplir ese sueño”

Una oportunidad difícil de rechazar “ supone defender algo que consideras como tuyo y en ese sentido, no había mucho que pensar. Podía estar en otros equipos o en el extranjero, pero esta posibilidad tira mucho”

Tras una temporada en la que no ha gozado de continuidad, el de Talavera ve afronta con ilusión su periplo como azulgrana “ Al ver el play-off se me ponían los pelos de punta y quería estar ahí no vengo con la intención de reivindicarme ni mucho menos, tan sólo quiero aportar mi granito de arena y que mis éxitos vayan de la mano con los del club y la región. Estoy muy feliz de estar aquí y con ganas de empezar”

En una liga tan sumamente competitiva, el centrocampista apela a la solidez del bloque para lograr los objetivos “en Liga 123 los fallos te condenan mucho más y hay que hacer hincapié en ser un bloque sólido, compacto y hacer del Francisco de la Hera un fortín”