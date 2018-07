Ángel Moreno: "Estaré a disposición del mister cuando sea"

Google Plus

Tras una ajetreada mañana en las oficinas del club manchego, en la que se ha hecho oficial la llegada del mediocentro Mickael Malsa, ha comparecido ante los medios de comunicación el canterano del Alba, Ángel Moreno. El lateral natural de La Roda, que participó en varios encuentros del primer equipo durante la pasada campaña, ha repasado su situación en la plantilla con el nuevo míster. "En principio tendré ficha del filial. Estaré a disposición del mister cuando sea", ha afirmado el rodense en sala de prensa.

Ángel Moreno, agradecido con la "confianza" de Ramis

Además, Ángel Moreno se ha mostrado agradecido con la confianza que le esta transmitiendo Luis Miguel Ramis durante la preparación para el curso que viene. Con la llegada del técnico tarraconense, el estilo de juego del equipo ha cambiado, situación que agrada al joven futbolista. "Me alegro de que el entrenador quiera jugar así. Me gusta jugar el balón", ha declarado el manchego. Sin embargo, también ha destacado que "lo importante es el resultado se juegue como se juegue”.

Cuestionado por la plantilla que esta armando la directiva y la llegada de fichajes de renombre como los madridistas Aleix Febas o Álvaro Tejero, Ángel Moreno ha hecho hincapié en la juventud de los nuevos jugadores. "Se ve un equipo joven en comparación al año pasado. Pero es joven con calidad y se ven buenas cosas. Aleix Febas jugó en Segunda el año pasado con el Real Zaragoza y Tejero ha jugado en Primera con el Real Madrid", ha afirmado el rodense sobre sus nuevos compañeros.

Por último, los medios han preguntado por su equipo cuando comience la temporada, que no es otro que el Atlético Albacete, el filial de los manchegos. Ángel Moreno se ha mostrado feliz con el nombramiento de Noguerol como técnico del equipo de Tercera División. "En División de Honor ya entrené con el filial en el que estaba él como entrenador. Me ha ayudado mucho siempre. Espero que esta temporada me ayude a seguir creciendo", ha afirmado el joven lateral izquierdo.