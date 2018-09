Mariano, otro fichaje seguro que se le escapa al Sevilla

Este no está siendo el mejor año para Sevilla en cuanto a dirección deportiva. Tras el fiasco de Batshuayi, el equipo de Caparrós no podía permitirse una nueva metedura de pata. Para tapar este fichaje frustrado, el equipo de Nervión debía hacer un gran fichaje que contentara a la afición. Fue entonces cuando el nombre de Mariano salió a la palestra. El dominicano había cuajado buenas actuaciones en el Olympique de Lyon y su cláusula, 40 millones, era asequible para la entidad hispalense.

Acuerdo total e intervención madridista

Tras unas duras negociaciones, el Sevilla llegó a un acuerdo con el club francés para que Mariano llegara a la capital hispalense durante 5 temporadas por 35 millones de euros. Pero con el fichaje casi realizado, un nuevo actor salió a escena. El Real Madrid tenía una opción de tanteo sobre el jugador y, según informan medios de la capital, los blancos van a ejercerla.

Con Benzema como único delantero, el conjunto merengue se ha acordado de que tenían la bala de Mariano en la recámara. La opción de tanteo sumada a que el Madrid tenía el 35% de una futura venta del dominicano por parte del Lyon, ha hecho que el jugador pueda volver a la disciplina blanca por tan solo 22 millones de euros.

Pepe Castro: "Yo no me enfado, esto es fútbol"

En la ofrenda floral que ha tenido lugar esta mañana en la capital hispalense a la patrona, la Virgen de los Reyes, el presidente sevillista ha atendido a los medios. Pese a que ha querido evitar el tema, Castro finalmente ha tenido que hablar de Mariano y el Madrid. "El Madrid tenía la opción y ha dicho que la quiere ejercer, aunque no hay contestación oficial del jugador. El fútbol es fútbol y ellos han estimado hacer eso", ha declarado Castro.

Pese a la intervención del club capitalino, el presidente del Sevilla ha recalcado que "Mariano nos ha dicho que quiere jugar en el Sevilla". Preguntado sobre la intervención del Madrid en la operación, Castro ha recordado a la prensa que "El Sevilla no tiene que preguntarle al Madrid nada, el Lyon es quien tiene el compromiso, nosotros hemos negociado por un jugador". Después de esto el presidente se ha mostrado optimista y ha reconocido que "Yo no me enfado, esto es fútbol, no estoy preocupado, tenemos que seguir trabajando. El entrenador no está enfadado, está feliz de estar en el Sevilla con ganas de triunfar".

Últimas opciones

Con Mariano casi descartado por el equipo técnico del Sevilla, el club hispalense podría volver a por una de las primera opciones que manejó este verano. El nombre de Maxi Gómez, delantero uruguayo del Celta de Vigo, ha vuelto a salir relacionado con el club hispalense. Su cláusula de 50 millones es el único impedimento que lo separa del Sevilla, pero la entidad rojiblanca estaría dispuesta a hacer una inversión de esa magnitud con tal de acabar el mercado estival por todo lo alto.

Junto al nombre del uruguayo han sonado también el de Stuani, al que Machín ya dirigió en el Girona, y el de Aboubakar, siendo este menos posible después de la primera negativa del Oporto a mediados de verano. A falta de tres días para que se cierre el mercado, aún quedan muchas operaciones por cerrarse en los despachos de Nervión.