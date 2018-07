Clément Lenglet: "Voy a usar estos días para crecer"

Google Plus

Después de conocer la sentencia definitiva en el primer partido de la gira americana, algunos jugadores del conjunto azulgrana valoraron la victoria conseguida en el Rose Bowl de Pasadena. El central galo y segunda nueva incorporación azulgrana, Clément Lenglet, debutó como titular en el primer once elegido por Ernesto Valverde y fue uno de los primeros en valorar la actuación que el equipo mostró durante el choque disputado ante el Tottenham y uno de los primeros en calificar lo aportado individualmente sobre el césped estadounidense. Sobre la adaptación que ha conseguido tener en su nueva casa y el primer partido disputado junto a sus nuevos compañeros, el francés ha comentado: "Ha sido un primer partido donde hemos tenido que aprender a jugar juntos. Muchos ya se conocían, pero otros hemos venido a jugar nuestro primer partido. Hay que ir poco a poco."

Las primeras sensaciones del central galo han sido buenas y así lo ha hecho saber. Clément Lenglet valoró su debut con la elástica azulgrana ante los medios de comunicación: "Estoy contento porque hace dos meses ya quería jugar de nuevo y este primer partido con victoria hace que todo el mundo esté contento y yo también."

A falta de comentar con el técnico cacereño la actitud mostrada en su debut de cara a perfeccionar algunas cosas, el central galo ha valorado con positivismo su actuación como titular: "Estuvo bien, pero siempre se puede mejorar. Veremos en el futuro cómo puedo mejorar las cosas, pero creo que he estado bien. No he hablado todavía con él. Nos ha felicitado por la victoria y poco más."

Sobre el gol marcado por la otra nueva incorporación azulgrana, Arthur Melo, Clément Lenglet valoró la calidad que demostró el centrocampista brasileño en el terreno de juego: "Ha marcado un gol de locos, pero no me sorprende porque tiene mucha calidad. Ojalá meta muchos goles así."

Por último, Clément Lenglet habló sobre su posible titularidad en la final de la Supercopa de España: "Voy a usar estos días para crecer. El entrenador manda, claro que quiero jugar, pero hay otros jugadores y es algo que hay que respetar."