Machín: "Hemos hecho más méritos que goles, pero en el fútbol hay que acertar"

El técnico del Sevilla, Pablo Machín, compareció en rueda de prensa tras el choque y victoria por un gol a cero ante el Zalgiris de Vilna. El soriano expuso su descontento por no llevar una ventaja mayor para el partido de vuelta en Lituania: "Hemos hecho más méritos que goles, pero en el fútbol hay que acertar. Este tipo de partidos te lleva a veces por el ansia no sólo de ganar sino también de sacar más renta, a llevarte un susto. Nosotros hemos podido sufrirlo y hemos sido superiores, pero si el acierto no se corresponde con las ocasiones, es complicado. Lo normal era haber hecho más goles con tantas ocasiones. Es lo que hay que hacer valer en la vuelta y en todos los partidos".

"Ya tendremos tiempo de valorarlo, siempre hay que tenerle respeto a lo desconocido. El rival lo es, más allá del trabajo de scouting que hemos realizado, pero jugar en condiciones distintas a lo que está acostumbrado el profesional puede hacer que te lleves alguna sorpresa. Pondremos todo de nuestra parte para que eso no suceda", comentó acerca del campo rival, el cual es de césped artificial, por lo que el conjunto de Nervión no está acostumbrado.

Tuvo palabras también para Aleix Vidal, que debutaba en su segunda etapa como sevillista: "Lo que se le podía exigir es la predisposición y el trabajo y sabía que estaba garantizado. Hay que cubrir temas más tácticos, pero Aleix es inteligente y lo va a ir cogiendo. Hoy era el momento de ayudar al equipo, lo ha hecho muy bien y esperamos verlo como mínimo a este nivel".

"Hay que medir el nivel contra equipos de tu liga", concluyó. El soriano considera que los rivales a los que se ha enfrentado el Sevilla se encuentran en un nivel inferior en cuanto a calidad.