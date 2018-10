Plan de trabajo semanal del Barça B

Se acabaron las pruebas para el FC Barcelona B, que afronta la temporada del regreso a la Segunda División B con el objetivo de poder ascender a la división de plata del fútbol español. Los de García Pimienta quieren, al menos, estar inmersos en la fase de ascenso para poder luchar por volver al fútbol profesional. El primer paso será el debut liguero de este próximo domingo a las 19:30 horas en el Estadio 'El Collao' ante el CD Alcoyano valenciano.

El plan de trabajo semanal, según ha anunciado el club en su página oficial comienza con la sesión de entrenamiento de este martes. Tras descansar el primer día de la semana, el filial azulgrana entrenará todos los días hasta el sábado, momento en el que viajará para concentrarse de cara al primer choque oficial de la temporada. En el entrenamiento de este martes, el entrenador blaugrana no ha podido contar con Juan Miranda y Riqui Puig, que han participado con el primer equipo a las órdenes de Ernesto Valverde.

Miranda y Pugi no estuvieron en el entrenamiento El filial disputo su último encuentro de pretemporada este pasado sábado ante la UE Cornellá, consiguiendo el triunfo por 3-1 y realizando pleno de victorias en los amistosos de preparación. Los de Pimienta formaron con este once: Jokin Ezkieta; Morer, Mingueza, J. Cuenca, Cucurella; Sarsanedas, C. Pérez, Riqui Puig, Mujica, Collado y Ballou. Los goles, dos de Mujica y uno de Cucurella acabaron de confirmar las buenas sensaciones del club catalán.

Pimienta no podrá contar durante la semana con los lesionados Moussa Wagué, Iñaki Peña, Mateu Morey y Guillem Jaime. El CD Alcoyano es uno de los favoritos a jugar la fase de ascenso junto al filial azulgrana, por lo que el debut en el Grupo III de Segunda B comenzará a medir las posibilidades reales del conjunto azulgrana, que deberá volver a adaptarse a la división de la cuál salió victorioso hace dos temporadas, logrando el campeonato y el ascenso.