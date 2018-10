El Sevilla hace oficial el fichaje de Promes

Ya es oficial, el tulipán ex del Spartak de Moscú, Quincy Promes, ya es nuevo jugador del Sevilla FC tras resolver ciertas discrepancias en torno al salario entre sus agentes y el club. Promes, quien ha costado alrededor de unos 21 millones de euros, firma con el club hispalense un contrato que lo mantiene vinculado a la entidad andaluza durante cinco años.

Sus buenos números cosechados en el club moscovita le hacen recalar en un Sevilla que tiene prácticamente la plantilla cerrada y que precisa de electricidad en el ataque para poder combinar a las mil maravillas con una delantera que por el momento lidera el portugués André Silva. Junto a Luiz Adriano y el ruso Glushakov, ha sido el auténtico faro del Spartak, con quien disputó 133 partidos con 66 goles en su haber, unas cifras nada envidiables.

El holandés, que estuvo presente en el palco del Ramón Sánchez-Pizjuán en la noche de ayer para presenciar el pase de los de Pablo Machín a la fase de grupos de la UEFA Europa League, atendió a los medios de comunicación en el día de hoy en su presentación en la sala de prensa del coliseo sevillano.

Promes se mostró agradecido con la gran acogida que el sevillismo le brindó: “Conozco la historia de este club y la pasión de la gente de aquí. Aprecio mucho la acogida que he tenido al llegar. Lo agradezco. Ayer cuando llegué me acordé del partido del año pasado. Es una atmósfera maravillosa, y creo que he acertado viniendo a este equipo“.

Como no, fue preguntado por el derbi sevillano que se disputa este domingo en territorio verdiblanco: “Se que el derbi es importante para el club, he jugado partidos de este estilo y, si me dejan, estoy preparado para jugar“. Afirma que el estilo del entrenador soriano encaja con su forma de jugar: “Creo que puedo encajar en el estilo del entrenador. Estoy aquí para tomar el desafío de marcar. Haré todo lo que pueda para conseguir cosas con este club“.