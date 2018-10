Guía VAVEL Girona FC 2018/19: Eusebio y su filosofía

Pablo Machín, el hombre que puso al Girona en Primera División y que hizo que su equipo fuera el equipo revelación la pasada campaña en la categoría de oro del fútbol español, decidió abandonar Girona para marcharse al Sevilla FC, para así seguir creciendo como profesional y para tener objetivos más ambiciosos. Con esta despedida, Quique Cárcel utilizó la expresión "a rey muerto, rey puesto" y otorgó el cargo a Eusebio Sacristán, viejo conocido de LaLiga. Con el entrenador vallisoletano, llega también al banquillo de Montilivi Onésimo Sánchez, otro de los mitos del fútbol español.

Eusebio tiene experiencia en la liga española tras haber pasado por categorías inferiores del FC Barcelona y, sobre todo, por su paso por San Sebastián al frente de la Real Sociedad.

Adiós a la defensa de tres

Pablo Machín acostumbró a la afición del Girona a un esquema innegociable basado en tres centrales, dos carrileros, tres mediocentros y dos delanteros. Pero todo esto ya es historia, Eusebio es fiel a sus principios y a su filosofía, así que ha decidido adaptar al Girona a él y no adaptarse él al Girona. Una de las grandes modificaciones del castellanoleonés es la de volver a la típica defensa de cuatro, con dos centrales y dos laterales que se adaptan al juego ofensivo/defensivo dependiendo del rival. En esta pretemporada se ha podido ver a un Eusebio que utilizaba mucho la banda derecha como faceta ofensiva con Aday Benítez y sobre todo con Pedro Porro (futbolista del filial gerundense que llegó a debutar con Machín en el primer equipo); y en cambio, la banda izquierda la prefería resguardar utilizando a laterales más defensivos como Carles Planas o Muniesa (reconvertido a lateral).

Libertad en el centro del campo

Si algo caracterizó el año pasado al Girona fue la garra y el empeño que ponía en cada jugada, esta temporada Eusebio prefiere ser más cauteloso y no desgastar tanto defensivamente a la medular del equipo. Este tipo de juego con cuatro centrocampistas favorece mucho a los extremos, en este caso particular a Borja García, que jugando a banda cambiada no tendrá un gran desgaste físico y tendrá más recorrido ofensivo. Además de beneficiarios, también habrá jugadores que saldrán perjudicados, el centro del campo que formaban la pasada campaña Granell, Pere Pons y Borja García ya no es tan indiscutible para Eusebio, teniendo una gran entrada en el esquema Aleix García y David Timor.

Delantera intacta

La dupla Stuani-Portu es intocable en Montilivi, el uruguayo demostró con goles que debe ser titular indiscutible en el Girona, y por lo visto, así será durante gran parte de la temporada. Por otra parte está la estrella del Girona, Cristian Portugués "Portu", el murciano se ha ganado un hueco en el corazón de la afición gerundense y es uno de los líderes del Girona, eso hace que Eusebio no se llegue ni a plantear no contar con él, a todo esto hay que sumar las numerosas ofertas que tuvo Portu en la mesa y que rechazó para quedarse en Montilivi un año más.

Filosofía parecida

Tanto Machín como Eusebio tienen clara la idea de fútbol de toque, uno más directo que el otro, pero siempre con el balón jugado. Eusebio recuerda al estilo del exentrenador gironí cuando se ve a los centrales sacar el balón jugado desde atrás incorporando a los centrocampistas atrás para recibir balones y distribuirlos. Sí es verdad que Machín era mucho más directo mediante el juego por banda, pero Eusebio Sacristán ha demostrado en los últimos amistosos que también sabe aprovechar los errores rivales y salir al contragolpe para rematar los partidos cuando está por delante en el marcador y el rival se vuelca en ataque.

Buscando pistas

Tras ocho partidos de pretemporada al frente del Girona, Eusebio ha podido comprobar el nivel de sus futbolistas y probar diferentes modalidades del juego, pero por lo que se ha visto, lo que más convence al técnico es el 4-4-2 con un extremo descolgado en ataque, un lateral profundo y un delantero trabajador, por lo que con estas características se puede dejar entrever un posible once, modificable durante la temporada, que sería el siguiente: