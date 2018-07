Luis Rubiales: ”Luis Enrique es el único técnico con el que hablamos”

Google Plus

En la presentación de Luis Enrique hicieron de cicerones Luis Rubiales y José Francisco Molina, nuevo director deportivo de la Federación Española. El presidente de la RFEF fue el introductor de la puesta de largo del nuevo seleccionador español: "Quiero agradecer al nuevo seleccionador su compromiso con España, su cercanía, su implicación y tengo que decir que es el único entrenador con el que nos hemos puesto en contacto, porque no tuvimos dudas cuando pensamos en él. Fue muy fácil tomar esta decisión por el respeto y la ilusión que le tiene a nuestro escudo. En la Real Federación Española de Fútbol vamos a hacer todo lo posible para que estés cómodo y te deseo toda la suerte del mundo".

Rubiales recalcó que "ha sido fácil tanto por su parte como por la nuestra. Queremos desearte toda la suerte del mundo y en la Federación te vamos a dar todas las facilidades para que te sientas cómodo y puedas desempeñar mejor tu trabajo para que la Selección vuelva a ilusionar".

Sobre las oportunidades para los jóvenes: "Lo he hablado con Luis Enrique, lo hemos discutido. En cuanto al análisis deportivo, me mantengo al margen. He sido futbolista y tengo mi opinión, pero prefiero mantenerme a un lado".

Sobre el hecho de hablar con los jugadores remarcó: "Entiendo que cada persona tiene un contexto y un lugar. Así entendemos que deben ser las cosas. Los jugadores son lo más importante de todo, pero hay cuestiones en las que entramos en un 100% y en otras al 70%. Esa es nuestra política y la vamos a mantener".

También hicieron declaraciones sobre la marcha de Albert Celades de la Selección Española Sub-21: "Ayer estuvimos con Albert. Como persona es un 10 y ha conseguido resultados buenísimos. Ha sido una decisión suya que respetamos y en los próximos días conoceréis quién será el nuevo seleccionador Sub-21".