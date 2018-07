El Getafe puja de nuevo por Gonzalo Melero

Google Plus

El Getafe vuelve a meterse en la pelea por Melero. El club azulón parecía quedarse atrás en estas negociaciones debido a la llegada de Maksimovic procedente del Valencia, aunque se han vuelto a activar. El club madrileño es el mejor posicionado para hacerse con los servicios del centrocampista del SD Huesca que la pasada temporada marcó un total de 17 goles en LaLiga 1|2|3 siendo una de las principales figuras de un club que se mantuvo en lo alto de la tabla durante gran parte de la temporada y que finalmente ha logrado su primer ascenso a LaLiga Santander.

El cuadro de Bordalás intentará seguir borrando nombres de su lista para conformar una plantilla que sea capaz de luchar por puestos europeos. Ángel Torres se ha interesado mucho por hacerse con Melero y sabe que la cláusula de cuatro millones de euros es inamovible. El club aragonés estaría dispuesto a deshacerse de su capitán si algún club llega con el dinero necesario. El otro club que quiere arrebatar a una de las principales figuras del Huesca es el Espanyol, que busca más refuerzos para el centro del campo. El propio Melero comentaba en rueda de prensa la posibilidad de que saliese traspasado.

“Estoy muy contento aquí, es una ciudad y un club que me lo ha dado todo. Voy a entrar al cien por cien, pero sabemos que puede pasar cualquier cosa, no solo conmigo sino con cualquier jugador. Esto es fútbol y hasta el 31 de agosto puede suceder cualquier cosa”. De momento, ambos clubes permanecen a la espera para poder lanzarse de nuevo a la carga por el centrocampista madrileño. El SD Huesca no se ha pronunciado todavía, pero querrán mantener a uno de sus jugadores más importantes en su travesía por la categoría máxima de fútbol español.