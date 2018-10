El mercado de verano en Vallecas está muy activo tanto en cuanto a entradas en todas las categorías, como salidas a otros equipos. El viernes los aficionados rayistas a través de la página web y de todos los medios oficiales del club cómo Javi Noblejas deja de pertenecer al Rayo Vallecano, y de momento no tiene equipo para jugar en la temporada 18-19.

Dicho esto, esta pretemporada al joven lateral no se le ha podido ver con el resto de sus compañeros. Míchel no ha contado con él para ningún partido de preparación. Y a medida que iban pasando los días llegaban rumores de su posible salida del club vallecano. Llegó al Rayo Vallecano el pasado mercado de verano, pero no disputó ningún minuto y se fue cedido al Córdoba.

En el equipo andaluz no tuvo el protagonismo que esperaba para volver al Rayo Vallecano y hacerse un hueco importante en el equipo, ya que tan sólo jugó dos partidos. Pero como su vuelta no ha sido la esperada, entre ambas partes se acordó la rescisión del contrato, y por lo tanto Javi Noblejas ya no pertenece al Rayo Vallecano.

Profundizando un poco más en su paso por el Rayo Vallecano, Unión Rayo ha informado un poco. Esta pretemporada la comenzó bajo las ordenes de Míchel, pero solamente ha jugado el partido de pretemporada de entrenamiento ante el Rayo Majadahonda. Y, además, el jugador no viajó a Marbella y así iban pasando los días hasta que no apareció más por la Ciudad Deportiva, y poco a poco, el míster no ha contado con él.

El joven lateral buscará tener más suerte que en la campaña pasada a pocos días de que se cierre el mercado de traspasos veraniego, asó que se espera que en los próximos días ya se sepa su nuevo destino.