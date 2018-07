Denis Suárez: "Sé que tengo que dar un paso hacia adelante"

Google Plus

La expedición azulgrana formada por el primer equipo masculino y el primer equipo femenino ya han aterrizado en Portland de cara a afrontar la gira norteamericana. Con Ernesto Valverde y Fran Sánchez a la cabeza, los jugadores y las jugadoras ya han completado sus primeros entrenamientos en la sede central de Nike, situada en Beaverton.

El centrocampista del primer equipo, Denis Suárez, atendió a los medios de comunicación antes de afrontar el primer entrenamiento de la gira. A sabiendas de que Andrés Iniesta ya está en Japón, su intención es dar un paso hacia adelante para conseguir más minutos en la medular azulgrana, siendo consciente de que ahora se le pedirá más.

En esta rueda de prensa, el centrocampista gallego se refirió a su futuro y habló sobre algunos temas de actualidad del club. Uno de los temas tratados fue el de la gira mixta llevada a cabo por Estados Unidos, a la que Denis Suárez se refirió como "algo positivo": "Es algo positivo que el fútbol femenino se fomente en América y esta gira es un dato positivo que habla bien del club."

En los prolegómenos de la temporada 2018/19, Denis Suárez ha comentado que afronta la temporada con "ánimo", sabiendo que tiene la oportunidad perfecta de hacerse con más minutos sobre el terreno de juego después de que se hayan confirmado algunas ausencias como la de Paulinho o la del que fuera capitán, Andrés Iniesta: "Afronto con mucho ánimo la temporada. Tengo muchas ganas de que este año sea definitivamente el mío y de poder ser más protagonista que en las anteriores campañas. Este año quizás tenga más esta sensación que nunca. Espero aprovechar las ausencias que ha habido en mi posición."

Por ello, Denis quiere mostrar ambición y perseverancia de cara a convencer a Ernesto Valverde y tener la oportunidad de coger más rodaje del que ha tenido en las temporadas pasadas. Sobre la conversación que ha mantenido con el técnico cacereño, el centrocampista ha comentado: "He hablado con él lo mismo que otros compañeros. Mi intención es quedarme y su intención es que me quede. Intentaré convencerle de que puedo jugar desde el principio. Se me pedirá que dé un paso hacia adelante. Sé que lo tengo que dar y creo que tengo capacidad para darlo."

Además, Denis Suárez sabe que el tener minutos con el equipo será algo fundamental de cara a que el nuevo seleccionador y el que también fuera su entrenador, Luis Enrique Martínez, le llame para ir convocado con España y así lo ha dicho: "La de Luis Enrique es una elección muy buena. Me trajo de vuelta a Barcelona y ojalá tenga muchos minutos aquí para poder ir. No me ha llamado aún."

Sobre la llegada de nuevos jugadores como Malcom, confirmado hace apenas dos días y procedente del Girondins de Burdeos, Denis Suárez ha valorado su incorporación de forma positiva: "Es un jugador muy vertical, con uno contra uno, específico de banda, de esos que no tenemos demasiados en la plantilla."

Por último, sobre la adaptación de Arthur Melo y Clément Lenglet al equipo, Denis Suárez ha comentado cómo van sus nuevos compañeros en los entrenamientos: "Les veo adaptados, aunque es cierto que a Arthur le cuesta un poco más por el tema del idioma. También viene de un fútbol diferente, tendrá que adaptarse. Y Lenglet viene de ser titular indiscutible en el Sevilla y seguro que nos ayudará muchísimo."