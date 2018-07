Caparrós, sobre los fichajes: "Son importantes y con perfil Sevilla"

Es época de fichajes, de altas y bajas. Un año más, y como ocurre en la mayoría de equipos, existe una lista de nombres de jugadores que los medios de comunicación relacionan con el Sevilla FC. Joaquín Caparrós, director de fútbol del conjunto hispalense, habló para los micrófonos de Canal Sur Radio sobre los futbolistas que han llegado y los que pueden llegar en las próximas horas o días.

El perfil de Caleta-Car

Uno de los nombres que más han sonado en los últimos días es el de Duje Caleta-Car. El club ve con buenos ojos la incoporación del defensa croata, tal y como lo ha reconocido el dirigente sevillista. Caparrós afirmó que el futbolista del Salzburgo “está en la lista”.

No obstante, el joven futbolista no es la única opción, aunque sí es la prioridad. Joaquín Caparrós defiende la filosofía del club y lo sitúa en un listado, pero “si no puede venir él, vendrá otro del mismo perfil”. Por tanto, aunque el dirigente sevillista espera que se concrete el fichaje, de no ser así, la alternativa será alguien que se ajuste al perfil del croata.

Incorporaciones de nivel

Caparrós no solo habló de las posibles llegadas, sino también de las ya materializadas. De momento, son tres: Ibrahim Amadou, Tomas Vaclik y Roque Mesa, que ya militó la temporada pasada en calidad de cedido y por el cual el Sevilla ha ejercido la opción de compra. Sobre estas incorporaciones, el utrerano decía que son “jugadores importantes” y “con perfil Sevilla”.

Con la adquisición de Roque Mesa, Caparrós se ha mostrado especialmente orgulloso. El dirigente sevillista asegura que “otros equipos estaban detrás de él. Digo otros y ahí se queda”. Esto puede entenderse como una indirecta al eterno rival, pues es conocido que el Betis ha mostrado interés en contratar al mediocentro canario.