Griezmann está contento en el Atlético de Madrid

Antoine Griezmann, principal estrella del Atlético de Madrid, fue el goleador del partido ante el Rayo Vallecano. Tras el choque, atendió a los medios repasando: cómo había sido el encuentro, su estado de forma y su situación.

Antoine Griezmann ha tenido un verano agitado: la publicación del vídeo “La decisión”, en el que hacía pública su intención de seguir en el Atleti, y con la consecución de su primer Mundial. Y la Supercopa de Europa, no ha tenido demasiado tiempo para descansar y ponerse a punto.

Gol y Cambio ante el Rayo Vallecano

En la Supercopa de Europa no brilló, apenas había entrenado para el partido. Sin embargo, ante el Valencia dio una gran asistencia que valió un gol y ante el Rayo marcó el gol de la victoria. Tras el encuentro atendió a los medios y habló de esta acción: "No ha sido un gran partido nuestro ni mío. Podemos poner excusas del campo, pero era el mismo para los dos equipos. El gol fue una jugada trabajada".

Otra circunstancia que se repitió fue la de su cambio. Avanzada ya la segunda parte del partido fue sustituido por Gelson Martins. El francés no está a su mejor nivel, lógico habiendo tenido tan poco tiempo para hacer la pretemporada, por eso el Cholo le está dosificando. Ha sido sustituido en todos los encuentros oficiales disputados esta temporada. Pero algo sucedió tras el cambio ante el Rayo, el francés se lo recriminó al técnico argentino: "El míster al final es el que ve las cosas. A cada jugador no le gusta mucho salir. A veces tengo que estar más calmado o demostrar menos. Pero él hace lo mejor para el equipo". A Griezmann, como jugador ambicioso que es, no le gusta que le cambien pero la relación con Simeone es tan estrecha que esto es una mera anécdota que se queda en un calentón del momento.

Reencuentro con el Metropolitano

La última vez que Griezmann y su actual estadio se vieron fue en la despedida de Fernando Torres. El equipo venía de levantar el título de la Europa League, pero el francés debido a sus salidas de tono en los medios de comunicación, recibió una sonora pitada por un sector amplio de la afición. Godín se acercó al Fondo Sur para apaciguar los ánimos y Fernando Torres le dijo a Griezmann que se quedara, que era importante y necesario.

Tras un mes de incertidumbre, el francés hacía pública su intención de seguir en el Atleti. Ante el Rayo, era la primera vez que ambas partes se veían las caras tras estos acontecimientos. Tras su sustitución recibió una gran ovación y en el momento de salir a festejar la Supercopa Europa, más de lo mismo. El galo se refirió a esto de la siguiente manera: "Estoy muy feliz de estar aquí. Voy a dar todo por este club y estos compañeros. Hicieron todo para que me quedara y estuviera bien y feliz. Hoy he podido marcar gol y el otro día dar una asistencia. El ritmo me va a llegar poco a poco. El último partido en el Wanda no fue el mejor para venir, lo puedo entender. Pero ahora importa el presente, he visto el cariño que tienen hacia su 7".

Además para que todo el mundo guarde el hacha de guerra, dejó estas palabras sobre el incidente en el último partido de liga: "Fue un momento muy duro y difícil, pero tengo a mi familia y a amigos en el vestuario que me ayudaron. Es pasado y ahora toca disfrutar. Yo tengo que dar todo en el campo para demostrar que valgo y que estoy aquí para ayudar".

Momento de forma del equipo y deseos personales

El Atleti es un equipo que gana feo, pero que gana a fin de cuentas. Los tres puntos es lo más importante, y la manera de conseguirlos es lo de menos. Para esta situación Griezmann dijo: "Somos el Atlético. Aquí no hay juego bonito, solo valen los tres puntos. Que confíen en el equipo".

Aún es patente que la temporada acaba de comenzar y que los equipos no están al cien por cien, las piernas están flojas y no se ve el mismo ritmo: "No teníamos piernas, no teníamos esa chispa, lo he visto hasta en mis compañeros. Somos un equipo de trabajar mucho, de ser agresivos y hoy no ha sido el caso. Ahora tenemos el mejor entrenador para ver qué ha fallado y mejorar".

Además, Griezmann no se ha olvidado de sus aspiraciones personales: "Lo que quiero es seguir ganando. El Balón de Oro lo decide otra gente. Lo que más me da orgullo y alegría es que soy candidato por mis compañeros del club y de la selección, porque he ganado títulos por ellos. Lo más importante para mí es el colectivo, eso es lo que te lleva a lo más alto".