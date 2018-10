El RCD Mallorca alza el décimo Ciutat de Palma de su historia

43 edición del Trofeu Ciutat de Palma disputado en Son Moix ante 3.713. Por primera vez en más de una década no ha habido presentación

INCIDENCIAS : 43 edición del Trofeu Ciutat de Palma disputado en Son Moix ante 3.713. Por primera vez en más de una década no ha habido presentación

En el once inicial de Vicente Moreno, tan solo dos de las caras nuevas: el pivote Baba -titular debido a las molestias de Marc Pedraza y Salva Sevilla- y el delantero Carlos Castro. En la grada, los lesionados Joan Sastre y Buenacasa además de un Bonilla que tiene las horas contadas como barralet.

Señalar que por primera vez en más de una década no ha habido presentación. Una decisión que el club anunció ayer argumentando el estado del césped. A pesar del intento, la explicación no convenció a buena parte de una afición cansada de las extrañas decisiones del CEO, Maheta Molango.

Primera parte bermellona

Después de un inicio dubitativo, los locales han cobrado ventaja en el minuto 12 cuando Abdón aprovechó un rechace del meta Dani Jiménez tras el lanzamiento de un saque de esquina.

En el 25, el colegiado ha sancionado como penalti una torpe acción de Burgos sobre un pícaro Carlos Castro. El canario Aridai, a pesar de los deseos de Abdón, ha sido el encargado de ejecutar una pena máxima que ha detenido el arquero visitante.

Superado el primer tercio, Raíllo se animó a probar fortuna desde lejos con un disparo que se fue por encima del larguero. Poco después, Lago Junior no fue capaz de rematar un servicio de Salva Ruiz antes de que Abdón rematara alto en una posición forzada.

A falta de tres minutos para el final del primer acto, el marfileño de los anfitriones ha ampliado la renta de los suyos con un gran tiro con rosca desde la frontal. Por cierto, esta ha sido la primera diana del africano en la presente pretemporada.

Segunda parte más igualada

Durante el descanso, Vicente Moreno sustituyó a Salva Ruiz por Pervis Estupiñan, el primer ecuatoriano en los 102 años de historia de la entidad.

En el minuto 52, el recién llegado sirvió en bandeja el tanto a un Aridai que, en lugar de conectar con el cuero, remató al aire. Tres después, un desajuste defensivo del eje central bermellón ha permitido a Nono recortar distancias en la primera aproximación peligrosa de los alfareros.

Antes de llegar a la hora de juego, Stoichkov y Moyita se entrenaron ante su nueva parroquia reemplazando a Carlos Castro y Faurlín, respectivamente.

Poco después, el trencilla señaló los once metros por un supuesto derribo de Laure sobre Aridai. El canario no se escondió y volvió a ser el responsable del lanzamiento. En esta ocasión no falló, engañando por completo a Dani Jiménez.

En el 69, Moreno dio entrada a Àlex López, Giner y Russo, este último también debutante como rojillo en Son Moix. Segundos más tarde, Juan Muñoz anotó el segundo de los madrileños tras una brillante acción personal del incisivo Nono.

Álex López estuvo cerca de incrementar de nuevo la ventaja balear, pero se topó con un seguro de Dani Jiménez. Luego, Valcarce y Anderson Arroyo entraron al pasto para jugar sus primeros minutos como mallorquinistas en Palma.

Los madrileños tuvieron que afrontar los últimos diez minutos con inferioridad numérica tras la expulsión de Laure por doble amarilla. Pese a ello, Pereira rozó la igualada con un disparo que Parera desvió a córner. En el descuento, los mismos protagonistas volvieron a verse las caras con idéntico resultado.

Una derrota en todo el verano

El RCD Mallorca S.A.D acaba la pretemporada con tan solo una derrota en siete partidos. Los de Vicente Moreno han ganado cinco choques -Felanitx (0-5), Constància (0-9), Poblense (1-2), Linense (0-2) y Alcorcón (3-2)- y empatado uno (Málaga, 0-0).

Los isleños han conquistado tres trofeos: Festes d'Inca, S'Agricultura y el Ciutat de Palma, este último por décima vez en su historia y por segundo estío consecutivo.