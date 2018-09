Previa Sigma Olomouc - Sevilla FC: El último escollo para que empiece lo bueno

Poco tiene que perder el Sevilla en la última eliminatoria previa a la fase de grupos de la Europa League. Los andaluces, que han comenzado muy bien la temporada, quieren seguir demostrando todo su potencial ante un rival teóricamente de más bajo nivel. Pablo Machín y los suyos viajan a la República Checa con el objetivo de solventar en el Andruv Stadion la eliminatoria y así, jugar tranquilos en en el Sánchez Pizjuán la semana que viene.

Vaclik vuelve a República Checa para enfrentarse a un equipo de su país

Después de una gran primera jornada en la que no sólo ha ganado el primer encuentro, sino que además se sitúa como el primer líder de LaLiga, los nervionenses quieren aprovechar este estado de forma para seguir sumando victorias en su competición fetiche. Cuatro victorias consecutivas tienen los de Machín en Europa League después de solventar las rondas previas ante el Újpest -primero, y el Zalgiris. Ahora le toca un 'rival desconocido' pero con ganas de jugar de tú a tú a todo un Sevilla. Un Sigma Olomouc que sabe lo especial que será jugar contra un cinco veces campeón de la Europa League, y tanto su hinchada como el equipo darán todo lo posible para intimidar a los sevillistas.

Un Sevilla con (más) gol

Tras los últimos resultados dados por parte de los de Machín, parece ser que los sevillistas han encontrado al fin la fórmula del gol. Dos goleadas a favor fuera de casa como es ante el Zalgiris (0-5) y el Rayo Vallecano (1-4), pueden darle al Sevilla más autoestima de cara a la portería contraria. Pero es cierto que la temporada no ha hecho nada más que comenzar, y aunque las sensaciones son positivas, han de tener siempre los pies en el suelo. Aún así, el Sevilla tiene en su mano de lograr otra goleada a favor fuera de casa, algo muy difícil de hacer.

Esta circunstancia, muy imprevisible hace meses, es gracias al buen labor de Pablo Machín. Su sistema es el mismo que ante el Girona, y a los jugadores sevillistas no le han dificultado adaptarse a la pizarra del soriano. Un juego más directo en ataque sin olvidar replegarse desde atrás bajo la atenta retaguardia de tres centrales, y si es posible, un pivote defensivo. Una técnica muy bien planteado estratégicamente por el míster que es consciente que su plan, de momento, está funcionando con el equipo sevillano. Machín, que habló en la rueda de prensa previa al partido se mostró prudente ante el rival: ''Todo lo que sea ganar será siempre positivo, pero debemos de demostrarlo en el terreno de juego. Esperamos no tener que hacer ninguna remontada épica en Sevilla''.

Así pues, el soriano ha convocado a todo el plantel salvo a los centrales Carriço y Pareja (éste último parece estar más fuera que dentro del club) y Ganso; y cuenta con la novedad del reciente fichaje Gonalons, del que Machín confesó que quizás tenga algunos minutos en el partido. El plantel, ya instalado en la ciudad checa, va a un país en el que el Sevilla en toda su historia no sabe lo que es perder cuando ha jugado competición europea. Dos empates frente al Slovan Liberec en las temporadas 2006-2007 y 2013-2014 y una victoria por 0-3 ante el Slavia de Praga en la temporada 2007-2008 es el balance positivo de un club que quiere seguir siendo invicto en República Checa.

El Sigma alcanzó el cuarto puesto la temporada pasada. Foto: Sigma Olomouc.

Un rival desconocido ''que juega un fútbol muy moderno''

El Sigma Olomouc es, a priori, un rival teóricamente factible para que el Sevilla no tenga problemas para superar la eliminatoria, pero los jugadores saben que no pueden ir confiados a jugar el partido porque el rival que tienen en frente es un equipo que sabe que siempre se supera y no tiene techo para seguir creciendo. Los checos, con Vaclav Jilek como entrenador, fueron la revelación de la temporada pasada en la Liga Gambrinus acabando en un meritorio cuarto puesto de la clasificación optando a un puesto de Europa League. A pesar de ser un desconocido, tienen en sus filas varios jugadores muy a tener en cuenta como el joven mediocentro David Houska o el veterano portero Milos Buchta.

Los checos, que el año pasado consiguió su tercer mejor puesto de su historia en 20 años de la liga checa están dirigidos por Vaclav Jilek, que no paró de elogiar al Sevilla en la rueda de prensa previa al partido: ''El Sevilla es superfavorito en la eliminatoria. Es un gran equipo con jugadores fantásticos, pero quiero que los nuestros muestren un excelente rendimiento y juguemos con ellos un buen partido''. Curiosamente, Vaclav Jilek coincidió con Vaclik en su etapa en el Slavia de Praga y el entrenador dijo que ''guardamos muy buenos recuerdos juntos''.

Así pues, el Sigma Olomouc jugará esta eliminatoria ante el Sevilla tras eliminar al Almaty por un global de 4-1 habiendo ganado los dos partidos. Pero el equipo no va tan bien en liga, que llega este encuentro tras caer el fin de semana pasado por 1-4 ante el Ostrava, siendo ahora el cuarto por la cola después de cinco jornadas disputadas. Y es que sólo han ganado un partido y ha perdido el resto. Un rival duro pero que muestra serias carencias con respecto un equipo más formado como el Sevilla.

Posibles alineaciones