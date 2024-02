Se veían las caras Real Sporting y Real Oviedo en el Estadio Municipal El Molinón-Enrique Castro «Quini» en el encuentro perteneciente a la jornada 26 de la presente temporada de la Liga Hypermotion. Llegaban con dinámicas completamente opuestas, los locales por su parte habían cosechado durante las últimas fechas dos derrotas que les desenganchan ligeramente de la parte alta de la clasificación. Además de ello, los pupilos de Miguel Ángel Ramírez tenían bajas importantes como la sanción de ‘Cote’ o la reciente lesión de Rubén Yañez, quien se daño el ligamento cruzado durante la semana.

En lo que respecta al Real Oviedo, encaraban el partido sin conocer la derrota en competición liguera desde el mes de noviembre. Desde que llegó Luis Miguel Carrión al banquillo ovetense, el equipo ‘carbayón’ se ha enganchado a la pelea por los puestos de Promoción de ascenso y se ha convertido en uno de los mejores equipos de la segunda categoría del fútbol español, en lo que a juego y resultado se refiere. Cabe destacar que el cuadro de la capital asturiana llevaba sin conocer la derrota en un ‘Derbi asturiano’ desde el año 2019.

El encuentro comenzaba con una intensidad alta por parte del conjunto local. Tal fue su entrada al partido que en el minuto 2’ Nacho Méndez adelantaba al Sporting de Gijón con un zurdazo a la escuadra de la portería visitante imposible para los alcances de Leo Román. Este jarro de agua fría les sirvió a los jugadores ‘carbayones’ para coger la batuta y el ritmo del partido y ser claro dominador del choque. La tensión se palpaba tanto dentro como fuera del terreno de juego, donde la afición local no dejo de alentar a su equipo en ningún momento. En lo que se pertenece al verde, los visitantes buscaron constante el juego por bandas con Viti Rozada y Abel Bretones como puñales principales. Sin embargo, el excelso encuentro que realizó la pareja de centrales local formada por Pablo Insua y Cali Izquierdoz, sostuvo al cuadro gijonés.

Una disputa entre Borja Bastón y Pablo | Fuente: elcomercio.es

Con el aguacero que caía sobre Gijón y un gran ambiente en las gradas daba comienzo el segundo tiempo al igual que el primero, con varias ocasiones para el Sporting. Sin embargo, fue un espejismo, ya que el Real Oviedo llevo el peso de lo que restaba de partido. En el 60’ llegó la primera acción polémica del choque, donde Sebas Moyano cayó en la frontal del área al límite de la línea. Tras unos minutos de incertidumbre, donde el colegiado estaba pendiente del VAR, se indicó la falta fuera del área, lo que causó la indignación del conjunto visitante. A pesar de ello, el Real Oviedo estuvo cerca de igualar la contienda, ya que Christian Joel desbarató con una gran estirada el lanzamiento de falta de Santiago Colombatto.

Ambos equipos introdujeron cambios para tratar de cambiar el rumbo del partido, pero, el dominio del balón lo seguían teniendo los de Carrión, mientras que los locales buscaban salir al contragolpe, con Hassan como principal valedor. En el 81’ volvieron los focos sobre el árbitro, ya que los jugadores del Real Oviedo reclamaban desesperadamente penalti tras irse al césped Paulino después de sufrir el contacto de Jonathan Varane. A continuación de ello, el VAR avisó a González Esteban para que fuera a revisar la pantalla, quien decidió mantenerse firme en su decisión y no señalar la pena máxima para los visitantes. En el audio proporcionado por la RFEF de conservación con la sala VOR, el colegiado principal en todo momento consideraba que la jugada no era para señalar penalti: "Para mí es muy poca intensidad esto. ¿No? Para mí esto no es penalti. Para mí esto no es penalti. ¿Vale?". En rueda de prensa ante la indignación de los jugadores y afición ‘carbayona’, su entrenador Luis Miguel Carrión, no quiso entrar a valorar la decisión: “El árbitro creía que no había penalti, aunque lo hayan llamado del VAR, ha tenido personalidad. No me quiero calentar. Pero ojalá todos fueran así, no cambiar siempre la decisión si te llaman. Yo de lo que me preocupo es de por qué centramos 30 veces y no marcamos”.

Hassa y Abel Bretones disputando un balón. | Fuente: elcomercio.es

Por lo que respecta a los instantes finales del duelo, el Real Oviedo siguió volcado en campo del equipo ‘sportinguista’. Y tras un córner en el que subió a rematar el portero visitante, el delantero del cuadro gijonés Mario González estuvo a punto de marcar el 2-0 con un contragolpe en el que erró su disparo a puerta vacía. Con la tensión de esta última jugada y los constantes balones colgados de los ‘carbayones’, finalizó el encuentro con la victoria local por 1-0 y la alegría de la ‘Mareona’, quienes se volcaron con sus jugadores firmando una estampa preciosa tras el pitido final.

Los jugadores del Sporting celebrando la victoria.| Fuente: elcomercio.es

La eterna perla de Mareo

El golazo de Nacho Méndez en los primeros compases del partido decidió el ‘derbi asturiano’ y permitió al Real Sporting de Gijón romper la sequía que tenía en las últimas temporadas ante el Real Oviedo. El jugador de Luanco era el reflejo de la alegría del conjunto ‘sportinguista’ una vez finalizado el choque: “Estamos muy felices por la afición, se lo debíamos”.

El canterano del cuadro gijonés, quien ha desarrollado toda su carrera en el conjunto que actualmente dirige Miguel Ángel Ramírez, durante las últimas temporadas ha visto el lado más negro del fútbol tras sufrir una rotura del ligamento cruzado en septiembre de 2022. Durante esta campaña, está volviendo a ser un elemento clave en la medular del Real Sporting y poco a poco va recuperando su mejor nivel de juego.

Nacho Méndez celebrando el primer gol.| Fuente: LaLiga

Ficha del Partido

Real Sporting de Gijón: Christian Joel, Pascanu , Izquierdoz, Insua, Pablo García, Nacho Méndez, Christian Rivera, Otero, Fran Villalba, Djurdjevic y Gaspar Campos.

Real Oviedo: Léo Román, Viti, Oier Luengo, Dani Calvo, Abel Bretones, Jimmy, Colombatto, Dubasin, Paulino, Sebas Moyano y Borja Bastón.

Goles: Nacho Méndez (Real Sporting de Gijón) 2' 1-0.

Tarjetas: Amarilla: Dubasin 11’, Gaspar Campos 31’, Nacho Méndez 63’, Viti 79’, Fran Villalba 83’ y Colombatto 85’.

Cambios: Mario González por Fran Villalba (SPO), Borja Sánchez por Dubasin (OVI) y Alemao por Borja Bastón (OVI) en el 60’, Jonathan Varane por Nacho Méndez (SPO) y H.Hassan por Djurdjevic (SPO) en el 66’, Santi Cazorla por Jimmy (OVI) en el 72’, Rober Pier por Pascanu (SPO) y Dani Queipo por Gaspar Campos (SPO) en el 78, Jaime Seoane por Paulino (OVI) y Masca por Sebas Moyano (OVI) en el 86.

Árbitro principal: Jon Ander González Esteban

Estadio: Estadio Municipal El Molinón-Enrique Castro «Quini»